Álvaro Uribe lanzó dura respuesta contra Iván Cepeda por tildar a su hermano Santiago de ‘jefe paramilitar’: “Es el apóstol de las cárceles”

Álvaro Uribe lanzó dura respuesta Iván Cepeda por acusar a su hermano Santiago de ser un ‘jefe paramilitar’ - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El 3 de diciembre de 2025, el senador de la República por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó duras acusaciones en la sesión ordinaria del Senado al tildar a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de “jefe paramilitar”.

“El cerco en torno al expresidente Uribe. Porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a veintiocho años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, sostuvo Cepeda.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Iván Cepeda acusó al hermano del expresidente Álvaro Uribe de ser un jefe paramilitar - crédito Canal Congreso

A renglón seguido, dijo “la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía. ¿Sabía de lo que pasaba en la Carolina? ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran doce o trece? ¿Los apóstoles eran doce o trece?”, cuestionó.

En respuesta a sus acusaciones, el líder político del Centro Democrático usó sus redes sociales para salir en defensa de su hermano y de su familia. Además, señaló que el candidato del petrismo para las elecciones de 2026 fue “el apóstol de las cárceles”, haciendo alusión a su recorrido por varios centros penitenciarios del país, buscando testimonios de paramilitares que acusaran al expresidente de tener vínculos con estos grupos armados ilegales.

El expresidente señaló que el senador se volvió en el principal defensor de las Farc y de los otros grupos armados que aterrorizan el país - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Cepeda, el apóstol de las cárceles La FARC no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten”, escribió Uribe Vélez en X.

El exgobernador de Antioquia también hizo énfasis en la naturaleza de Cepeda y resaltó sus propuestas a varios convictos para hablar mal de él a cambio de beneficios.

“Cepeda es un verdugo con apariencia de Apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”, expuso.

A juicio de Uribe Vélez, el aspirante a la Presidencia “habla con el tono moral de la Inquisición, con la pomposidad de los tribunales de Hitler y Stalin, con la suficiencia del Che Guevara y Castro, que llamaban gusanos a los disidentes que enviaban al paredón”.

En su mensaje, el líder político del Centro Democrático señaló que la justicia colombiana no se ha pronunciado por sus presuntos vínculos con altos mandos de la extinta guerrilla de las Farc como Seuxis Pausias Hernández Solarte, ​​ conocido por el alias de Jesús Santrich, y alias Iván Márquez.

Incluso, lo acusó de estar involucrado indirectamente en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, puesto que su discurso en favor de las disidencias de las Farc, según él, fortaleció las operaciones del grupo.

“Sigue impune la plena prueba de su diversión de mocedad que era hacer movilizaciones ordenadas por la Farc. Escoltó bien a Santrich y Márquez para que se fugaran y emprendieran la nueva fase terrorista que alcanzó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay (sic)”, escribió el exmandatario.

El exgobernador de Antioquia también hizo énfasis en la naturaleza de Cepeda y resaltó sus propuestas a varios convictos para hablar mal de él a cambio de beneficios - crédito Colprensa

Y agregó: “Así son los matones que presumen tener autoridad Celestial para asesinar o colgarle delitos a los enemigos”.

En paralelo, Uribe Vélez habló sobre la propuesta de austeridad de Iván Cepeda, a la que catalogó como una manera de “embaucar al pueblo colombiano”. Igualmente, calificó de “falaces” las afirmaciones de Cepeda y defendió que sus administraciones lograron avances en materia social. Y criticó la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, y acusó al gobierno de Gustavo Petro de intentar utilizar los fondos de pensiones para “tapar el derroche”.