Abelardo de la Espriella invitó a la derecha a unificarse y le recordó que la izquierda ya está organizada: “Hay tiempo”

Abelardo de la Espriella amplió su pronunciamiento sobre reciente encuesta de Invamer - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La más reciente encuesta de Invamer, presentada el 30 de noviembre de 2025 y difundida por Noticias Caracol, posicionó al senador Iván Cepeda como el principal favorito en la carrera hacia la primera vuelta presidencial en Colombia.

La firma de opinión reveló que el candidato presidencial de izquierda reúne un 31,9% en intención de voto, ubicándose a la cabeza frente a otros aspirantes.

La medición, que es la primera bajo la nueva normativa para sondeos electorales, situó al jurista y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en el segundo lugar, con un 18,2%. El tercer puesto corresponde a Sergio Fajardo, quien alcanza un 8,5%.

Otros nombres destacados en el panorama preelectoral, como Miguel Uribe Londoño y Claudia López, aparecen con un 4,2% y un 4,1%, respectivamente, según detalló el noticiero.

Estas cifras han desatado una serie de reacciones en distintos sectores políticos. Abelardo de la Espriella, tras difundirse los resultados, empleó sus redes sociales y entrevistas para enviar un mensaje de convocatoria a la unidad dentro de los movimientos alternativos.

“La izquierda ya está organizada y en nuestro lado no hemos terminado de organizarnos. Aún hay tiempo de hacerlo. La unidad es la salida”, escribió el abogado en su cuenta en X.

El aspirante también expresó, en entrevista concedida a la FM Radio, que su prioridad pasa por garantizar el bienestar nacional ante diferencias internas: “No reconozco enemigos distintos a Cepeda, Petro y a sus cómplices. No tengo problema con lo que han dicho de mí, con los ataques. No puedo anteponer esos insultos al bienestar de Colombia, que es lo que está en juego”.

De la Espriella precisó que “unirnos es defender la Patria, la Democracia y la libertad”, manteniendo su llamado a la cohesión dentro de las fuerzas opositoras.