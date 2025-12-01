Colombia

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

El artista no pudo contener las lágrimas ante las palabras dedicadas por su pareja y su pequeño hijo

Guardar
Los videos del emotivo momento se tomaron las plataformas digitales - crédito TikTok

La noche del 29 de noviembre de 2025, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín vibró a ritmo de los mejores éxitos de J Balvin. Además de contar con la presencia de figuras destacadas como Daddy Yankee, Farruko, Maluma y Feid, por lo que el evento se extendió desde las 8:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

Sin embargo, los asistentes demostraron en redes sociales que les hizo falta la presencia de Valentina Ferrer, la modelo argentina que es pareja del artista paisa, reconocida por gozarse cada una de sus presentaciones. Aunque ella había aclarado que no podía asistir por cuestiones de documentos, hizo presencia con un emotivo video, por lo que el cantante no pudo contener las lágrimas al verla a ella y a su hijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue considerado como uno de los momentos más emotivos de la velada, debido a que J Balvin no se esperaba que se proyectara un mensaje de su hijo Río y de su pareja, Valentina Ferrer, en las pantallas del evento.

El artista ha demostrado su
El artista ha demostrado su amor por su familia y en esta ocasión el detalle lo impactó - crédito Instagram

¿Por qué Valentina no estuvo en el concierto de J Balvin en Medellín?

La ausencia de la modelo y su hijo en el concierto, motivada por la imposibilidad de Valentina de salir de Estados Unidos debido a que aún no ha obtenido la Green Card, por lo que decidieron acompañar a José Osorio desde la distancia. El video se emitió justo antes de que el paisa interpretara la canción Río.

En pleno escenario, el cantante fue homenajeado con las imágenes de Valentina y Río, por lo que no pudo contener las lágrimas y se agachó en la tarima, mostrándose visiblemente conmovido por el gesto.

En el mensaje, Valentina y su hijo expresaron: “Te amamos mucho, te extrañamos y quisiéramos estar ahí. Muchos ya conocen mi situación, pero aquí te esperamos y te enviamos un fuerte beso. Te amamos, papá. ¡Rompe!”, con estas palabras le demostraron su respaldo aún en la distancia, lo que conmovió a sus seguidores.

En los comentarios de redes sociales, los internautas no dudaron en referirse a la familia del artista como un apoyo para él en su proceso: “Ese hombre se ve que paso una depresión muy grande y su familia ha sido su salvación”, “Valentina es todo lo que esta bien” y “Valentina y Riri le devolvieron la vida a ese hombre”.

La familia emociona en redes
La familia emociona en redes con cada ocurrencia - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Cabe mencionar que la reacción del paisa no fue la única que se tomó las redes sociales, debido a que Valentina Ferrer subió un video en su cuenta de TikTok, en el que documentó los instantes previos a la grabación del mensaje.

En la publicación, la modelo agregó la siguiente descripción: “J Balvin, te amamos... como ya saben no soy de hacer cosas muy organizadas armadas… perfectas jeje no me salen. Pero sí con mucho amor siempre”.

En el video, se le ve conversando con Río y explicándole las razones por las que no pudieron acompañar a su papá en Medellín: “Entonces, tu papá va a cantar en Medellín como cuando él cantaba en el tour, pero nosotros no podemos ir porque tu mamá no tiene la green card”. y añadió: “Entonces, como yo no puedo ir y tú te quedas a cuidarme, el plan es que le mandemos un saludo a tu papá de mucha, mucha suerte para que le vaya bien en su show”.

La modelo es reconocida en las redes sociales por su trato amoroso hacia Río - crédito TikTok

La velada en Medellín tuvo su cuota emotiva, pero también se destacó por el talento y colaboración entre grandes artistas, que se unieron para acompañar a J Balvin en esta etapa de su carrera, pues es considerado uno de los momentos más exitosos.

Temas Relacionados

J BalvinValentina FerrerRíoConcierto J BalvinJ Balvin llorandoHijo de J BalvinColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo calificó de “inadmisibles” las amenazas de las disidencias a periodistas que revelaron presunto vínculo con el Estado

La entidad liderada por Iris Marín rechazó cualquier situación que ponga en peligro la libertad de prensa y exigió respeto hacia los comunicadores involucrados en la investigación

Defensoría del Pueblo calificó de

Violencia entre grupos armados y drones explosivos agravan la crisis en el nordeste antioqueño: hay confinamiento y éxodo en Remedios

Comunidades rurales permanecen encerradas en sus casas ante el temor a ataques aéreos y combates entre disidencias, Clan del Golfo y ELN, mientras organizaciones sociales alertan sobre un posible éxodo masivo

Violencia entre grupos armados y

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Jorge Bava volvió a salir

El ecoparque Cristo Rey tendrá entrada gratis durante diciembre: estos son los horarios para conocer el emblemático monumento de Cali

Nuevas medidas permiten a residentes y turistas disfrutar de recorridos flexibles, miradores y actividades sin costo, en un entorno natural renovado, que se suma a las actividades navideñas de la ciudad

El ecoparque Cristo Rey tendrá

Petro, al borde del colapso, enfrentó varios escándalos en solo una semana: corrupción, infiltración y sanciones sacuden su Gobierno

El presidente enfrenta múltiples controversias que tambalearon sus tres años de gestión, justo cuando le quedan pocos meses para concluir su mandato; ante las acusaciones y críticas, él sostiene que todo forma parte de un “golpe blando” en su contra

Petro, al borde del colapso,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Este es el top 10 de series en Prime Video Colombia para disfrutar acompañado

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial