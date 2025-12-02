Colombia

Ministerio TIC se pronunció tras denuncias de presunta censura al medio sueco que reveló la vida de Verónica Alcocer en Europa

El pronunciamiento de la cartera se dio luego de la denuncia de la presentante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda

Ministerio TIC - crédito Ministerio
Ministerio TIC - crédito Ministerio TIC/Andrea Puentes/Presidencia

Katherine Miranda, congresista del partido Alianza Verde, señaló el martes 2 de diciembre de 2025 un posible acto de censura por parte del Gobierno nacional a medios de comunicación.

Sus comentarios surgieron tras la respuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a un derecho de petición, en la que admitió el bloqueo del sitio web sueco Expressen, que había publicado información sobre Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, durante su estancia en Suecia.

Ante la denuncia de Miranda, el Ministerio de las TIC se pronunció a través de un comunicado, afirmando que ellos no ordenan, no ejecutan y no tienen facultad legal para bloquear páginas web.

Comunicado del Ministerio de las
Comunicado del Ministerio de las TIC - crédito Ministerio de las TIC

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) aclara a la opinión pública que no ordena, no ejecuta y no tiene facultad legal para bloquear páginas web, medios de comunicación ni plataformas digitales, nacionales o extranjeras. Esta precisión se fundamenta en el marco regulatorio vigente, y en la respuesta oficial remitida a la Honorable Representante Katherine Miranda mediante radicado 252200263 del 27 de noviembre de 2025″, indicó la cartera.

Según el Ministerio TIC, ellos no tienen la facultad para ejecutar ese proceso, debido a la Ley 1341 de 2009 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

“La labor del Ministerio se limita a alojar la información reportada por Coljuegos y la Policía Nacional y, en otras ocasiones, se comunica a los operadores de Internet las decisiones emitidas por autoridades como jueces, Fiscalía y la Dirección Nacional de Derecho de Autor”, expresó la cartera en su comunicado.

Según el Ministerio de las TIC, en la revisión que realizó la cartera, confirmaron que el 14 y el 19 de noviembre de 2025 la entidad no emitió, ni recibió, ni ejecutó instrucción alguna relacionada con el dominio Expressen.se.

Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde, denunció presunta censura al diario sueco Expressen, medio que publicó notas sobre Verónica Alcocer - crédito @KatheMirandaP/X

“Este dominio figura en la lista de plataformas de juegos de azar, en ejercicio de sus competencias exclusivas”, señala el comunicado.

Asimismo, precisó que ellos no crean, ni editan ni interpreta estas listas. Tampoco opera firewalls, modifica DNS, realiza filtrado de tráfico ni utiliza herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI).

Según la cartera, todo lo anterior fue certificado formalmente en la respuesta enviada al Congreso de la República.

“Con fundamento en la Ley 643 de 2001 y en el Decreto Legislativo 175 de 2025, Coljuegos es la autoridad encargada de identificar y ordenar el bloqueo de plataformas ilegales de juegos de azar. El Ministerio TIC actúa únicamente como repositorio tecnológico que permite a los operadores consultar dichas listas, sin facultad para crearlas, modificarlas o evaluarlas”, señaló la cartera.

En su pronunciamiento oficial, el Ministerio de las TIC expresó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de derechos.

El Ministerio TIC ha actuado en todo momento bajo el principio de legalidad, respetando la neutralidad en Internet y garantizando el derecho fundamental de acceso a la red”, señaló la cartera.

Y puntualizó: “Este tipo de situaciones obedecen estrictamente a órdenes emitidas por autoridades con competencia, y el rol del Ministerio se limita a cumplir la función legal de comunicar dichas decisiones a los operadores, tal como lo establece la ley”.

Sobre este caso, la viceministra de Conectividad del Ministerio de las TIC, Gloria Patricia Perdomo Rangel, señaló que el Gobierno no hace bloqueos.

Respuesta oficial de Coljuegos ante
Respuesta oficial de Coljuegos ante las denuncias de presunta censura al medio Expressen - crédito Coljuegos

“Nosotros somos garantes de que no se hagan ciberdelitos. Nosotros tenemos una serie de listas que publica Policía Nacional y que en caso de Coljuegos tienen sitios donde estafan a las personas y por ese motivo se bloquean. El Ministerio no hace el bloqueo, el ministerio lo que hace es verificar que los ISP hagan el bloqueo de esas páginas", afirmó a medios de comunicación.

A través de un comunicado, Coljuegos informó que, desde el año 2021, durante la administración del expresidente Iván Duque, el portal Expressen "fue incluido en el listado de sitios web denunciados por esta entidad por la promoción de apuestas no autorizadas en el territorio nacional“.

