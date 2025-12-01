Trabajo sí hay antes de finalizar 2025: Bogotá anunció más de 900 vacantes laborales para diciembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 900 oportunidades laborales para la primera semana de diciembre, consolidando una oferta que abarca una amplia variedad de perfiles profesionales y opciones para quienes buscan empleo en la ciudad.
Los puestos de trabajo anunciados se distribuyen en sectores clave como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción. Esta oferta incluye desde posiciones operativas y de oficios varios hasta roles técnicos, tecnológicos y profesionales, con rangos salariales que parten de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) y pueden alcanzar hasta seis smmlv, dependiendo del perfil y la responsabilidad del cargo.
De acuerdo con la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, explicó que: “Cerramos el año con una oferta laboral robusta y diversa, que demuestra el compromiso de Bogotá con la generación de empleo formal. Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado. Nuestro propósito es que más personas accedan a estas oportunidades y puedan terminar el año con empleo”.
Como parte de la estrategia para dinamizar la inserción laboral, durante la semana se realizarán seis ferias de empleo a la medida, en las cuales se ofrecerán 460 puestos adicionales y servicios gratuitos como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, remisión a vacantes y actividades de formación.
La Unidad Móvil de Empleo acompañará estas ferias, acercando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda. Para esta ocasión, la Unidad estará ubicada en Suba, en la calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), atendiendo de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía.
Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Además, quienes deseen información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades pueden unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.
Estas son los cargos que se estarán ofertando en la primera semana de diciembre de 2025 en Bogotá:
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Asesora comercial (supernumeraria)
- Conductor niñera – Licencia C3
- Asesor comercial call center
- Auxiliar de ruta
- Conductor C1 y C2
- Auxiliares de bodega
- Ejecutivos telefónicos de ventas
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de macro layout
- Analista SIG
- Coordinador de impuestos
- Especialista cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Senior planner
- Operario logístico
- Carpintero
- Operario de acrílico
- Operador de tienda
- Vendedores fines de semana
- Auxiliar de cocina tiempo completo
- Cajero polifuncional
- Administrador junior de restaurante
- Operario de confección
- Telemercaderista call center
- Técnico locativo electricista
- Jefe de talento humano
- Impulsadoras
- Coordinador de servicios de enfermería
- Mercaderista
- Mercaimpulsadores
- Auxiliar de bodega u operativo
- Oficial de obra
- Operario de producción
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Auxiliar de operaciones
- Asesor / cajero
- Digitador
- Asesor bancario
- Brigadista nocturno
- Revisor
- Profesional de experiencia al colaborador
- Administrador nacional de proyectos
- Analista de cartera y cobranza
- Analista de fraude
- Analista de enlace operativo
- Analista de servicio senior
- Analista de talento humano
- Asesor comercial TAT
- Asesor integral zona cerrada
- Asesor comercial CVS
- Operador de horno / técnico electromecánico
- Conductoras
- Operador – conductor
- Operador bus alimentador
- Auxiliar de cocina
- Promotor comercial financiero
- Asesor comercial
- Dependiente judicial
- Ejecutivo de cobranzas
- Asesor telefónico servicios
- Docente de matemáticas-física
- Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
- Auxiliar de mecánica automotriz
- Auxiliar de distribución
- Auxiliar de ruta
- Auxiliar de tienda
- Bodeguero
- Maestro de obra
- Ayudantes de obra
- Residente de obra
- Profesional en patrimonio cultural
- Profesional de presupuesto y programación
El anuncio de la secretaría coincide con un contexto positivo para el mercado laboral local. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en Bogotá descendió a 7,7 % durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2025, marcando una disminución de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el 9,3% registrado en el mismo periodo de 2024.
Este cambio se tradujo en una reducción del número de personas que buscaban trabajo: Bogotá pasó de 431.718 a 359.944 desempleados, lo que representa 71.773 personas menos en esa condición. La mejora en el indicador de desempleo estuvo respaldada por un aumento real en la cantidad de ocupados. Entre agosto y octubre de 2025, la ciudad sumó 107.213 empleados adicionales, pasando de 4.224.328 a 4.331.540 personas trabajando.
El desempeño de la ciudad en materia de empleo supera, además, al promedio nacional. Mientras que la tasa de desempleo para Colombia en el mismo trimestre fue de 8,3%, Bogotá se mantuvo por debajo con un 7,7%, confirmando el liderazgo de la capital en la recuperación del mercado laboral.
El director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gabriel Angarita valoró los resultados obtenidos durante 2025. Según sus declaraciones difundidas por la Alcaldía Mayor, “Que Bogotá tenga hoy un menor desempleo y más personas trabajando es una buena noticia para toda la ciudad. Son resultados que muestran que las acciones para dinamizar la economía, acompañar a las empresas y promover empleos formales están funcionando. Nuestro foco es mantener este ritmo y garantizar que los avances lleguen a más hogares y más sectores productivos”.