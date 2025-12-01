Colombia

Yeison Jiménez preocupó a sus fanáticos: fue sacado en ambulancia tras una presentación en Bogotá

El cantante de música popular tuvo que ser atendido por especialistas, lo que alertó a sus seguidores

El artista sufrió un percance
El artista sufrió un percance de salud al salir de un evento - crédito Instagram

Yeison Jiménez es uno de los más reconocidos exponentes de la música popular colombiana, por lo que ha cosechado una gran cantidad de seguidores, fieles a sus composiciones e interpretaciones. Pese a que las críticas no faltan, esto no ha sido ningún impedimento para su éxito, lo que se demuestra en cada una de sus presentaciones, donde miles corean sus temas.

Precisamente, por este cariño que le tiene el público es que hay alerta por su estado de salud, debido a que a través de redes sociales se compartieron imágenes en las que se ve al artista en una camilla, recibiendo atención médica tras un concierto en Bogotá.

La situación generó inquietud entre sus seguidores que reaccionaron ante el material audiovisual compartido por el programa Lo Sé Todo, pues allí se aprecia al artista visiblemente cansado y recostado en una camilla mientras los paramédicos le brindan atención.

El famoso es aclamado por
El famoso es aclamado por miles de fanáticos que están preocupados por su salud - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El artista, que es oriundo de Manzanares (Caldas), aparece en los registros fotográficos con el pecho descubierto y conectado a un sistema de canalización, mientras que era atendido por un equipo médico en una ambulancia a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, la preocupante situación ocurrió después de la presentación del cantante en el evento Megaland, que se llevó a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 en el recinto deportivo que es alquilado para eventos de gran magnitud.

Cabe mencionar que Yeison Jiménez completaba una nómina de lujo, debido a que compartió escenario con figuras como Arcángel y Sech. Sin embargo, se reportó que sufrió una descompensación al finalizar su actuación, lo que motivó la intervención inmediata del personal de salud.

La situación se presentó en El Campín, lugar que el artista eligió para celebrar su cumpleaños número 34 con un concierto que se convirtió en uno de los momentos más destacados de su carrera a finales de julio, aunque en esa ocasión no tuvo ningún problema de salud.

Yeison Jiménez es uno de
Yeison Jiménez es uno de los artistas del género popular más querido por sus seguidores - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Cabe mencionar que, a pesar del suceso que causó preocupación en sus seguidores, el intérprete de temas como Por qué la envidia, Ni tengo ni necesito, Hasta la madre y Ya no mi amor, logró recuperarse y cumplió con otro compromiso que tenía.

Y es que el famoso tenía programado otro evento en el Estadio Luis Carlos Galán, que se encuentra ubicado en el municipio de Soacha (Cundinamarca), donde lo estaban esperando otros de sus seguidores, así que se reguló rápidamente y asistió al lugar con la energía que lo caracteriza.

Pese a que no se conocen mayores detalles sobre su situación, todo apunta a que se trataría de una descompensación por cansancio, aunque esta es solo una de las hipótesis que se manejan sobre lo ocurrido con el artista.

Yeison Jiménez volverá a llenar
Yeison Jiménez volverá a llenar El Campín, después de su primer concierto el 26 de julio del 2025 - crédito Colprensa

Entre tanto, sus seguidores siguen atentos a su evolución y cada una de las publicaciones que el artista realiza en sus cuentas oficiales. Incluso, durante la jornada del 1 de diciembre de 2025 se refirió al evento, aunque lo hizo sin hablar de su situación de salud.

Allí compartió imágenes de su paso por el escenario en el Megaland y el video fue acompañado con el texto: “Gracias Bogotá, una vez más en casa”.

Además, agregó fotografías de la noche con el mensaje: “Que chimba ver esto! Gracias Megaland, fue una hermosa noche en mi Bogotá del alma! Ya saben que tenemos una cita”. Y es que el artista anunció que realizará su segunda fecha en El Campín el 28 de marzo de 2026, en lo que promete ser otra jornada exitosa para el famoso.

