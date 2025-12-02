Colombia

Golpe a las finanzas delincuenciales de Bogotá: incautan más de 4.000 botellas de licor adulterado avaluadas en $400 millones

Una operación conjunta entre policía, fiscalía y entidades de control permitió desmantelar un centro de distribución de bebidas alcohólicas falsificadas, evitando riesgos para consumidores y pérdidas millonarias para organizaciones delictivas

Las autoridades detectaron que los responsables mezclaban licor original con productos adulterados y los distribuían en tiendas de barrio de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

En el escenario de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, por medio de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), presentó resultados contundentes frente a los delitos de corrupción de alimentos, comercialización de productos médicos irregulares y usurpación de derechos de propiedad industrial en Bogotá.

Durante la madrugada, en una serie de cinco diligencias de allanamiento y registro, las autoridades intervinieron una bodega ubicada en el barrio Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires. Los operativos permitieron la incautación de 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando, entre las que se encontraban whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila y champagne, entre otras.

De acuerdo con las pesquisas, los responsables exhibían licor original junto a productos adulterados, que reenvasaban y sellaban al vacío en el mismo establecimiento antes de su distribución en tiendas de barrio. La Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, explicó que la operación constituyó un golpe a las finanzas de las organizaciones delincuenciales, calculado en más de 400 millones de pesos.

La operación conjunta entre la Sijín, la Dian, el Invima y la Gobernación de Cundinamarca golpeó las finanzas de organizaciones delincuenciales por más de 400 millones de pesos - crédito Secretaría de Seguridad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, atribuyó el éxito de la intervención a la colaboración con empresas distribuidoras de licor, que proporcionaron información valiosa para la ubicación de las bodegas. “El trabajo conjunto permitió detectar este sitio donde se incautaron más de 4.000 botellas de licor adulterado. Es un golpe importante en este momento, y fue gracias a información de empresas distribuidoras de licor en nuestra ciudad que se suministró la información y permitió llegar a este sitio cerca al Voto Nacional”.

El mandatario instó a la ciudadanía a tomar precauciones al adquirir bebidas alcohólicas, recomendando comprar únicamente en sitios formales y de confianza, así como verificar cuidadosamente las botellas para identificar señales de posible adulteración, como envases reciclados, tapas falsificadas o alteración de sellos y estampillas. Galán hizo hincapié en la importancia de estas prácticas especialmente en la temporada de fin de año, para evitar riesgos a la salud.

Las autoridades detectaron que los responsables mezclaban licor original con productos adulterados y los distribuían en tiendas de barrio de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

El coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Mebog, reiteró que en estas fechas decembrinas la policía mantendrá una vigilancia estricta y desarrollará controles constantes en establecimientos comerciales y bodegas señalados como puntos de venta de licor. El oficial explicó que las organizaciones exhiben productos originales al público como mecanismo de engaño, mientras ocultan el licor adulterado y de contrabando en áreas traseras o reservadas de las bodegas.

“La policía descubrió que en las vitrinas de estos locales comerciales tienen el licor original, engañando a las posibles víctimas que llegan hacer compras de este licor, y posteriormente, en la parte de atrás de las bodegas ocultan el licor adulterado y de contrabando”, precisó.

Desde la Gobernación de Cundinamarca, el subdirector de Rentas, Pedro Damián Ramírez, atribuyó estos resultados a más de seis meses de investigaciones adelantadas por el Grupo Anticontrabando, con el objetivo de “salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y de los bogotanos”.

El éxito del operativo se debió a la colaboración de empresas distribuidoras de licor, que aportaron información clave para ubicar las bodegas ilegales - crédito Secretaría de Seguridad

A lo largo de 2025, los despliegues operativos han derivado en la captura de 25 personas por delitos relacionados con corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, así como en la incautación de más de 6.000 botellas de licor adulterado. La Policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo la salud y seguridad, comunicándose a la línea de emergencia 123.

