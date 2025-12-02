Colombia

Chats revelados por la Fiscalía ponen bajo escrutinio a la senadora Berenice Bedoya por gestiones en la Ungrd

La Fiscalía reveló mensajes de 2023 en los que una congresista envió documentos y solicitudes sobre proyectos regionales al entonces director de una entidad estatal, material que fue incorporado al proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Berenice Bedoya fue mencionada en
Berenice Bedoya fue mencionada en los documentos y chats que la Fiscalía presentó como parte del caso por presuntas gestiones ante la UNGRD. - crédito @berenicebedoya1/X

La Fiscalía General de la Nación reveló varios chats y documentos que ponen bajo escrutinio a la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez por presuntas gestiones ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) relacionadas con el direccionamiento de proyectos de infraestructura.

Los mensajes, presentados en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, muestran el acercamiento directo entre la congresista y el entonces director de la entidad, Olmedo López.

Detalles de los mensajes y solicitudes de proyectos

En las pruebas técnicas presentadas, se dio a conocer que la senadora Berenice Bedoya, miembro de la Alianza Social Independiente (ASI), intercambió mensajes de texto con Olmedo López en junio de 2023. En uno de estos chats, con fecha 13 de junio, la senadora envió una imagen en la que se visualiza una tabla con un proyecto de la Ungrd en Puerto Concordia, Meta.

“Ese mismo día, 13 de junio del 2023, a la misma hora, Berenice le envía un documento a Olmedo López en una imagen, el cual se visualiza una tabla con un proyecto de la Ungrd en Meta, Puerto Concordia (...) El mismo 13 a la misma hora, Berenice le envía dos mensajes los cuales fueron eliminados y no permiten visualizarse”, explicó la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

En la misma fecha, la conversación recogió que la senadora le envió a López dos imágenes con datos relativos a proyectos en los que estaba interesada y se encontraban radicados en la Ungrd. Uno de ellos, el proyecto Agua Azul, Casanare, y el otro, el mismo proyecto de Puerto Concordia, Meta.

La Fiscalía reveló material técnico
La Fiscalía reveló material técnico y documental que respalda su investigación por posibles irregularidades en contratos públicos. - crédito iStock y Colprensa

Insistencia sobre proyectos de infraestructura en diversos departamentos

La interacción se extendió al 14 de junio. Según lo relatado durante la audiencia, al día siguiente la senadora envió un mensaje al director de la Ungrd con un anexo denominado ‘Gobierno en línea Colombia’ solicitud de recursos de inversión en formato PDF.

Al respecto, la funcionaria de la Fiscalía explicó: “Ese mismo día, 14 de junio del 2023, a las 5:06 de la tarde, Berenice le escribe a Olmedo. ‘Olmedo, buenas tardes. Este es un tema de Risaralda para que me hagas el favor. Gracias’”.

El documento PDF correspondía a un correo electrónico del 5 de junio de 2023, dirigido al director de la Ungrd, con asunto enfocado en la solicitud de recursos de inversión para el proyecto de mitigación del riesgo hídrico de la Quebrada Arrayanal en Mistrató, Risaralda.

“La parlamentaria le remitió a López Martínez un documento PDF que corresponde al correo electrónico del 5 de junio de 2023 enviado desde la dirección planeacion@amistrato-risaralda.gov.co para correspondencia@gestiondelriesgo.gov.co, dirigido al director de la Ungrd Olmedo López, cuyo asunto correspondía a la solicitud de recursos de inversión para el proyecto obras para la mitigación del riesgo hídrico que genera la Quebrada Arrayanal sobre la infraestructura de los municipios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Mistrató, Risaralda”, detalló la representante de la Fiscalía.

El valor solicitado para el proyecto en Risaralda, según la información que le envió López, tenía un costo de 4.811 millones de pesos. La senadora le envió las fotos y toda la información al funcionario.

En la diligencia judicial se
En la diligencia judicial se expusieron pruebas que sustentan la petición de medida de aseguramiento contra dos exministros. - crédito Captura de Video

Procedencia de los proyectos y antecedentes ante la Ungrd

Durante la presentación de pruebas, la fiscal subrayó que “este proyecto en el que estaba interesada la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez se encontraba radicado en la Ungrd desde el primero de septiembre del año 2017, como consta en el documento formulario de presentación de proyectos de intervención correctiva ante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, gestión de reducción del riesgo, como se evidencia en los elementos trasladados al despacho como elemento material de prueba número nueve”.

La evidencia aportada busca establecer si existió algún direccionamiento para priorizar estos proyectos a cambio de apoyar iniciativas gubernamentales en el Congreso. Durante la misma audiencia, la Fiscalía General le solicitó a la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que se impusiera medida de aseguramiento en detención domiciliaria a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron señalados en la audiencia por su presunta participación en el direccionamiento de contratos y no aceptaron los cargos. - crédito Ungrd/ Colprensa

Imputación de delitos y situación judicial de los exministros

A primera hora de la jornada judicial, la Fiscalía imputó a ambos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ambos rechazaron los cargos, por lo que el proceso se mantiene en etapa de investigación mientras se valoran las pruebas entregadas, incluidos los chats y documentos compartidos entre congresistas y altos funcionarios.

Las revelaciones dejan sobre la mesa el escrutinio sobre las gestiones y solicitudes realizadas por la senadora Berenice Bedoya ante entidades del Estado, en el contexto del trámite de reformas legislativas en el Congreso y la gestión de recursos públicos para proyectos regionales. Las investigaciones continúan, mientras el expediente judicial avanza con base en los hallazgos recientes.

