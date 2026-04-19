Mauricio Lizcano presentó su agenda programática: el exministro apuntó a la tecnología, salud y seguridad como ejes de su campaña a la presidencia

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial se enfocó en destacar su experiencia en el campoo tecnológico, pero sin descuidar la necesidad de solucionar otros problemas de los colombianos - crédito Infobae Colombia

En medio de un ambiente de extrema polarización, el exministro de las TIC Mauricio Lizcano, uno de los 13 aspirantes a la presidencia de la República, ha querido hacer énfasis en la importancia de presentarles propuestas a los votantes. Por ello, dio a conocer cuáles son sus principales iniciativas, con las que espera repuntar en las diferentes mediciones y dar la gran sorpresa en la jornada del domingo 31 de mayo.

En su visita a Infobae Colombia, Lizcano, que también cuenta con experiencia como senador, dejó en claro que priorizará tres aspectos cruciales: la tecnología, la reforma del sistema de salud y el fortalecimiento de la seguridad como respuesta a los desafíos del país. Y, de esta forma, no solo detalló los pilares de su eventual plan de gobierno, sino que defendió la necesidad de romper los esquemas de la actual campaña política.

Tecnología, el pilar fundamental

Para el candidato, la tecnología es la base. “Es mi herramienta fundamental. Nos va a ayudar a resolver problemas, a hacer la vida más fácil, pero también a generar riqueza y a dar un salto cuantitativo y cualitativo de desarrollo”, dijo Lizcano, que además propuso una estructura simbólica para su programa. “El techo de esa casita es la Colombia real, los dos pilares son salud y educación y el suelo de esa casita es la tecnología”.

Mauricio Lizcano quiere hacer de Colombia bajo su administración un país enfocado en nuevas tendencias tecnológicas, que ayuden a superar la brecha social - crédito Infobae Colombia

Y es que, durante su gestión anterior en el Ejecutivo, el exministro destacó logros como la conexión de tres millones de personas y la entrega de 200.000 computadores de calidad. “Conectamos tres millones de personas, dejamos a Colombia en el primer puesto de la Ocde en transformación digital de América Latina y trajimos el 5G, formamos un millón de colombianos”, precisó el candidato en entrevista con esta redacción.

Salud: emergencia humanitaria y acceso a medicamentos

A su vez, el candidato que radicó 1.800.000 firmas para respaldar su aspiración presidencial, planteó declarar una emergencia humanitaria en salud y establecer un corredor humanitario de medicamentos. “Vamos a ayudar al colombiano medio en dos cosas: en salud, con una emergencia humanitaria y un corredor humanitario de medicamentos, y en seguridad”, aseguró Lizcano, ante la situación adversa del sistema.

Y, al ser cuestionado por la reforma a la salud impulsada por Petro, Lizcano fue enfático. “La que presentó el gobierno no me gustaba porque estatizaba mucho la salud. La salud no está para estatizarse, ni para volverse solo un prestador por parte del Estado”, expresó el aspirante, que pese a ello reconoció la necesidad de una transformación, pero con la articulación público-privada para garantizar calidad y cobertura.

Mauricio Lizcano es uno de los candidatos con mayor experiencia como funcionario público, además de su paso por el legislativo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Seguridad: bloques de búsqueda y Estado fuerte

A su vez, en materia de seguridad, la propuesta de Lizcano se apoya en la tecnología y el fortalecimiento institucional. “Lo que corresponde hoy es volver otra vez a recuperar la autoridad en Colombia, que el Estado vuelva a tener la iniciativa, que el Estado sea fuerte y que pueda recuperar la tranquilidad de los colombianos”, señaló el exministro en diálogo con Infobae Colombia, en el que se desmarcó de su paso por el Gobierno.

En ese orden de ideas, el candidato propuso la creación de bloques de búsqueda apoyados por herramientas tecnológicas, una gestión más eficiente de la fuerza pública y la priorización de la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas por la criminalidad. Con esto, agregó, procura que la calidad de vida en las ciudades y en los territorios mejore de manera progresiva y pueda, impulsarse, su propuesta social.

