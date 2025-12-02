Colombia

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

El silbato antioqueño, considerado en la actualidad el mejor árbitro del país, no le hizo el quite al parangón que hicieron de su trayectoria con el exjuez metense, y habló de lo que quiere hacer una vez se retire de la actividad profesional

Guardar
Wilmar Roldán habló sobre la
Wilmar Roldán habló sobre la comparación que han hecho siempre de su carrera con la del internacional Óscar Julián Ruiz - crédito AFP - Colprensa

Wilmar Roldán se ha consolidado como uno de los nombres más reconocidos en el arbitraje del fútbol profesional colombiano y sudamericano. Su amplia experiencia en torneos nacionales e internacionales le ha permitido portar la escarapela FIFA durante largos años, y aunque es apreciado por muchos clubes gracias a su reputación de imparcialidad, su actitud en el campo también ha suscitado numerosas discusiones sobre su carácter y su estilo.

Durante una reciente entrevista concedida a La FM, uno de los periodistas, Francisco ‘Pacho’ Vélez, le preguntó al antioqueño si se consideraba mejor que Óscar Julián Ruiz, exárbitro y actual asesor del referato colombiano. Y aunque se creía que le haría el quite al interrogante, el nacido en Amalfi, que se ha convertido en sinónimo de excelencia en el desempeño en el campo de juego, respondió sin titubeos y despejó cualquier duda que pueda causar este asunto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo no me siento, soy”, afirmó Roldán, con una frase que sorprendió a quienes participaban en la mesa de trabajo. La seriedad de su respuesta permitió inferir la manera en que marcó distancia de Ruiz, pese a que el metense, tras su retiro de la actividad profesional, en 2011, sigue vinculado al gremio en labores de asesoría; sobre todo cuando en las redes sociales ha existido ese debate sobre cuál de los dos podría ser considerado el mejor juez de la historia del FPC.

El árbitro antioqueño, que tiene
El árbitro antioqueño, que tiene 23 años de experiencia, se destaca por su carácter fuerte dentro del campo de juego - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Wilmar Roldán le hizo frente a críticas sobre su carácter y habló de su choque con Cristiano Ronaldo

En diálogo con este medio, el paisa profundizó sobre la percepción que existe sobre su personalidad y el impacto de los comentarios externos. Y, en ese sentido, explicó que solo se cuestiona cuando las críticas afectan a su integridad, pero desecha aquellas que se refieren estrictamente a lo profesional o a sus fallos en partidos. Así pues, recordó una frase de su madre: “Camine con la frente en alto y sacando pecho, que es lo único que la pobreza no nos puede quitar”.

Y relató, además, cómo se ha enfrentado a momentos difíciles donde tuvo que hacer valer su personalidad y tomar decisiones firmes, aun a costa de ser criticado. “Crecí con un arbitraje de personalidad, valor y carácter, donde uno como árbitro tenía que tomar decisiones fuertes (...) Se podía caer el estadio, pero uno no se iba atrás con la decisión tomada”, enfatizó durante la entrevista, en la que insistió en que prefiere mantenerse en sus fallos iniciales.

Cabe destacar que uno de los episodios más comentados de su carrera reciente tuvo que ver con un partido internacional en Arabia Saudita, donde fue protagonista junto a Cristiano Ronaldo. Roldán aclaró que, contrario a las versiones de enfrentamiento difundidas por algunos analistas arbitrales, mantiene una relación de mutuo respeto con jugadores de alto perfil; y, de hecho, destacó que tras el partido en Riad, terminaron intercambiando camisetas.

En su momento fue viral
En su momento fue viral cómo Cristiano Ronaldo estuvo disgustado con el árbitro colombiano Wílmar Roldán, en el partido del Al Nassr contra el Al Hilal, por la Liga de Arabia Saudita - crédito REUTERS

Él estaba enojado con el VAR semiautomático, porque se le anuló un gol que era el empate por un centímetro del hombro (…) Él a mí me dijo: ‘No, yo a vos te respeto y te creo’”, detalló, al anular un gol del Al Nassr por un margen mínimo. Así pues, dejó en claro que la disciplina y el respeto hacia los jugadores son claves en su manera de arbitrar, aunque reconoció que, por la presión del debut y la necesidad de imponerse, cometió errores en sus primeros años.

