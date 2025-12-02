Colombia

Las cinco ciudades recomendadas para ver alumbrados en Colombia, según la inteligencia artificial

Diversas ciudades del país preparan sus tradicionales alumbrados de Navidad, que se convierten en escenarios de interés para habitantes y visitantes

Cali y Barranquilla ofrecerán recorridos
Cali y Barranquilla ofrecerán recorridos y espectáculos de alumbrados que congregarán a residentes y viajeros durante la temporada navideña - crédito Alcaldía de Cali

El mes de diciembre se destaca en Colombia por las exhibiciones de alumbrados navideños en diferentes ciudades del país, que incluyen circuitos de luces, figuras, música y actividades culturales.

Las familias y visitantes tienen la opción de recorrer varios destinos reconocidos por la magnitud y diseño de sus instalaciones, que transforman el espacio público durante la temporada.

De acuerdo con un listado elaborado por inteligencia artificial, Bogotá, Medellín, Villa de Leyva, Cali y Barranquilla ocupan los primeros lugares para ver alumbrados en 2024.

¿Por qué son los mejores alumbrados de Colombia?

Las cinco ciudades citadas por la inteligencia artificial reúnen exhibiciones notables por su escala, innovación y diversidad de actividades asociadas.

La recomendación para quienes planeen recorrer los alumbrados incluye consultar los días y horarios de los encendidos, identificar los parques y corredores principales de cada ciudad y organizar el viaje con anticipación, especialmente en destinos como Villa de Leyva que concentran gran afluencia de visitantes.

Medellín

La ciudad lleva el liderazgo en el país, pues se ubica en listados internacionales como el de National Geographic, que la considera una de las ciudades con los mejores alumbrados del mundo.

Para 2025, la capital de Antioquia tiene como eje central un homenaje a los 350 años de la ciudad y a los 70 años de EPM con el lema “En Navidad, Medellín te quiere”.

El alcalde de Medellín y
El alcalde de Medellín y el gerente de EPM realizaron la inauguración del alumbrado de EPM - crédito Alcaldía de Medellín

La temática de este año rinde homenaje a la historia de EPM y a la trayectoria de Medellín, por medio de figuras que representan los servicios públicos, símbolos de la región y costumbres locales.

El recorrido central se encuentra en Parques del Río, donde un domo inmersivo relata los 70 años de la empresa. El corredor del río ofrece una experiencia multisensorial sobre la historia de la ciudad.

De las 25.000 figuras, 150 fueron realizadas por madres cabeza de familia que participaron en el proceso de creación y montaje. Entre los elementos representados se encuentran la rueda Pelton, canastas, el río, el agua y distintos íconos paisas. La instalación utilizó 600 kilómetros de mangueras LED, priorizando un bajo consumo energético.

El evento abarca puntos destacados como la Avenida La Playa, que va desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta Junín, la Carrera 70, el corredor desde La Playa hasta el Museo Botero y parques ubicados en todos los corregimientos de la ciudad. Se iluminaron además 15 municipios de Antioquia y 61 puntos dentro de Medellín.

El programa del alumbrado incluye actividades culturales en plazas de Navidad, calles de artistas y desfiles, además de otras iniciativas que hacen parte de la celebración navideña del municipio.

Bogotá

La capital de Colombia organiza la Ruta de la Navidad como propuesta de iluminación, combinando escenarios tradicionales y espacios culturales de gran aforo.

Entre los lugares a destacar están:

  • El Parque Nacional.
  • La Plaza de Bolívar.
  • Monserrate.
  • El Jardín Botánico.
  • Parque El Tunal.
  • Corredor Centro.
El alumbrado de Monserrate 2025
El alumbrado de Monserrate 2025 convierte a Bogotá en un destino turístico clave para vivir la Navidad en Colombia - crédito Johan Largo/Infobae

Desde el 28 de noviembre hasta el 12 de enero de 2026, podrás vivir esta experiencia luminosa que transforma cada estación en un portal sensorial único.

Villa de Leyva

La iluminación navideña está asociada al Festival de Luces, fecha que coincide con la tradicional celebración de la Noche de las Velitas los días 7 y 8 de diciembre.

Este municipio de Boyacá tiene una arquitectura colonial que ofrece despliegues pirotécnicos, iluminación de fachadas y la instalación de faroles en calles y balcones.

El epicentro del evento será la Plaza Mayor, donde artesanos y cantantes contribuyen a un ambiente festivo de reconocimiento nacional.

Las autoridades aconsejan reservar alojamiento con antelación debido a la alta demanda en la temporada. El alumbrado permanece encendido a lo largo de diciembre y está disponible para visitantes el resto del mes.

Cali

La celebración en la ‘Sucursal del cielo’ integra los tradicionales alumbrados con la programación de la Feria de Cali, representando un atractivo para quienes buscan experiencias nocturnas y culturales.

Las luces se pueden apreciar sobre el río Cali, en el Gran Malecón, y a lo largo de bulevares y parques principales.

El recorrido principal del alumbrado
El recorrido principal del alumbrado en el Bulevar del Río contará con nueve zonas temáticas que resaltan la biodiversidad, flora y fauna regional - crédito Alcaldía de Cali

La ciudad instala más de 2 millones de bombillos, fuegos artificiales y estructuras luminosas. La oferta se consolida con actividades musicales en vivo, en particular salsa y conciertos, que resaltan durante toda la temporada de fin de año.

Barranquilla

La Arenosa presenta una alternativa costera y festiva en la temporada decembrina.

Alumbrado navideño 2024 Barranquilla -
Alumbrado navideño 2024 Barranquilla - crédito Prensa Tecnoglass

El Gran Malecón y la Ventana al Mundo figuran como puntos focales del alumbrado, enmarcando celebraciones colectivas propias de la ciudad. Este año se destaca la instalación del llamado “árbol de Navidad más grande de Colombia”, con una altura de 65 metros y 468.000 luces LED.

El cronograma contempla la extensión del alumbrado hasta el cierre del año, sumando estructuras decorativas para visitantes locales y turistas.

