Trabajo sí hay antes de finalizar 2025: Bogotá anunció más de 900 vacantes laborales para diciembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 900 oportunidades laborales para la primera semana de diciembre, consolidando una oferta que abarca una amplia variedad de perfiles profesionales y opciones para quienes buscan empleo en la ciudad.

Los puestos de trabajo anunciados se distribuyen en sectores clave como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción. Esta oferta incluye desde posiciones operativas y de oficios varios hasta roles técnicos, tecnológicos y profesionales, con rangos salariales que parten de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) y pueden alcanzar hasta seis smmlv, dependiendo del perfil y la responsabilidad del cargo.

De acuerdo con la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, explicó que: “Cerramos el año con una oferta laboral robusta y diversa, que demuestra el compromiso de Bogotá con la generación de empleo formal. Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado. Nuestro propósito es que más personas accedan a estas oportunidades y puedan terminar el año con empleo”.

Como parte de la estrategia para dinamizar la inserción laboral, durante la semana se realizarán seis ferias de empleo a la medida, en las cuales se ofrecerán 460 puestos adicionales y servicios gratuitos como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, remisión a vacantes y actividades de formación.

La Unidad Móvil de Empleo acompañará estas ferias, acercando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda. Para esta ocasión, la Unidad estará ubicada en Suba, en la calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), atendiendo de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Además, quienes deseen información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades pueden unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Estas son los cargos que se estarán ofertando en la primera semana de diciembre de 2025 en Bogotá:

Supervisora de ventas (puntos físicos)

Asesora comercial (supernumeraria)

Conductor niñera – Licencia C3

Asesor comercial call center

Auxiliar de ruta

Conductor C1 y C2

Auxiliares de bodega

Ejecutivos telefónicos de ventas

Analista senior de operaciones

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Operario logístico

Carpintero

Operario de acrílico

Operador de tienda

Vendedores fines de semana

Auxiliar de cocina tiempo completo

Cajero polifuncional

Administrador junior de restaurante

Operario de confección

Telemercaderista call center

Técnico locativo electricista

Jefe de talento humano

Impulsadoras

Coordinador de servicios de enfermería

Mercaderista

Mercaimpulsadores

Auxiliar de bodega u operativo

Oficial de obra

Operario de producción

Auxiliar de habitaciones

Auxiliar de cocina

Auxiliar de áreas públicas

Auxiliar de operaciones

Asesor / cajero

Digitador

Asesor bancario

Brigadista nocturno

Revisor

Profesional de experiencia al colaborador

Administrador nacional de proyectos

Analista de cartera y cobranza

Analista de fraude

Analista de enlace operativo

Analista de servicio senior

Analista de talento humano

Asesor comercial TAT

Asesor integral zona cerrada

Asesor comercial CVS

Operador de horno / técnico electromecánico

Conductoras

Operador – conductor

Operador bus alimentador

Auxiliar de cocina

Promotor comercial financiero

Asesor comercial

Dependiente judicial

Ejecutivo de cobranzas

Asesor telefónico servicios

Docente de matemáticas-física

Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto

Auxiliar de mecánica automotriz

Auxiliar de distribución

Auxiliar de ruta

Auxiliar de tienda

Bodeguero

Maestro de obra

Ayudantes de obra

Residente de obra

Profesional en patrimonio cultural

Profesional de presupuesto y programación

El anuncio de la secretaría coincide con un contexto positivo para el mercado laboral local. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en Bogotá descendió a 7,7 % durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2025, marcando una disminución de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el 9,3% registrado en el mismo periodo de 2024.

Este cambio se tradujo en una reducción del número de personas que buscaban trabajo: Bogotá pasó de 431.718 a 359.944 desempleados, lo que representa 71.773 personas menos en esa condición. La mejora en el indicador de desempleo estuvo respaldada por un aumento real en la cantidad de ocupados. Entre agosto y octubre de 2025, la ciudad sumó 107.213 empleados adicionales, pasando de 4.224.328 a 4.331.540 personas trabajando.

El desempeño de la ciudad en materia de empleo supera, además, al promedio nacional. Mientras que la tasa de desempleo para Colombia en el mismo trimestre fue de 8,3%, Bogotá se mantuvo por debajo con un 7,7%, confirmando el liderazgo de la capital en la recuperación del mercado laboral.

El director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gabriel Angarita valoró los resultados obtenidos durante 2025. Según sus declaraciones difundidas por la Alcaldía Mayor, “Que Bogotá tenga hoy un menor desempleo y más personas trabajando es una buena noticia para toda la ciudad. Son resultados que muestran que las acciones para dinamizar la economía, acompañar a las empresas y promover empleos formales están funcionando. Nuestro foco es mantener este ritmo y garantizar que los avances lleguen a más hogares y más sectores productivos”.