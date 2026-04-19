Colombia

Petro se desliga de su polémica frase de “expandir la vida en las estrellas”: “No es una parte de mi programa presidencial”

El presidente aclaró que su idea sobre llevar la vida más allá de la Tierra no hizo parte de los compromisos de su gobierno, luego de ser blanco de críticas por la falta de desarrollo en sus promesas de campaña

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Fenómeno astronómico de meteoros dracónidas visible en el cielo nocturno, evento estelar de observación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Gustavo Petro habló sobre su famosa frase "expandir la vida en las estrellas” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos meses del cierre del mandato de Gustavo Petro, una de las frases más comentadas por el jefe de Estado vuelve al centro de la discusión pública; se trata de la idea de “expandir la vida por las estrellas”, que durante meses circuló en escenarios internacionales y académicos, lo que generó dudas sobre su alcance real dentro de la agenda gubernamental, por lo que el propio mandatario respondió y fijó su posición.

El pronunciamiento surgió tras cuestionamientos sobre el cumplimiento de propuestas asociadas a esa consigna. En redes sociales, Petro aclaró que esa visión no forma parte de su programa presidencial y con esto buscó marcar distancia entre su discurso de alcance global y las metas concretas de su administración.

La aclaración no pasó desapercibida, ya que la frase, repetida en distintos foros, había tomado fuerza como símbolo de su narrativa ambiental y política; ahora, el jefe de Estado redefine su sentido y lo ubica en un plano más amplio, lejos de las obligaciones propias de su Gobierno.

El presidente Gustavo Petro llegó tarde al Foro Mundial de Migración en Riohacha y atribuyó la demora a un problema en su oído medio, ocasionado por los frecuentes viajes en avión - crédito Joel González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aclaró que su conocida idea de “expandir la vida en las estrellas” no hace parte de su programa de gobierno - crédito Joel González/Presidencia

Así nació la polémica frase de Petro que rodea el fin de su Gobierno

El origen de la expresión se remonta a intervenciones públicas en las que Petro abordó temas como la crisis climática, la paz y el futuro de la humanidad. Uno de los momentos de mayor visibilidad ocurrió durante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2023, en Nueva York.

Allí cerró su intervención con una declaración que captó la atención internacional: “Quiero que logremos (...) cumplir nuestra misión: expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”.

Meses después, en julio de 2024, retomó esa idea en una conferencia en Queens College. En ese espacio planteó preguntas sobre el papel de la humanidad frente al universo: “¿Por qué no llevamos la vida más allá? ¿Por qué no podemos expandir el virus de la vida en el universo?”.

Durante su intervención en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro posicionó la frase como parte de una reflexión sobre el futuro de la humanidad y la crisis climática - crédito @infopresidencia/X

El concepto también apareció en actos vinculados a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), donde se relacionó con el lema “Ad Astra” -significa ‘hacia las estrellas’-. En esas intervenciones, el mandatario propuso una visión distinta sobre el papel de la humanidad en el espacio, alejada de disputas y centrada en la vida.

Según lo expresado en sus discursos, el uso del término “virus” no tiene un sentido literal; de hecho, Petro lo emplea como una metáfora que alude a la capacidad de expansión y transformación de la vida. En su planteamiento, la biodiversidad y la inteligencia podrían proyectarse más allá del planeta si la humanidad logra superar la violencia y el deterioro ambiental.

La fuerte crítica en contra de Petro

Frente a estas declaraciones e ideas, las críticas no tardaron en aparecer, por lo que Sergio Guzmán, director de Colombia Risk -firma consultora líder en riesgo político y análisis geopolítico basada en Bogotá-, cuestionó el alcance de la idea y su relación con la gestión presidencial.

En su cuenta en la red social X escribió: “Se acabó la presidencia sin que Petro pudiera expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Eso pasa cuando uno se la pasa hablando mierda y no es capaz de gerenciar proyectos”.

El analista Sergio Guzmán criticó la falta de resultados asociados a la famosa consigna de Gustavo Petro - crédito @SergioGuzmanE/X
El analista Sergio Guzmán criticó la falta de resultados asociados a la famosa consigna de Gustavo Petro - crédito @SergioGuzmanE/X

Así se defendió Petro de su polémica frase en la ONU

Frente a esos señalamientos y cuestionamientos, Petro respondió en la misma red social y precisó su postura: “Expandir la vida en las estrellas no es una parte de mi programa presidencial, es la misión de la humanidad, solo posible cuando la humanidad se hermane”.

En ese mismo mensaje, el presidente amplió su idea y planteó dos rutas posibles. Por un lado, habló de fortalecer programas espaciales con participación de varios países, como los que lidera la Nasa.

Por otro lado, hizo referencia a teorías de Albert Einstein sobre la luz, a la que describió como un fenómeno con propiedades tanto de onda como de materia, una noción que, según su planteamiento, abre preguntas sobre nuevas formas de entender la expansión de la vida.

Petro explicó que el término “virus” tiene un sentido simbólico y no hace parte de su plan de Gobierno - crédito @petrogustavo/X
Petro explicó que el término “virus” tiene un sentido simbólico y no hace parte de su plan de Gobierno - crédito @petrogustavo/X

“Hay dos métodos por ahora posibles, el desarrollo del programa espacial que ahora desarrolla la Nasa, transformado de nacional en multinacional, o continuar la idea de Einstein acerca de que la luz es al mismo tiempo onda y corpúsculo, es decir, materia”, escribió en la plataforma social.

Con esa aclaración, el presidente separó lo que sería su discurso simbólico de las metas de su Gobierno.

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