“No es amor, no sean tan cochinos”: la advertencia de veterinario colombiano sobre la común práctica de dejarse lamer por las mascotas

Aunque el gesto de que los perros laman a los humanos se ve como uno de cariño incondicional, los expertos adviertes riesgos de higiene

El veterinario colombiano Camilo López advirtió en sus redes sociales los posibles riesgos para la salud asociados con permitir que los perros laman la cara, los ojos o la boca de sus tutores.

“No es amor dejar que un perro te lama la cara como si fuera un helado”, afirmó López en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde abordó los hábitos de convivencia entre humanos y animales.

“PARCE, DEJEN DE SER TAN COCHINOS.No es amor dejar que el perro te meta la lengua hasta la garganta, ni dejarte chupar los ojos, ni lamerte toda la cara como si fueras un helado derretido. 🤢 (sic)“.

El médico explicó que los perros tienen la costumbre de explorar su entorno con el hocico y la boca, y que esto incluye entrar en contacto con zonas íntimas, basura y heces, además de objetos en la calle.

Por estos motivos, la saliva puede contener diversos microorganismos capaces de provocar infecciones cutáneas, problemas digestivos, irritaciones oculares y enfermedades en los humanos. Estos agentes, generalmente inocuos para los perros, sí pueden representar un peligro para las personas, señaló López en su publicación.