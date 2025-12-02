Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Wilmar Roldán habló sobre la comparación que han hecho siempre de su carrera con la del internacional Óscar Julián Ruiz - crédito AFP - Colprensa

Wilmar Roldán se ha consolidado como uno de los nombres más reconocidos en el arbitraje del fútbol profesional colombiano y sudamericano. Su amplia experiencia en torneos nacionales e internacionales le ha permitido portar la escarapela FIFA durante largos años, y aunque es apreciado por muchos clubes gracias a su reputación de imparcialidad, su actitud en el campo también ha suscitado numerosas discusiones sobre su carácter y su estilo.

Durante una reciente entrevista concedida a La FM, uno de los periodistas, Francisco ‘Pacho’ Vélez, le preguntó al antioqueño si se consideraba mejor que Óscar Julián Ruiz, exárbitro y actual asesor del referato colombiano. Y aunque se creía que le haría el quite al interrogante, el nacido en Amalfi, que se ha convertido en sinónimo de excelencia en el desempeño en el campo de juego, respondió sin titubeos y despejó cualquier duda que pueda causar este asunto.

“Yo no me siento, soy”, afirmó Roldán, con una frase que sorprendió a quienes participaban en la mesa de trabajo. La seriedad de su respuesta permitió inferir la manera en que marcó distancia de Ruiz, pese a que el metense, tras su retiro de la actividad profesional, en 2011, sigue vinculado al gremio en labores de asesoría; sobre todo cuando en las redes sociales ha existido ese debate sobre cuál de los dos podría ser considerado el mejor juez de la historia del FPC.

El árbitro antioqueño, que tiene 23 años de experiencia, se destaca por su carácter fuerte dentro del campo de juego - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Wilmar Roldán le hizo frente a críticas sobre su carácter y habló de su choque con Cristiano Ronaldo

En diálogo con este medio, el paisa profundizó sobre la percepción que existe sobre su personalidad y el impacto de los comentarios externos. Y, en ese sentido, explicó que solo se cuestiona cuando las críticas afectan a su integridad, pero desecha aquellas que se refieren estrictamente a lo profesional o a sus fallos en partidos. Así pues, recordó una frase de su madre: “Camine con la frente en alto y sacando pecho, que es lo único que la pobreza no nos puede quitar”.

Y relató, además, cómo se ha enfrentado a momentos difíciles donde tuvo que hacer valer su personalidad y tomar decisiones firmes, aun a costa de ser criticado. “Crecí con un arbitraje de personalidad, valor y carácter, donde uno como árbitro tenía que tomar decisiones fuertes (...) Se podía caer el estadio, pero uno no se iba atrás con la decisión tomada”, enfatizó durante la entrevista, en la que insistió en que prefiere mantenerse en sus fallos iniciales.

Cabe destacar que uno de los episodios más comentados de su carrera reciente tuvo que ver con un partido internacional en Arabia Saudita, donde fue protagonista junto a Cristiano Ronaldo. Roldán aclaró que, contrario a las versiones de enfrentamiento difundidas por algunos analistas arbitrales, mantiene una relación de mutuo respeto con jugadores de alto perfil; y, de hecho, destacó que tras el partido en Riad, terminaron intercambiando camisetas.

En su momento fue viral cómo Cristiano Ronaldo estuvo disgustado con el árbitro colombiano Wílmar Roldán, en el partido del Al Nassr contra el Al Hilal, por la Liga de Arabia Saudita - crédito REUTERS

“Él estaba enojado con el VAR semiautomático, porque se le anuló un gol que era el empate por un centímetro del hombro (…) Él a mí me dijo: ‘No, yo a vos te respeto y te creo’”, detalló, al anular un gol del Al Nassr por un margen mínimo. Así pues, dejó en claro que la disciplina y el respeto hacia los jugadores son claves en su manera de arbitrar, aunque reconoció que, por la presión del debut y la necesidad de imponerse, cometió errores en sus primeros años.

Así analizó Wilmar Roldán el arbitraje en Colombia

El árbitro hizo un balance sobre la situación actual del arbitraje en el país y la necesidad de mejorar sus condiciones y profesionalización. Roldán advirtió que su carrera, con más de 24 años en el fútbol profesional, es inusual en un entorno donde los árbitros suelen retirarse tras una década en activo. De acuerdo con el juez, la experiencia acumulada a lo largo de los partidos es el factor clave para que los nuevos talentos puedan alcanzar la excelencia.

“Estamos viviendo unos cambios generacionales donde ustedes quieren que, por decir algo, Márquez, Moncada, Matorel y todos estos chicos piten en un nivel superior. El arbitraje es de sumar partidos para obtener experiencia. A ellos todavía les falta mucho”, resaltó el antioqueño, que apuntó a que la profesionalización del arbitraje debe ser un próximo paso indispensable, ya que solo así se garantizaría la llegada de jueces con capacidades para el fútbol de alto nivel.

Wilmar Roldán habló sobre las versiones que hablan de un supuesto deseo de tomar el puesto de Ímer Machado - crédito Jesús Avilés/Infobae

Sobre sus planes para cuando deje de ser árbitro en activo, el de Amalfi aclaró que existe un malentendido respecto a su supuesto interés por reemplazar a Ímer Machado en la dirección arbitral. El juez recalcó que mantiene una buena relación con el casanareño y que su intención es sumar experiencia y aportar al colectivo tras su retiro, siempre que sea requerido y sin pretender desplazar a nadie; en un aparte en el que salió en defensa de los árbitros jóvenes.

“Muchas veces se mira al que direcciona, pero es que hay errores que son del árbitro y él no puede ir a pitar. ¿Cómo queremos que un árbitro joven tome experiencia si al primer error lo sentamos?”, puntualizó Roldán, que enfatizó que los retos del arbitraje colombiano requieren continuidad, respaldo y un sistema que permita evolucionar a los nuevos jueces a través de la práctica, y no castigando severamente los errores cometidos durante el proceso de aprendizaje.

Finalmente, el antioqueño defendió su estilo categórico tanto en las canchas como fuera de ellas, declarándose satisfecho con la reputación que ha construido y el camino recorrido en su carrera. “Muchos me han cuestionado que soy agrandado o un petulante”, aceptó, pero acotó que lo fundamental es el respeto entre jugadores y árbitros, y el reconocimiento a la labor imparcial, aunque firme, en cada encuentro.