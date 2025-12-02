Mario Hernández advirtió sobre el futuro de Colombia tras el mandato de Gustavo Petro: “Quedará muy mal el país”

Mario Hernández expresa su preocupación por el rumbo de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro y la izquierda - crédito Colprensa

La percepción de Mario Hernández sobre el rumbo de Colombia bajo el actual Gobierno ha generado un intenso debate en los círculos empresariales y políticos.

El reconocido empresario, conocido por su participación activa en discusiones políticas y su contacto frecuente con representantes de diversos sectores, manifestó su inquietud por el estado del país luego de más de tres años de mandato de la izquierda encabezada por el presidente Gustavo Petro.

Hernández sostuvo que la situación nacional es alarmante y anticipa que el próximo jefe de Estado enfrentará un escenario repleto de dificultades.

Según sus palabras, “el presidente Petro está enterrando a la izquierda, yo creo que la izquierda tenía que gobernar, pero nos ha ido pésimo con ellos en el poder. Quedará muy mal el país y mire todos esos escándalos que han ocurrido, eso nunca se había visto”, afirmó el empresario en declaraciones a Semana, subrayando la gravedad de los recientes acontecimientos y la magnitud de los escándalos que, a su juicio, no tienen precedentes en la historia reciente del país.

Para el empresario, la coyuntura actual es el resultado de múltiples factores y considera indispensable que distintos sectores sociales y económicos se comprometan con el cambio.

El empresario Mario Hernández advirtió sobre la gravedad de los escándalos recientes, durante el gobierno de Gustavo Petro, y su impacto en la imagen del país - crédito Presidencia de la República

En este sentido, expresó que “nos faltan muchos congresistas, empresarios y gremios que le aporten al país porque nos faltan huevos, como decimos en Santander”, reiterando la necesidad de una mayor participación y valentía por parte de los actores clave en la vida nacional.

La preocupación del empresario se intensificó en los últimos meses, especialmente ante la fragmentación política y la proliferación de candidaturas de cara a las próximas elecciones.

Hernández alertó que la única forma de evitar que el petrismo retenga el poder es mediante la unión del centro y la derecha. “El país va a quedar muy desbaratado, pero en este momento hay más de cien candidatos y hay que apoyar a los que se elijan en marzo y apoyarlos porque la izquierda se nos puede subir de nuevo al poder”, señaló, haciendo hincapié en la importancia de la unidad para enfrentar el desafío electoral de 2026.

A pesar de los reiterados ofrecimientos para incursionar en la política, Hernández rechazó la posibilidad de abandonar su empresa para dedicarse a un ámbito que, según él, desconoce.

Considera que la falta de cohesión nacional agrava los problemas existentes y que el próximo presidente debe contar con una sólida preparación para afrontar el complejo panorama que recibirá.

El empresario también respondió a quienes, desde el oficialismo, exhiben imágenes de centros comerciales llenos como prueba de una economía saludable.

La fragmentación política y la proliferación de candidaturas preocupan a Mario Hernández de cara a las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

Hernández desestimó esa interpretación y explicó: “Eso se traduce en que la gente hoy en día va a los centros comerciales y los mejores días son sábados y domingos, pero van mucha gente a mirar qué es lo que yo llamo la familia Miranda, pero no es que se presente un gran consumo porque la gente no tiene plata. Van a hacer diligencias, tomar café o dar una vuelta”.

De este modo, cuestionó la idea de que la afluencia de público implique necesariamente un aumento en el consumo, aludiendo a la disminución del poder adquisitivo de la población.

Finalmente, Hernández destacó que la estabilidad financiera de su empresa es fruto de años de trabajo familiar, pero advirtió que la realidad económica del país se ha deteriorado, afectando la capacidad de gasto de los ciudadanos.

Mario Hernández alertó sobre riesgos para la inversión en Colombia

Mario Hernández llama al sector privado de Colombia a involucrarse en la elección de líderes y la defensa de la inversión - crédito Colprensa

En medio de la incertidumbre económica y las tensiones políticas que atraviesa Colombia, el empresario Mario Hernández instó a los dueños de compañías a asumir un rol activo en la coyuntura actual.

“Si el país va mal, nos va mal a todos”, advirtió, subrayando la necesidad de que el sector privado participe en la elección de líderes y en la defensa de condiciones favorables para la inversión, según declaraciones a Portafolio.

Entre los principales desafíos que enfrenta el país, Hernández identificó la inseguridad, la falta de estabilidad jurídica y la elevada carga tributaria, factores que, a su juicio, frenan la inversión y el crecimiento empresarial.

“Con este gobierno estamos muy complicados. Hay mucha inseguridad, baja inversión, poco consumo y altos impuestos, además de nuevas reformas tributarias”, señaló, y advirtió que el panorama hacia 2026 dependerá en gran medida de quién asuma la presidencia.

El empresario enfatizó que el consumo ha mostrado señales de recuperación, aunque persisten obstáculos como los altos precios de la materia prima y la presión fiscal.