Las otras propuestas que hacen parte del plan de Gobierno de Mauricio Lizcano

Sobre la política fiscal, Lizcano rechazó un aumento de impuestos y propuso un esquema tributario diferencial. “He impulsado un impuesto a la renta diferencial, 10 por ciento para pequeña empresa, 25% para las medianas empresas y 30% para la gran empresa. Hoy pagan 35%”, explicó Lizcano, que argumentó que “subir impuestos hoy en Colombia ya es imposible”, y, en ese sentido, reiteró la necesidad de reducir el gasto público.

La crisis en el sistema de salud, expuesta por lo que sucede en Nueva EPS, es otro de los aspectos que espera combatir el exministro Mauricio Lizcano, en caso de ser elegido presidente - crédito Nueva EPS

En el ámbito laboral, apoyó el incremento del salario mínimo y la reciente reforma. “Me parece que los trabajadores deben ganar más, que los empresarios deben pagar mejor, que por supuesto les vamos a bajar los impuestos para que lo puedan hacer”, detalló el exministro. “Eso ha aumentado el consumo en Colombia, que hoy es lo que sostiene la economía”, agregó el exministro Lizcano en su visita a Infobae Colombia.

Por otra parte, el aspirante presidencial independiente dijo que respalda la reforma pensional por pilares y resaltó su impacto social. “Es una reforma que hace muchos años se viene discutiendo y yo estoy de acuerdo. Tiene un beneficio social enorme, que son los quinientos mil pesos o el ingreso solidario que le van a dar a los viejitos en Colombia”, explicó frente a uno de los temas cruciales de la campaña presidencial.

Y con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el candidato aseguró que “es una ley que está en Constitución y fue parte del acuerdo firmado con las extintas Farc. ”Hay que cumplir los acuerdos porque están en la Constitución y están depositados en las Naciones Unidas”, destacó el candidato, que acto seguido expresó duras críticas hacia los procesos de negociación actuales, que consideró un fracaso.

En su eventual mandato, Mauricio Lizcano indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) seguirá ejerciendo su labor, pues hay que respetar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc - crédito Colprensa

Las críticas de Mauricio Lizcano a la Paz Total y la defensa de la institucionalidad

En efecto, en la entrevista, Lizcano expresó su desacuerdo con la política de paz del actual Gobierno. “La Paz Total es un desastre total. Además, no se sabe qué es lo que están negociando, cómo están negociando y además darles salvoconductos a unos delincuentes faltando tres meses para acabar el Gobierno, ¿qué proceso se pasan a hacer en cuatro meses?”, cuestionó Lizcano en sus declaraciones sobre este espinoso asunto.

En consecuencia, para el exministro es clave volver a procesos de paz secuenciales, transparentes y ordenados, con información clara para la ciudadanía y control estatal. En este orden de ideas, hizo explícito su rechazo a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente y se mostró a favor de reformar el código electoral para modernizarlo con tecnología, para evitar que se sigan registrando irregularidades con los E-14.

Aunque hizo parte del gabinete de Gustavo Petro, Mauricio Lizcano ha marcado distancia de algunas de las iniciativas impulsadas por el jefe de Estado - crédito @MauricioLizcano/X

Por último, el candidato insistió en que su campaña se distanció de la polarización y apostó por la presentación diaria de propuestas. “Estoy dedicado a hacer propuestas. Creo que mi mayor contribución a esta campaña presidencial es hacer de esta campaña presidencial no una campaña de tiktoks o de periodicazos o discursos leídos, sino una campaña de propuestas y que la gente tome la decisión”, reafirmó.

Así pues, Lizcano concluyó invitando a los colombianos a considerar alternativas fuera de los extremos políticos. “Si queremos resultados diferentes, necesitamos gente diferente en la política. Nosotros representamos eso, una nueva generación de políticos que tiene una voz diferente al petrismo y al uribismo y que queremos construir un nuevo país”, puntualizó el aspirante, que espera consolidar el apoyo ciudadano.