Así analizó Wilmar Roldán el arbitraje en Colombia

El árbitro hizo un balance sobre la situación actual del arbitraje en el país y la necesidad de mejorar sus condiciones y profesionalización. Roldán advirtió que su carrera, con más de 24 años en el fútbol profesional, es inusual en un entorno donde los árbitros suelen retirarse tras una década en activo. De acuerdo con el juez, la experiencia acumulada a lo largo de los partidos es el factor clave para que los nuevos talentos puedan alcanzar la excelencia.

“Estamos viviendo unos cambios generacionales donde ustedes quieren que, por decir algo, Márquez, Moncada, Matorel y todos estos chicos piten en un nivel superior. El arbitraje es de sumar partidos para obtener experiencia. A ellos todavía les falta mucho”, resaltó el antioqueño, que apuntó a que la profesionalización del arbitraje debe ser un próximo paso indispensable, ya que solo así se garantizaría la llegada de jueces con capacidades para el fútbol de alto nivel.

Wilmar Roldán habló sobre las
Wilmar Roldán habló sobre las versiones que hablan de un supuesto deseo de tomar el puesto de Ímer Machado - crédito Jesús Avilés/Infobae

Sobre sus planes para cuando deje de ser árbitro en activo, el de Amalfi aclaró que existe un malentendido respecto a su supuesto interés por reemplazar a Ímer Machado en la dirección arbitral. El juez recalcó que mantiene una buena relación con el casanareño y que su intención es sumar experiencia y aportar al colectivo tras su retiro, siempre que sea requerido y sin pretender desplazar a nadie; en un aparte en el que salió en defensa de los árbitros jóvenes.

“Muchas veces se mira al que direcciona, pero es que hay errores que son del árbitro y él no puede ir a pitar. ¿Cómo queremos que un árbitro joven tome experiencia si al primer error lo sentamos?”, puntualizó Roldán, que enfatizó que los retos del arbitraje colombiano requieren continuidad, respaldo y un sistema que permita evolucionar a los nuevos jueces a través de la práctica, y no castigando severamente los errores cometidos durante el proceso de aprendizaje.

Finalmente, el antioqueño defendió su estilo categórico tanto en las canchas como fuera de ellas, declarándose satisfecho con la reputación que ha construido y el camino recorrido en su carrera. “Muchos me han cuestionado que soy agrandado o un petulante”, aceptó, pero acotó que lo fundamental es el respeto entre jugadores y árbitros, y el reconocimiento a la labor imparcial, aunque firme, en cada encuentro.

Temas Relacionados

Wílmar RoldánÓscar Julián RuizÁrbitros en ColombiaÁrbitros mundialCopa del Mundo 2026Ímer MachadoFútbol colombianoLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Golpe a las finanzas delincuenciales de Bogotá: incautan más de 4.000 botellas de licor adulterado avaluadas en $400 millones

Una operación conjunta entre policía, fiscalía y entidades de control permitió desmantelar un centro de distribución de bebidas alcohólicas falsificadas, evitando riesgos para consumidores y pérdidas millonarias para organizaciones delictivas

Golpe a las finanzas delincuenciales

Alianza Verde confirmó a Catherine Juvinao como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá: continúa lucha por los puestos en el Senado

El partido, que cuenta con diferentes facciones, algunas de ellas opositoras al Gobierno de Gustavo Petro, empezó a conformar el orden en el que se presentarán algunos de sus candidatos a los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026

Alianza Verde confirmó a Catherine

Videos de las cámaras y relato de testigo clave revelan los detalles del asalto a joyería en Chapinero

Infobae Colombia accedió a imágenes exclusivas en las que se observa el accionar de los asaltantes y la agresión a un escolta durante el atraco en el centro comercial Colors 61

Videos de las cámaras y

Ecopetrol dio a conocer cómo garantizará el servicio de gas natural en 2026 para los hogares, vehículos y pequeños negocios

La estatal petrolera anunció un incremento en el abastecimiento del producto que asegurará mayor abastecimiento y precios más competitivos frente a las importaciones

Ecopetrol dio a conocer cómo

Consultas interpartisitas de 2026: Registraduría estableció reglas y fechas cruciales

Con el objetivo de garantizar la transparencia democrática, la entidad estipuló que todas las consultas se incluirán en una sola tarjeta electoral, con el fin de mantener el derecho al voto secreto

Consultas interpartisitas de 2026: Registraduría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Fan de Jhonny Rivera se

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria