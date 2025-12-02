Colombia

Juan David Tejada respondió declaraciones de Aída Victoria Merlano sobre la paternidad: “He derrochado mucha plata”

El creador de contenido, conocido como ‘el agropecuario’, publicó un video que muchos interpretaron como una indirecta a su expareja, y que ha desatado comentarios y especulaciones en redes sociales

Juan David Tejada habría respondido
Juan David Tejada habría respondido con ironía a la publicación de Aida Victoria Merlano sobre las responsabilidades parentales - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

La reciente actividad de Juan David Tejada en redes sociales ha generado atención tras la publicación de un video en el que Aida Victoria Merlano abordó el tema de los padres que no cumplen con sus responsabilidades, lo que fue interpretado como una indirecta a su expareja.

En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una amplia audiencia, la creadora de contenido compartió una serie de recomendaciones dirigidas a madres solteras, enfocadas en cómo enfrentar a los padres que no asumen el cuidado de sus hijos.

El agropecuario envió nueva indirecta
El agropecuario envió nueva indirecta para Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

Durante su intervención, Merlano utilizó como ejemplo su propia experiencia con Tejada, padre de su hijo, y relató que la relación entre ambos terminó apenas un mes después del nacimiento del niño debido a comportamientos que calificó como inadecuados.

En el video, Aida Victoria Merlano relató que si las mujeres viven episodios de maltrato, no duden en hacer la deuncia respectiva.

“Ese cuentico de: no, es que yo dejo eso en el pasado, cierro el capítulo. No, mi amor. Yo me acuerdo todavía del día en el que fui a poner la denuncia, porque yo decía: o sea, sí, casi me pega, pero no me dio. Y cuando me siento, y me empiezan a hacer la encuesta ahí es cuando tú haces conciencia y dices: o sea, en todo mi postparto esta persona me violentó”.

Conocido como "El Agropecuario" se pronunció sobre la demora en las responsabilidades como padre - crédito @enlamovidacol/IG

Estas declaraciones situaron nuevamente a Juan David Tejada en el centro de la controversia pública, que horas después de la difusión de este contenido, conocido en redes como “el agropecuario”, reapareció en Instagram con un video que muchos usuarios interpretaron como una respuesta indirecta a las afirmaciones de Merlano.

En su publicación, el creador de contenido expresó: “Buenas noches, mi gente, les habla El rey de los agropecuarios. Estos días he estado, mejor dicho, he estado gastando mucho dinero, derrochado mucha plata. Entonces me encontré una mentora muy buena para que nos ayude a no atrasarnos en nuestras cuotas”, en un video que circuló en redes sociales.

Aunque el mensaje de Tejada parecía estar vinculado a una colaboración publicitaria, la referencia a la administración del dinero y a no retrasarse en los pagos fue interpretada por numerosos internautas como una alusión a la demanda por alimentos mencionada por Aida Victoria Merlano.

El empresario y ganadero habló
El empresario y ganadero habló de las acusaciones de Yina Calderón que lo vincularon con una nueva mujer después de terminar con Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y muchos usuarios asociaron el video del ex de Merlano con las recientes declaraciones de la influencer, reforzando la percepción de que la disputa entre ambos continúa expuesta ante el público digital:

“Esos dos es un tire y afloje que ya tienen a más de uno aburrido con tanta pulla”; “qué mamera ese man, se hizo famoso por Aida y ahora se cree influenciador, que contrate un buen equipo”, entre otros.

La Jesuu arrepentida por haberle presentado a Aida Victoria el “Agropecuario”

En una serie de mensajes directos enviados a Aida, los cuales fueron compartidos por la misma barranquillera, La Jesuu expresó su arrepentimiento por haber jugado un papel en la relación de Aida con Tejada.

En un mensaje directo, La
En un mensaje directo, La Jessu expresó su pesar por haberle presentado a Aida Victoria alguien que, según ella, solo se interesaba en buscar visibilidad a costa de los demás - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Discúlpame, Victoria, porque de verdad creí que él era el hombre indicado, cuando lo único que hacía era venderse al mejor postor. Nunca me imaginé que (…) fuera capaz de tanto… desafortunadamente, no tenemos cómo leer el futuro, ni dimensionar los alcances de las personas”, le escribió La Jesuu a Aida, en los pantallazos que compartieron.

Este arrepentimiento de la influenciadora surgió luego de las constantes publicaciones de Aida, que expresó sentirse ofendida por los comentarios de Tejada, especialmente por aquellos que insinuaban que ella le estaba impidiendo a su hijo tener contacto con su padre.

