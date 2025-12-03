Aspirante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico contó que le apuntaron con un arma por robarle su vehículo en Bogotá: “¡Estoy en shock!”

El caso se presentó la noche del martes 2 de diciembre de 2025 - crédito @DanielMonroyH/X

“Eso no puede pasar, eso no puede pasar en Bogotá“, se escucha decir de fondo a una mujer en el inicio del primero de los videos que compartió la noche del martes 2 de diciembre de 2025 el aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá Daniel Monroy.

El abogado, que hace parte de la lista por el Pacto Histórico para las elecciones parlamentarias en 2026, contó que en su caso fue víctima de un grupo de ladrones de vehículos cuando dejaba a una compañera de su equipo de campaña en el barrio Madelena (Ciudad Bolívar, sur de la capital).

El joven se salvó de morir, a diferencia del joven barranquillero que por forcejear con uno de los dos delincuentes fue asesinado a bala por uno de los bandidos, un menor de 16 años - crédito @DanielMonroyH/X

El hecho sucedió horas después del homicidio del joven barranquillero Jean-Claude Bossard (en una calle en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá alrededor de las 2:00 p. m.).

En la primera grabación publicada por Monroy se le ve alterado, porque registró los hechos solo minutos después de lo ocurrido.

“Acabo de ser víctima de un intento de hurto. Barrio Madelena. Estaban dejando una persona acá en el conjunto residencial. Cuatro sujetos en un vehículo (modelo) Sail negro polarizado”.

La publicación viene acompañada de este mensaje: “Me acaban de intentar robar mi carro en el barrio Madelena ¡Estoy en shock! El tipo me apuntó con un arma, mi reacción fue botar la llave, me robaron un bolso y un teléfono celular".

Ya en la segunda parte del primer video, Monroy añadió sobre los delincuentes que “intentaban robarme. Se me llevaron unos bolsos. Teléfono celular”.

Sobre lo ocurrido el aspirante a un escaño en la Cámara de Representantes por Bogotá explicó que acababa de “salir de una reunión de partido”.

“Estaba dejando una persona en su domicilio y nos acaban de robar. Lo de la ciudad de Bogotá es terrible en este momento. Es terrible este momento”, concluyó Monroy en su primer video.