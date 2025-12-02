Colombia

Aida Victoria Merlano confirma que fue víctima de violencia intrafamiliar y cuenta los detalles de lo que hizo con la situación

La ‘influencer’ colombiana sorprendió al contar que interpuso una denuncia formal contra su expareja, detallando las razones detrás de la medida de protección, y dejó un llamado a otras madres a no guardar silencio

El conflicto entre la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada ha escalado a un nuevo nivel tras la revelación que ella hizo sobre una demanda por violencia intrafamiliar contra su expareja.

La controversia, que se ha desarrollado de manera pública en las redes sociales, se intensificó después de que Tejada publicara un mensaje alusivo a los cuatro meses de su hijo, insinuando que “lo quieren separar del niño”, ya que esa declaración fue interpretada por Merlano como un ataque encubierto, lo que provocó una respuesta contundente de su parte.

Luego de ese mensaje, la creadora de contenido expresó su molestia ante la actitud de Tejada, a quien acusó de utilizar al bebé como instrumento para enviarle mensajes hostiles y para generar cifras en las plataformas digitales; incluso en su momento lo mandó a estar pendiente también de los demás herederos que tiene y le aseguró que tenía material para responderle.

"Felices 4 meses, hijo de mi vida. Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”, fueron las palabras que escribió Juan David Tejada en una foto junto a Emi.

La contundente respuesta de Aida Victoria Merlano a Juan David Tejada tras la foto con su hijo: “Te puedo tumbar el circo” - crédito @aidavictoriam/IG

“Así como tú no te comportas como un caballero, ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida, porque esas cosas las hacen las hembras. Entonces yo tampoco me tengo por qué comportar como una dama y a mí me tienes que respetar, no solo porque te parí un hijo, sino porque soy yo la que lo mantiene. Entonces, de mi estabilidad mental depende de que tu hijo coma, porque te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació, tú no das un solo peso, estás demandado por alimentos... Te puedo tumbar el circo con todo y payasos si no me respetas”, le contestó Aida Victoria.

¿Por qué no felicitaste a tu hijo Sebastián, tu hijo mayor, que ayer se graduó? Porque tú ayer no te apareciste. Entonces solo publicas al hijo que más visualizaciones te da. Y, por otro lado, si estás luchando para que te dejen hacer presencia en la vida de tus hijas, ¿por qué no luchas por Juanita, tu hija chiquita, que a ella no te la dejan ver? Entonces, papi, ¿quieres que nos tiremos?”, añadió la creadora de contenido.

Sin embargo, la situación no se detuvo ahí, especialmente porque “el agropecuario”, como se hace llamar el empresario Juan David Tejada en las redes sociales, continuó subiendo imágenes con pullas hacia la influenciadora barranquillera, razón por la que Aida Victoria decidió compartir un reel completo hablado sobre la situación, lo que ha vivido con su expareja y dejándoles un mensaje de empoderamiento a las madres solteras.

En ese mensaje, Merlano reveló varias problemáticas que ha tenido que atravesar con Tejada, pero la que más llamó la atención fue que interpuso una demanda de alimentos contra Tejada y otra por violencia intrafamiliar.

Aída Victoria Merlano denuncia violencia familiar y exige responsabilidad a Juan David Tejada - crédito @rechismes/IG

A través de una imagen, mostró que se le otorgó una medida de protección provisional, enmarcada en el contexto de violencia intrafamiliar y en ese momento relató la dificultad que experimentó al decidir denunciar a su expareja.

De acuerdo con sus declaraciones, inicialmente, dudó de la gravedad de los hechos, pensando: “sí, casi me pega, pero no”. Sin embargo, al responder la encuesta de rigor durante la declaración, comprendió que las situaciones por las que le preguntaban sí constituían violencia, aunque no hubiera existido agresión física.

Si usted vive violencia, denuncie. Ese cuentico de: ‘No, es que yo ya dejo eso en el pasado y cierro el capítulo’. No, mi amor, yo me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia porque yo decía: ‘Es así, casi me pega, pero no me dio’. Y cuando me siento y me empiezan a hacer la encuesta, yo me quedo así (cara de sorpresa). ‘¿Alguna vez tal cosa? ¿Alguna vez tal otra?’ Y ahí es donde tú haces conciencia y dices: ‘O sea, por mi parte, esta persona me violentó’. Y a uno le dicen: ‘No, es que es el papá de tu hijo’. Si él no piensa que tú eres la mamá del hijo para andarte amenazando, estando recién parida, usted no piense en él, porque usted no tiene por qué empatizar con una persona que no siente empatía por usted“, reveló Merlano.

La medida de protección inmediata busca salvaguardar a la presunta víctima y permitir el avance de las investigaciones tras la denuncia. Dirigiéndose a otras madres solteras, Aída Victoria Merlano subrayó la importancia de denunciar cualquier situación de violencia y de tomar decisiones que favorezcan el bienestar propio y el de los hijos.

