Gobernación de Quindío se iluminó con luces LED mientras las denuncias tocan su puerta: hacen llamado por obras inconclusas o abandonadas

La Veeduría Cívica acusó a la Administración departamental de descuidar las necesidades de la gente, mientras se derrochan millones en proyectos de imagen

La Veeduría Cívica denuncia el abandono de varias obras clave en el Quindío - crédito redes sociales

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío denunció que varias obras importantes en el departamento están inconclusas o abandonadas, generando graves afectaciones a la comunidad. Entre las obras mencionadas se encuentran el Estadio de Calarcá; el laboratorio de salud pública, en El Caimo —que fue catalogado como “elefante blanco”—; el coliseo del barrio La Patria, en Armenia; y los escenarios de los Juegos Nacionales y Paranacionales.

El organismo de control social denunció que, mientras se instaló un costoso sistema de iluminación en la Gobernación, diversas obras de infraestructura crucial se mantienen inconclusas, abandonadas o seriamente retrasadas, cuestionó el “deterioro institucional” que esto refleja.

El eje central de la denuncia ciudadana gira en torno a la inversión de $5.433 millones destinados a la instalación de pantallas LED y un complejo sistema de iluminación en el edificio administrativo de la Gobernación. Si bien este proyecto se promueve como un atractivo turístico y símbolo de modernidad, la organización destacó un doloroso contraste con la realidad de miles de quindianos.

A pesar de los $5.433 millones invertidos en pantallas LED para la Gobernación, el Quindío sigue enfrentando el abandono de infraestructuras esenciales - crédito Gobernación del Quindío /Facebook

La Veeduría declaró en su comunicado que: “No se puede seguir maquillando la realidad del Quindío con luces y pantallas, mientras persisten escenarios destruidos, infraestructura social abandonada, miles de hogares viviendo en zonas de alto riesgo y deficiencias en los servicios básicos”.

De qué se trató el proyecto de iluminación de la Gobernación de Quindío

Pues cabe destacar que la fachada del Centro Administrativo Departamental en Armenia estrenó un sistema de iluminación dinámica y pantallas LED como parte del proyecto “Quindío Iluminado”, informó la Gobernación. La nueva tecnología, desarrollada junto a Edeq Grupo EPM, convirtió el edificio en una vitrina digital para promocionar al departamento como destino turístico, situación que provocó malestar.

Según indicó la Gobernación del Quindío en un comunicado, la instalación comprendió cuatro pantallas LED de gran formato que suman 816 metros cuadrados de superficie iluminada y más de 48.000 píxeles, posicionando a la sede como el segundo proyecto de este tipo en Colombia, después de la torre Colpatria de Bogotá. El objetivo es fortalecer el turismo urbano en la capital y consolidar la plaza de Bolívar como punto de encuentro, impulsando la oferta gastronómica, cultural y comercial del centro.

La Veeduría Cívica denuncia el abandono de varias obras clave en el Quindío - crédito redes sociales

De acuerdo con la información proporcionada por la Gobernación, el proceso permitió la creación de aproximadamente 40 empleos locales en áreas como diseño, montaje, programación y logística. Aunque esto se considera un aspecto positivo, la veeduría señaló que la inversión en un sistema de iluminación que solo beneficiará al departamento durante un par de meses, cuando existen daños y abandonos en distintas infraestructuras; podría reflejar una falta de interés en otros aspectos cruciales.

Las denuncias aumentan por presunto desinterés en obras públicas

De esta manera, la organización documentó un listado de proyectos que presentan graves afectaciones y se encuentran en estado de abandono o con serios retrasos. Estos casos evidencian una presunta falta de planeación y un desorden en la gestión pública.

Uno de los proyectos más afectados es el Estadio de Calarcá, que se planeó como una gran apuesta turística y deportiva. Hoy, esta infraestructura se encuentra destruida y convertida en un símbolo de abandono.

La Gobernación de Quindío es objeto de críticas debido a su interés por invertir recursos en instalaciones de luces, que no es para el alumbrado público, en vez de sacar adelante obras cruciales que aún están inconclusas o abandonadas - crédito redes sociales

El municipio de Salento, donde el actual gobernador fue alcalde, Juan Miguel Galvis Bedoya, carece de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) efectiva. La veeduría señala que la ausencia de un sistema de tratamiento adecuado en sectores como La Calzada y Boquía genera graves impactos ambientales y afectaciones recurrentes.

Sobre este cúmulo de problemas, la veeduría elevó una grave crítica sobre la administración departamental: “A estas obras inconclusas se suman denuncias y cuestionamientos sobre contratación, priorización del gasto y desorden en la gestión pública, que muestran un preocupante deterioro de la institucionalidad departamental y una falta de sentido común para definir qué es realmente urgente y necesario para la gente”.

Frente a la crítica situación, la Veeduría Cívica Armenia y Quindío presentó una serie de exigencias concretas a las entidades de control y a la ciudadanía, buscando esclarecer la situación contractual y el uso de los recursos públicos.

El laboratorio de salud pública en El Caimo, Quindio, se convirtió en un 'elefante blanco' mientras se destinan millones a un costoso sistema de iluminación LED en la Gobernación - crédito redes sociales

La Veeduría pidió que los órganos de control adelanten una revisión profunda: “Exigimos que los órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Asamblea, Personerías y Concejos) adelanten una revisión integral de estos proyectos, sus contratos, costos y niveles de avance real”.

También solicitó la publicación transparente de la información contractual y técnica tanto del proyecto de iluminación de la Gobernación como de cada una de las obras cuestionadas que presentan retrasos.

Del mismo modo, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que mantengan una vigilancia activa y documenten las obras que no se entregaron en condiciones dignas, insistiendo en que las inversiones públicas deben convertirse en “obras completas, útiles y al servicio de la gente”.

El coliseo del barrio La Patria se encuentra con sus instalaciones en ruinas - crédito redes sociales

