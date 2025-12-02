Colombia

Kia dejó atrás a Toyota, Renault y Mazda: este fue el carro más vendido durante noviembre del 2025

Durante noviembre se matricularon más de 23.700 vehículos en Colombia, con un fuerte crecimiento de carros eléctricos e híbridos, mientras el Kia K3 lideró las entregas

Noviembre dejó un mercado automotor muy movido: el Kia K3 lideró las ventas, seguido por Mazda, Renault y otros modelos que marcaron tendencia en Colombia - crédito Freepik

Noviembre de 2025 llegó recargado para el mercado automotor colombiano. Entre la emoción por el Salón del Automóvil de Bogotá, la entrada de nuevas marcas como Tesla y una oferta cada vez más variada, los compradores aprovecharon para estrenar.

Y en medio de ese panorama lleno de novedades, hubo un protagonista indiscutible: el Kia K3, que se instaló cómodamente como el carro más vendido del país.

Según el informe conjunto de Fenalco y Andi, basado en los datos del Runt, durante noviembre se matricularon 23.791 vehículos, una cifra que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo mes del año pasado. Es decir, el mercado se está moviendo, y fuerte.

El mercado creció y las tecnologías limpias no se quedaron atrás

Este repunte se sintió no solo en los modelos tradicionales, sino también en las tecnologías limpias: las matrículas de carros eléctricos crecieron 28,7 % y las de híbridos 29,5 %. El mensaje está claro: cada vez más colombianos están apostándole a vehículos más eficientes.

Pero volvamos al gran ganador del mes. El Kia K3 registró 1.095 unidades vendidas, superando a rivales que suelen dominar el mercado, como la Mazda CX-30 (933 unidades) y la Renault Duster (885 unidades).

El Kia K3 se convirtió en el carro más vendido de noviembre de 2025 en Colombia, con más de mil unidades matriculadas y creciendo más del 30 % frente al año pasado - crédito Kia

Con una participación del 4,6 % en las matrículas del mes, el K3 no solo lideró, sino que además creció 30,5 % frente al mismo periodo del año pasado. Claramente, Kia le dio al clavo con este modelo, que ha logrado combinar diseño, precio competitivo y buen equipamiento.

El top 20 de noviembre reflejó ese sacudón. Detrás del K3 aparecieron la Mazda CX-30, la Renault Duster, el Kia Picanto (857 unidades) y el Chevrolet Onix (820 unidades). En la lista también destacaron el Foton BJ (662), el Mazda 2 (573), el Renault Logan (528), el BYD Yuan UP (499) y el Renault Arkana (443).

Un dato llamativo fue la ausencia de la Toyota Corolla Cross, que venía pisando fuerte en el primer semestre, pero quedó fuera del top 20 por retrasos en entregas derivados del paro de producción en Brasil.

Las marcas que mandaron la parada este mes

Si miramos la participación de las marcas, Renault se mantuvo arriba con 15,1 %, seguida muy de cerca por Kia con 14,9 %, y más atrás Chevrolet (8,6 %), Mazda (8,3 %) y Suzuki (5,7 %).

La Renault Duster se mantuvo como uno de los modelos favoritos de los colombianos, ocupando el tercer puesto en el top 20 de noviembre - crédito Infobae

Entre enero y noviembre, el Kia K3 también lideró el acumulado con una participación del 3,9 %, dejando atrás a la Renault Duster y la Mazda CX-30 (ambas con 3,5 %). El top lo completaron la Toyota Corolla Cross (3,2 %) y el Kia Picanto (2,9 %), que ha mantenido su lugar como uno de los favoritos de quienes buscan economía y tamaño compacto.

En cuanto a las ciudades que más jalonaron el mercado, hubo resultados sorprendentes. Sincelejo fue la que más creció, con un impresionante 73,2 %, seguida de Villavicencio (63,7 %) y Manizales (57,5 %).

También destacaron Montería y Armenia, con incrementos del 56 % y 46 %, respectivamente. Estos datos muestran que el movimiento no está concentrado solo en las grandes capitales.

Por segmentos, las camionetas fueron las reinas del mes, creciendo 53 %, seguidas de los vehículos comerciales de carga (21,3 %) y los automóviles (12,3 %). Esto refleja una tendencia clara: los colombianos siguen apostando por carros grandes y versátiles, ideales para carretera, familia y trabajo.

La Feria del Automóvil 2025 en Bogotá reunió a más de 60 marcas y presentó lo último en vehículos de lujo, eléctricos e híbridos - crédito @corferias/Instagram

El informe de Andemos también confirmó que el entusiasmo del Salón del Automóvil se tradujo en muchos pedidos, aunque no todos alcanzaron a registrarse como matrículas en noviembre.

Aun así, se certificaron 23.825 entregas, lo que representa un aumento del 9 % frente al mismo mes de 2024. En el acumulado anual ya van 224.260 registros, es decir, un 27,5 % más que el año pasado. Nada mal para un mercado que hace apenas un par de años estaba golpeado por la inflación, la tasa de cambio y los costos logísticos.

Así quedó el top 20 de los más vendidos

  1. Kia K3 – 1.096
  2. Mazda CX-30 – 935
  3. Kia Picanto – 858
  4. Chevrolet Onix – 820
  5. Renault Duster Nacional – 760
  6. Mazda 2 – 574
  7. Renault Logan – 529
  8. BYD Yuan Up – 489
  9. Renault Arkana – 443
  10. Suzuki Swift – 442
  11. Hyundai Kona – 417
  12. Renault Kardian – 408
  13. Hyundai Tucson – 400
  14. Nissan Frontier – 390
  15. Kia Sonet – 336
  16. Renault Stepway – 335
  17. Renault Kwid – 327
  18. Toyota Hilux – 308
  19. Nissan X-Trail e-Power – 291
  20. Kia Stonic – 285

