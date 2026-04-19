Día cívico decretado por el Gobierno Petro no gustó a los empresarios y hay críticas a la Dian: “Las obligaciones continúan corriendo”

La Dian hizo modificaciones en su horario de atención para acogerse al día cívido del 17 de abril - crédito Dian

La persistente intermitencia en los servicios informáticos aduaneros llevó a la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) a exigir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) la activación inmediata de un protocolo de contingencia. Desde el 15 de abril de 2026, múltiples fallas complican la gestión del comercio exterior colombiano y, luego del decreto de día cívico el 17 de abril, la problemática amenaza con extenderse al menos hasta el lunes 20.

El gremio que lidera Javier Díaz solicitó a la entidad activar un protocolo de contingencia inmediato porque las fallas bloquearon los sistemas aduaneros más de 48 horas y podrían prolongarse por la suspensión de servicios presenciales. La entidad advierte sobre el riesgo de sanciones para operadores y reclama la suspensión de términos y soluciones urgentes.

Fallas reiteradas a la plataforma transaccional

Afiliados a Analdex informaron que la actualización aplicada por la Dian la noche del 15 de abril provocó fallas reiteradas en el acceso a la plataforma transaccional. El hecho causó bloqueos en el procesamiento de declaraciones de importación y obligó a hacer reprocesos generalizados en la cadena logística. Y es que, por supuesto, el impacto afecta también a los usuarios del Plan Vallejo (un régimen especial de comercio exterior que permite importar materias primas, insumos, maquinaria y bienes de capital con exención total o parcial de aranceles e IVA), cuyos procesos dependen de manera íntegra de los servicios informáticos de la entidad.

La Dian modificó sus horarios de atención para atender el día civico del 17 de abril - crédito Dian

De esta manera, los retrasos en radicación, aceptación y levante de mercancías representan una amenaza para la continuidad diaria del comercio exterior.

La declaración de día cívico el viernes 17 de abril, mediante el Decreto 500 de 2024, establecido por el presidente Gustavo Petro para fomentar la reflexión ciudadana, el cuidado de los recursos naturales y la sostenibilidad, promoviendo acciones para proteger el medio ambiente, agudizó la crisis al interrumpir la atención presencial y los servicios remotos de la Dian. Esto impidió hacer gestiones entre el viernes y el lunes, lo que extendió una afectación ya superior a las 48 horas, que genera un perjuicio operativo y económico para empresas y operadores logísticos.

Solicitudes urgentes de Analdex ante las fallas en la Dian

Así las cosas, la Asociación formalizó solicitudes a la Dian para amparar a operadores logísticos y salvaguardar la seguridad jurídica del sector. La organización recordó que “el comercio exterior no se detiene. Las obligaciones aduaneras continúan corriendo, los términos siguen computándose y los declarantes se encuentran objetivamente imposibilitados para cumplir con cargas que dependen en su integridad de la disponibilidad de los sistemas informáticos de la autoridad aduanera”. Según la misma, la situación configura un escenario de fuerza mayor que exige una respuesta institucional inmediata.

Dentro de las medidas exigidas se encuentra:

Declaración formal de contingencia de los servicios informáticos, tal como lo contempla la normativa vigente, mientras se restablece la operatividad total.

Suspensión de los términos de las operaciones aduaneras afectadas, para evitar sanciones por fallas no imputables a los usuarios.

Implementación de un protocolo especial de atención visible durante el periodo que comprende la suspensión de actividades y la reanudación programada el lunes 20 de abril.

Buscar certeza jurídica sobre los trámites pendientes y soluciones definitivas para fortalecer la infraestructura tecnológica y prevenir futuras fallas tras actualizaciones.

Analdex solicitó a la Dian activar un protocolo de contingencia inmediato, ante la persistente intermitencia de los servicios informáticos aduaneros - crédito Analdex

Riesgos para operadores y exigencias del sector

La situación técnica creó un riesgo inmediato de sanciones para declarantes y operadores logísticos, ya que las obligaciones aduaneras siguen acumulándose, a pesar de la imposibilidad real de cumplirlas. Sin una suspensión de términos efectiva, los afectados se ven expuestos a procesos disciplinarios y sancionatorios por incumplimientos ajenos a su responsabilidad.

De igual manera, la incertidumbre se extiende entre los afiliados de Analdex, que deben responder por compromisos supeditados a plataformas fuera de servicio. “Cada jornada adicional sin solución incrementa las operaciones impactadas y el temor a penalidades administrativas”, advirtió el gremio al resaltar que “la ausencia de una respuesta institucional pronta podría derivar en disputas jurídicas y daños irreparables para los actores del comercio exterior”.

Reiteró su disposición para acompañar a la autoridad aduanera y servir de interlocutor técnico en la búsqueda de soluciones estructurales. “Declarar formalmente la contingencia de los servicios informáticos es, para el gremio, imprescindible para recuperar la normalidad”, insistió.

Consensos y reformas en el régimen aduanero

La crisis coincide con la etapa final del diálogo sobre el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, donde la Dian y los gremios presentaron un documento conciliado el 9 de abril ante representantes empresariales. Se destacan avances en definiciones relevantes para el comercio exterior colombiano.

Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian, dijo que "estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país" - crédito Dian

Según el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, “más allá de un trámite legislativo, estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país y que protege a quienes cumplen la ley”.

El proyecto de ley, que se presentará antes del 20 de junio de 2026, busca agilizar procedimientos, reforzar la seguridad jurídica y dotar de herramientas efectivas a la DIAN para combatir el contrabando y la evasión.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina, “hemos logrado ponernos de acuerdo en la mayoría de los temas. Ahora revisaremos el articulado para darle la aprobación final y facilitar que este proyecto de ley sea sancionado en el Congreso antes del 20 de junio”. Entre las reformas proyectadas se incluyen garantías procesales para los usuarios aduaneros sin limitar las capacidades de fiscalización del Estado.