Colombia

Secuestradores del hijo de Giovanny Ayala exigían más de 7.000 millones de pesos por su liberación, mencionó Ministro de Defensa

Pedro Sánchez aseveró que tanto el cantante como su mánager se encuentran en perfectas condiciones, luego de permanecer quince días secuestrados por grupos armados

El ministro aseveró que el hijo del cantante colombiano fue rescatado en La Sierra, Cauca - crédito Colprensa/Policía Nacional

En la mañana del martes 2 de diciembre, uniformados del Gaula de la Policía Nacional rescataron a Miguel Ayala, hijo del cantante colombiano Giovanny Ayala, y a su mánager Nicolás Pantoja, tras permanecer por más de quince días retenido por un grupo armado en el departamento del Cauca.

El operativo se desarrolló en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra (Cauca), en la que también fue capturado uno de los presuntos secuestradores.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa reveló detalles del operativo policial, en la que dio la buena nueva al artista llanero.

Incluso, el jefe de cartera reveló que los raptores de Ayala y Pantoja exigieron sumas millonarias a las familias de las víctimas por su liberación.

“La información que tenemos, pero hay que confirmar, es que son de delincuencia común. Estaban exigiendo hasta 7.500 millones de pesos por su liberación”, expresó el funcionario a los medios.

