Consultas interpartisitas de 2026: Registraduría estableció reglas y fechas cruciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció formalmente las reglas para la realización de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026. Este proceso, que adquiere especial relevancia en medio de la dinámica política del país, coincide con las elecciones de Senado y Cámara, las cuales también se celebrarán el mismo día tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Las consultas interpartidistas son un mecanismo fundamental de participación política que permite a los partidos y movimientos políticos seleccionar a un candidato único frente a las elecciones presidenciales.

En este caso, se proyectan dos consultas principales: una que será liderada por el Frente Amplio, que agrupa a diversos sectores de izquierda, y otra que será impulsada por los partidos y movimientos políticos de derecha, los cuales ya se encuentran trabajando en la selección de sus precandidatos.

Según el comunicado oficial emitido por la Registraduría, las agrupaciones políticas que deseen participar en este mecanismo deberán seguir una serie de pasos establecidos con el fin de garantizar la transparencia y el orden durante el proceso electoral.

El registrador Nacional, Hernán Penagos, destacó la importancia de cumplir con los plazos establecidos y explicó en detalle las condiciones que deberán seguir las agrupaciones interesadas.

Fechas clave para las consultas interpartidistas de 2026

Los partidos y movimientos políticos interesados tienen hasta el 8 de diciembre de 2025 para comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) su decisión de realizar las consultas. Esta notificación es crucial, ya que solo aquellos que presenten su solicitud dentro de este plazo podrán formar parte de las consultas interpartidistas.

Además, el CNE también estipuló que las agrupaciones políticas podrán retractarse de su intención de participar en las consultas hasta el 22 de diciembre de 2025. Esta medida tiene como objetivo ofrecer flexibilidad a los partidos y movimientos políticos, en caso de que cambien sus estrategias o decidan no llevar a cabo el proceso de consulta.

Una de las fechas más importantes dentro del calendario electoral establecido es el 27 de enero de 2026, cuando finaliza el plazo para que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos presenten sus preguntas al CNE.

Esta es una etapa crucial, ya que la institución deberá revisar y aprobar dichas preguntas antes de emitir su pronunciamiento oficial el 6 de febrero de 2026.

Ese mismo día, 6 de febrero de 2026, vencerá el plazo para que los precandidatos a la presidencia de la República se postulen formalmente ante la Registraduría Nacional. Esta es la última oportunidad para que aquellos interesados en participar en las consultas interpartidistas den a conocer su candidatura.

Una única tarjeta electoral para las consultas

Una de las decisiones más destacadas por parte de la Registraduría Nacional tiene que ver con el formato de la tarjeta electoral. Según el registrador nacional, Hernán Penagos, todas las consultas interpartidistas se incluirán en una única tarjeta electoral.

Penagos explicó que “hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación ideológica y eso viola el secreto del voto”.

La decisión de consolidar todas las consultas en una sola tarjeta electoral busca evitar cualquier tipo de manipulación o señalamiento político hacia los votantes, al garantizar así que el proceso se lleve a cabo con el máximo respeto al derecho al voto secreto y libre.

A pesar de los diferentes desafíos, las consultas interpartidistas se mantienen como una herramienta clave para la renovación política en el país. La posibilidad de que los ciudadanos, a través de este mecanismo, puedan influir en la selección de los candidatos presidenciales se consolidó como un pilar de la democracia colombiana.