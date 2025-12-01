Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Los videos del emotivo momento se tomaron las plataformas digitales - crédito TikTok

La noche del 29 de noviembre de 2025, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín vibró a ritmo de los mejores éxitos de J Balvin. Además de contar con la presencia de figuras destacadas como Daddy Yankee, Farruko, Maluma y Feid, por lo que el evento se extendió desde las 8:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

Sin embargo, los asistentes demostraron en redes sociales que les hizo falta la presencia de Valentina Ferrer, la modelo argentina que es pareja del artista paisa, reconocida por gozarse cada una de sus presentaciones. Aunque ella había aclarado que no podía asistir por cuestiones de documentos, hizo presencia con un emotivo video, por lo que el cantante no pudo contener las lágrimas al verla a ella y a su hijo.

Este fue considerado como uno de los momentos más emotivos de la velada, debido a que J Balvin no se esperaba que se proyectara un mensaje de su hijo Río y de su pareja, Valentina Ferrer, en las pantallas del evento.

¿Por qué Valentina no estuvo en el concierto de J Balvin en Medellín?

La ausencia de la modelo y su hijo en el concierto, motivada por la imposibilidad de Valentina de salir de Estados Unidos debido a que aún no ha obtenido la Green Card, por lo que decidieron acompañar a José Osorio desde la distancia. El video se emitió justo antes de que el paisa interpretara la canción Río.

En pleno escenario, el cantante fue homenajeado con las imágenes de Valentina y Río, por lo que no pudo contener las lágrimas y se agachó en la tarima, mostrándose visiblemente conmovido por el gesto.

En el mensaje, Valentina y su hijo expresaron: “Te amamos mucho, te extrañamos y quisiéramos estar ahí. Muchos ya conocen mi situación, pero aquí te esperamos y te enviamos un fuerte beso. Te amamos, papá. ¡Rompe!”, con estas palabras le demostraron su respaldo aún en la distancia, lo que conmovió a sus seguidores.

En los comentarios de redes sociales, los internautas no dudaron en referirse a la familia del artista como un apoyo para él en su proceso: “Ese hombre se ve que paso una depresión muy grande y su familia ha sido su salvación”, “Valentina es todo lo que esta bien” y “Valentina y Riri le devolvieron la vida a ese hombre”.

Cabe mencionar que la reacción del paisa no fue la única que se tomó las redes sociales, debido a que Valentina Ferrer subió un video en su cuenta de TikTok, en el que documentó los instantes previos a la grabación del mensaje.

En la publicación, la modelo agregó la siguiente descripción: “J Balvin, te amamos... como ya saben no soy de hacer cosas muy organizadas armadas… perfectas jeje no me salen. Pero sí con mucho amor siempre”.

En el video, se le ve conversando con Río y explicándole las razones por las que no pudieron acompañar a su papá en Medellín: “Entonces, tu papá va a cantar en Medellín como cuando él cantaba en el tour, pero nosotros no podemos ir porque tu mamá no tiene la green card”. y añadió: “Entonces, como yo no puedo ir y tú te quedas a cuidarme, el plan es que le mandemos un saludo a tu papá de mucha, mucha suerte para que le vaya bien en su show”.

La velada en Medellín tuvo su cuota emotiva, pero también se destacó por el talento y colaboración entre grandes artistas, que se unieron para acompañar a J Balvin en esta etapa de su carrera, pues es considerado uno de los momentos más exitosos.