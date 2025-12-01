Colombia

Violento asalto a joyería en Chapinero: se llevaron $30 millones y una persona resultó herida

Un grupo de al menos cinco delincuentes irrumpió en un centro comercial del nororiente Bogotá y se llevó valiosas piezas, mientras un ciudadano quedó lesionado por disparos durante la fuga de los asaltantes

Las autoridades analizan grabaciones y testimonios tras el atraco que dejó a una persona herida y pérdidas millonarias, en un hecho que expuso la inseguridad en zonas comerciales de Bogotá - crédito Policía Nacional

El asalto a una joyería en el centro comercial Colors 61, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá, desencadenó una serie de hechos violentos que culminaron con una persona herida y el robo de joyas valoradas en más de $30 millones. El incidente, ocurrido la tarde del lunes 1 de diciembre, generó momentos de pánico entre comerciantes y visitantes del establecimiento.

Con base en información proporcionada por la Policía Nacional, alrededor de cinco individuos ingresaron al centro comercial, que alberga varios locales pequeños, y se dirigieron directamente a una joyería.

Los asaltantes utilizaron un objeto contundente para romper una de las vitrinas y, tras intimidar con un arma de fuego al empleado del establecimiento, accedieron a los paños que contenían diversas joyas.

El teniente coronel Ricardo Chaves detalló en declaraciones públicas: “Se presenta un hecho en la localidad de Chapinero, donde varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños. Uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas y acceden al lugar. Intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento e ingresan y hurtan varios paños con diferentes joyas. Estas joyas estarían avaluadas aproximadamente en $30 millones”.

El asalto a la joyería
El asalto a la joyería en el centro comercial Colors 61 de Chapinero dejó una persona herida y pérdidas millonarias - crédito composición fotográfica

Durante la huida, los responsables efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó a un ciudadano que se encontraba en el centro comercial. La víctima sufrió una lesión en la pantorrilla y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con los reportes, la herida no reviste gravedad y la persona se recupera satisfactoriamente. El vocero policial precisó: “En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas, que se está recuperando en un centro asistencial, ya que su herida no reviste gravedad”.

El coronel Chaves confirmó que, tras conocerse el hecho, la Policía de Vigilancia y la Policía Judicial iniciaron de inmediato las labores de investigación. Actualmente, los equipos de seguridad revisan las grabaciones de las cámaras del sector para identificar y ubicar a los autores del robo.

El oficial explicó: “Nuestra policía de vigilancia y nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”.

El asalto, que se produjo en un horario de alta afluencia, dejó una fuerte impresión entre los presentes y puso en evidencia la vulnerabilidad de los comercios ante este tipo de delitos. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y recuperar las joyas sustraídas.

Noticia en desarrollo...

