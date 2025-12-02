Colombia

Gringo genera polémica al afirmar que esta preparación de arroz en Colombia es la mejor del mundo: “vale su peso en oro”

El hombre afirmó en redes que esta sencilla preparación es superior a muchos platillos nacionales, además explicó la cómo se hace

Según el creador de contenido, la pega del arroz es la mejor preparación colombiana - crédito @joshwmackay / TikTok

El entusiasmo de un creador de contenido estadounidense por la gastronomía local ha puesto en el centro de atención a una de las tradiciones culinarias más arraigadas de Colombia: la preparación del arroz y, en particular, la apreciada capa crujiente que se forma en el fondo de la olla, conocida como pega o cucayo (en la costa Caribe).

En un video compartido desde su cocina, @joshwmackay relató cómo, tras más de un año de residencia en el país, adoptó este hábito culinario y lo incorporó a su vida diaria.

La costumbre de incluir arroz en casi todas las comidas es una característica distintiva de la dieta colombiana, algo que suele sorprender a muchos extranjeros.

Mientras algunos visitantes rechazan la omnipresencia de este cereal en la mesa, otros, como Joshwmackay, terminan por integrarlo a su rutina alimentaria.

El hombre mostró el platillo
El hombre mostró el platillo que él cocinó - crédito @joshwmackay / TikTok

El propio creador estadounidense expresó en su video: “En mi opinión, los colombianos cocinan el mejor arroz del mundo”, afirmó.

También explicó como se hace este platillo.

“Cuando cocinan arroz, usan aceite, y cuando el arroz termina de cocinarse, lo dejan cocinar a una temperatura muy baja hasta que se forma la pega en el fondo del arroz. Es esa capa dorada y crujiente de arroz en el fondo de la olla, y esto vale su peso en oro. Me encanta”.

La pega, también llamada cucayo o chicharras en distintas regiones de Colombia, que muchos consideran un manjar, suele ser el sobrante del arroz del día y es altamente valorado en los hogares colombianos.

El video de @joshwmackay no solo resalta la singularidad de la pega, sino que también subraya su carácter casero y tradicional. Según el creador, “este plato de arroz es crujiente y absolutamente delicioso… ¡de verdad!”.

En la cultura popular colombiana, el cucayo no solo es un alimento, sino también un símbolo de identidad regional. En la Costa Caribe, el término cucayo es ampliamente utilizado, aunque en otras zonas del país recibe nombres distintos: en Antioquia y Bogotá se le conoce como “pega” o “pegao”. Esta diversidad de denominaciones refleja la riqueza lingüística y cultural que rodea a este sencillo pero apreciado producto del arroz.

El platillo es típico de
El platillo es típico de la mayoría de países de América Latina, aunque cada país le llama de manera distinta - crédito @alexquessep / Instagram

La popularidad del cucayo trasciende las fronteras de Colombia. En República Dominicana se le llama concón, en Ecuador y Perú es conocido como cocolón, en España se le denomina socarrat, en Cuba y Nicaragua se le dice raspa.

A pesar de las diferencias en el nombre, en todos estos países la referencia es la misma: la capa tostada y crujiente de arroz que queda en el fondo de la olla, resultado de una cocción prolongada y precisa.

Las redes sociales han servido de escenario para que los amantes del cucayo compartan anécdotas y opiniones sobre su preparación y consumo.

Entre los comentarios más destacados se encuentran expresiones como: “Por fin escucho un gringo decir algo importante”, o recomendaciones culinarias como “y si hace el arroz con ajo y una buena hora secando, ufff eso sí son manjares”.

Este plato puede complementarse con
Este plato puede complementarse con diversas comidas o ingerirse solo - crédito La Vanguardia

Otros usuarios subrayan la variedad de nombres según la región: “Tiene diferentes nombres según la región, en la costa unos le dicen pegao y otros Cucayo, en Antioquia le dicen pega y creo que en Bogotá también”.

El valor afectivo del cucayo también se manifiesta en frases como “Es el premio en la noche… por eso han habido las más grandes peleas familiares, no por la herencia se pelea uno tanto como el pegado de olla de la comida”.

El cucayo o pega puede disfrutarse solo o acompañado de una amplia gama de ingredientes: huevo, ensalada, espaguetis, pescado, carne, plátano maduro, papa o cualquier otro complemento que la creatividad permita. Esta versatilidad ha consolidado su lugar en la mesa y en la memoria colectiva de quienes han saboreado este singular manjar.

Los efectos de la decisión

Jaime Alberto Cabal, presidente de

Conductor de lujoso carro que

Jota pe Hernández reaccionó a

Este es el dosier del
Así es 'La PremiEre', el

Periodista deportiva le "cobró" al

