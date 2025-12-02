Colombia

“No es amor, no sean tan cochinos”: la advertencia de veterinario colombiano sobre la común práctica de dejarse lamer por las mascotas

El veterinario explicó cómo el contacto de la lengua de los perros con la piel humana es “un riesgo de salud real”

Guardar
Aunque el gesto de que
Aunque el gesto de que los perros laman a los humanos se ve como uno de cariño incondicional, los expertos adviertes riesgos de higiene - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El veterinario colombiano Camilo López advirtió en sus redes sociales los posibles riesgos para la salud asociados con permitir que los perros laman la cara, los ojos o la boca de sus tutores.

“No es amor dejar que un perro te lama la cara como si fuera un helado”, afirmó López en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde abordó los hábitos de convivencia entre humanos y animales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“PARCE, DEJEN DE SER TAN COCHINOS.No es amor dejar que el perro te meta la lengua hasta la garganta, ni dejarte chupar los ojos, ni lamerte toda la cara como si fueras un helado derretido. 🤢 (sic)“.

El médico explicó que los perros tienen la costumbre de explorar su entorno con el hocico y la boca, y que esto incluye entrar en contacto con zonas íntimas, basura y heces, además de objetos en la calle.

Por estos motivos, la saliva puede contener diversos microorganismos capaces de provocar infecciones cutáneas, problemas digestivos, irritaciones oculares y enfermedades en los humanos. Estos agentes, generalmente inocuos para los perros, sí pueden representar un peligro para las personas, señaló López en su publicación.

Temas Relacionados

Perros lamen caraVeterinarioHigieneSaludRiesgos de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Alerta por nuevo método de robo en centros comerciales de Bogotá: Dos jóvenes denuncian que una mujer las abordó señalándolas de ser distribuidoras de droga

Un video viral muestra el relato de dos adolescentes que estuvieron a punto de ser engañadas por una desconocida, lo que ha encendido las alarmas sobre nuevas formas de delito en la capital

Alerta por nuevo método de

Procuraduría pidió al Tribunal de Cundinamarca suspender transferencias a la Casa de la Moneda de Portugal por contrato de pasaportes

La solicitud busca evitar el desembolso de 1,8 billones de pesos mientras se resuelve la demanda sobre el convenio, argumentando falta de transparencia y posibles daños al erario

Procuraduría pidió al Tribunal de

Roy Barreras respaldó postura de Armando Benedetti sobre el salario mínimo: “Debe subir dos dígitos, no es un capricho, es dignidad”

El exsenador impulsa un ingreso base de $1.800.000 pesos para reducir la brecha social y fortalecer el consumo de los hogares en el país

Roy Barreras respaldó postura de

Alirio Barrera no descarta ingresar a la consulta interna del Centro Democrático, pero lanzó pullas: “Hay mucho uribista que no está respaldando”

El senador aseveró que su postulación fue realizada por militantes y líderes de la colectividad de oposición, al igual que exmilitares, ganaderos, entre otros

Alirio Barrera no descarta ingresar

Pablo Repetto habló sobre el reto que tendrá al dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores: “Me seduce”

El equipo bogotano volverá a apostar en el banco por la “escuela uruguaya” para enfrentar el torneo local y el campeonato internacional

Pablo Repetto habló sobre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así fue la farra de

Así fue la farra de música electrónica del padre Guillherme en Bogotá: hasta Beéle asistió y se tomó foto con el sacerdote DJ

Juan David Tejada respondió declaraciones de Aída Victoria Merlano sobre la paternidad: “He derrochado mucha plata”

Valentina Taguado respondió rumores de haber maltratado a una de sus excompañeras de trabajo: “Ahí está la responsabilidad”

Maluma, De la Ghetto y otros artistas se confesaron con Ignacio Baladán en el concierto de J Balvin en Medellín: “Que no se dejen”

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín: se rumora una aparente enemistad

Deportes

Pablo Repetto habló sobre el

Pablo Repetto habló sobre el reto que tendrá al dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores: “Me seduce”

Álex Escobar se despachó contra el arbitraje luego del empate entre América y Medellín: “El tema es delicado”

A James Rodríguez le cerraron la puerta en otro club que pretendía contratarlo: “Tenés que seguir pagando”

Un colombiano es el goleador y uno de los mejores futbolistas en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”