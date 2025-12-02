Colombia

Subsidio de transporte escolar para Transmilenio en Bogotá: inicia el cuarto ciclo de pago con condiciones

El Distrito puso en marcha un nuevo ciclo de apoyo para estudiantes de colegios oficiales en Bogotá, pero los aspirantes deben cumplir ciertas condiciones para acceder al beneficio

El subsidio de transporte busca
El subsidio de transporte busca facilitar la permanencia y el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo distrital - crédito Secretaría de Educación

El Distrito activó el cuarto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar para 18.165 estudiantes de colegios oficiales en Bogotá.

La Secretaría de Educación del Distrito asignó $5.308 millones para esta etapa, canalizando los recursos a través de los sistemas Daviplata y la tarjeta Tullave.

El beneficio busca garantizar el acceso a la educación y mejorar la movilidad de la comunidad estudiantil que depende del transporte público para acudir a sus instituciones.

La Secretaría de Educación informó que el pago ya se encuentra disponible para quienes reciben el apoyo por Daviplata.

Los estudiantes beneficiados bajo esta modalidad disponen de treinta días calendario para retirar el monto correspondiente, periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre de 2025.

“Este subsidio está dirigido a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales, estudiantes con discapacidad y familias focalizadas según la Resolución 039 de 2018”, explicó la entidad.

¿Cómo reclamar el auxilio de transporte?

Cada beneficiario recibe la notificación por SMS al número reportado en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), informando sobre el abono disponible.

Luego de recibir el mensaje, la persona responsable debe ingresar a la billetera virtual o al portal www.daviplata.com, autenticarse con el documento de identidad y la clave personal, verificar el saldo y proceder a retirar el dinero.

  • Es posible efectuar el retiro en:
  • Cajeros automáticos de Davivienda.
  • En oficinas físicas de la entidad.

Mediante corresponsales bancarios autorizados. Se recomienda conservar el comprobante impreso o digital de la transacción para efectos de control y soporte ante posibles reclamos.

De forma paralela, el subsidio se distribuye por medio de la Tarjeta Tullave – Sitp. En este caso, la Secretaría de Educación anunciará durante la primera semana de diciembre la fecha exacta en la que la recarga estará habilitada para cada beneficiario con tarjeta personalizada.

El proceso de abono se divide en dos fases:

  • El primer desembolso puede ser reclamado durante los primeros quince días desde su activación, mientras el segundo estará disponible durante los quince días restantes.
  • Esta segmentación asegura que el monto cubra completamente los treinta días del ciclo de pago.

Para reclamar la recarga, el adulto responsable del estudiante debe esperar la notificación por SMS en el celular registrado en Simat, acercarse a una taquilla oficial de Transmilenio o Sitp, presentar la tarjeta personalizada y solicitar la activación del subsidio.

Es necesario verificar que el saldo haya sido transferido correctamente antes de retirarse del punto de atención.

Esta modalidad está dirigida a estudiantes mayores de 14 años que asisten a instituciones oficiales del Distrito y que ya figuran como beneficiarios en el sistema.

Requisito para los beneficiarios

La Secretaría de Educación subrayó la importancia del registro y la actualización de datos en Simat para asegurar la comunicación efectiva respecto a los ciclos de subsidio.

Las familias deben revisar:

  • El número de celular del acudiente.
  • El tipo y número de documento.
  • La dirección de residencia.
  • Los nombres estén correctos y completos.

Si se precisa actualizar algún dato, el procedimiento se realiza en el colegio donde estudia el menor, a través de la secretaría académica.

Se deben presentar los documentos de identidad tanto del estudiante como del acudiente, y confirmar que el ajuste de la información quede ingresado correctamente al sistema.

Ningún estudiante pierde el subsidio por datos desactualizados, aunque los montos se acumulan hasta que la información quede regularizada en Simat. La actualización asegura que las notificaciones y los abonos se entreguen de forma oportuna, evitando demoras administrativas y dificultades de acceso.

La estrategia de subsidio forma parte de la política distrital para incrementar la asistencia y permanencia en el sistema educativo oficial, eliminando barreras económicas de transporte.

Según la Secretaría de Educación, el acceso a estos recursos representa una condición básica para igualar las oportunidades de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, discapacidad o con necesidades educativas especiales.

Entre las recomendaciones distribuidas por la Secretaría, los beneficiarios deben:

  • Revisar con regularidad su información en Simat.
  • Retirar o recargar los fondos en las fechas estipuladas.
  • Guardar cuidadosamente los comprobantes de cada transacción.

La entidad pide abstenerse de consultar fuentes no autorizadas y orienta a las familias a utilizar exclusivamente los canales oficiales.

Los interesados pueden solicitar información o aclarar dudas sobre el subsidio a través de la página oficial de la entidad o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, la línea nacional +57 (601) 324-1000 y las cuentas institucionales de redes sociales de la Secretaría de Educación del Distrito.

