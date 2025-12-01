Salario mínimo de 2026: el Grupo Aval se opone al aumento que proponen Gustavo Petro y los sindicatos por ser “un exabrupto”

Para 2025, el aumento del salario mínimo fue de 9,54% - crédito Colprensa

El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 cobró fuerza tras la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de un incremento de hasta el 15%, una cifra que generó preocupación entre líderes empresariales y gremios. Por ejemplo, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, durante el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura, advirtió que un alza de esa magnitud podría tener consecuencias negativas para el empleo formal y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Me parece tres veces más la inflación, es un exabrupto”, afirmó la dirigente al instar a la mesa de concertación, que se instalará de manera formal el 1 de diciembre, a buscar un acuerdo responsable que no comprometa la estabilidad económica del país.

Gutiérrez, en un tono directo y crítico, señaló que el país atraviesa una coyuntura delicada y que el próximo presidente deberá “arreglar la casa” ante el deterioro institucional y la incertidumbre que, a su juicio, deja el actual Gobierno. Así las cosas, la presidenta del Grupo Aval fue enfática al rechazar la posibilidad de un incremento del salario mínimo por encima de los dos dígitos. “Con este déficit fiscal, un salario mínimo por encima de dos dígitos es un gran error. Es un gran error para la generación de empleo. Si le subimos un costo mayor a las pymes, lo que van a hacer es despedir personas”, advirtió.

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, participó del XXII Congreso Nacional de la Infraestructura - crédito @camaradelainfra/X

La directiva también alertó sobre los riesgos de un crecimiento económico basado solo en el consumo de los hogares, sin respaldo en inversión productiva. “Ese crecimiento no es sostenible”, sostuvo, al tiempo que recordó que la informalidad laboral afecta a cerca de 13 millones de personas, frente a diez millones de trabajadores formales. Insistió en que el país no puede depender más de sectores como el entretenimiento y los servicios, que no generan inversión de largo plazo ni impulsan el empleo formal.

Informalidad y crecimiento económico

Así las cosas, se debe tener en cuenta que la informalidad laboral (por encima del 50%) y un crecimiento económico impulsado principalmente por el consumo plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad del empleo formal y la productividad. La presidenta del Grupo Aval recalcó que el crecimiento del 2,6% registrado por la economía colombiana no es suficiente ni sostenible si no se acompaña de inversión en sectores estratégicos. La falta de una base sólida de inversión limita el avance del empleo formal y estanca la productividad, mientras que la informalidad sigue afectando a millones de trabajadores.

Por eso, la advertencia de Gutiérrez apunta a la necesidad de replantear la estrategia de crecimiento económico, ya que depender solo del consumo y de incrementos salariales elevados podría comprometer la estabilidad del mercado laboral y la economía en los próximos años.

La informalidad laboral afecta a todo tipo de empresas - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La discusión sobre el salario mínimo para 2026 se desarrollará en la mesa tripartita, integrada por sindicatos, empresarios y representantes del Gobierno. Las centrales obreras propusieron un aumento del 10%, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, mencionó la posibilidad de un alza del 11%. Sin embargo, la propuesta que más controversia generó es la de un incremento del 15%, que supera con amplitud la inflación anual registrada hasta octubre de 2025 (5,51%) y la fórmula tradicional que considera también la productividad laboral.

Como se recordará, el proceso de negociación busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero tanto el Gobierno como los sindicatos plantearon aumentos superiores a la fórmula habitual. La postura es cuestionada por gremios empresariales, que advierten sobre el riesgo de trasladar el mayor costo laboral a los precios de bienes y servicios, lo que podría neutralizar los beneficios del alza salarial.

Cuánto vale contratar a un trabajador

Y es que contratar a un trabajador con salario mínimo en Colombia implica asumir una serie de obligaciones adicionales que elevan significativamente el costo mensual para las empresas. En la actualidad, el salario mínimo es de $ 1.423.500, pero el costo total por empleado, incluyendo auxilio de transporte y pagos obligatorios como seguridad social, prestaciones y parafiscales, asciende a cerca de $2.240.349:

Si el salario mínimo se incrementa un 10%, como proponen las centrales obreras, el costo por empleado subiría a aproximadamente $2.460.000.

Un aumento del 11% llevaría el costo a unos $2.480.000.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia, clave para el aumento del salario mínimo, se instalará el 1 de diciembre - crédito Ministerio del Trabajo

Dichos incrementos representan una carga considerable para las pymes, que podrían verse obligadas a reducir su planta de personal para mantener su viabilidad. La presidenta del Observatorio Nacional de la Mipyme, Rosmery Quintero, advirtió a El Tiempo que “representaría una carga significativa para las empresas, en especial para las micro, pequeñas y medianas, donde incluso un aumento leve en los costos laborales puede determinar la posibilidad de mantener o reducir su planta de personal”.

Por su parte, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) calcula que con un aumento del 10%, el salario mensual llegaría a $1.565.850 y el auxilio de transporte a $220.000, sumando un ingreso mensual de $1.786.850. A esto se añaden aportes a pensión, riesgos laborales, primas legales, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, caja de compensación y dotación, lo que incrementa aún más el costo para el empleador.

Desde Acopi, se advierte que un incremento superior al 7% podría reducir el salario real, afectar la inversión y poner en riesgo la estabilidad del empleo. Quintero resaltó que “en la práctica, un incremento desproporcionado solo serviría para impulsar la inflación, anulando los beneficios que el alza busca generar en el poder adquisitivo de los trabajadores”.

“Lo comido por lo servido”

Otro que mostró preocupación que de el aumento del salario mínimo esté por encima de la inflación y la productividad fue el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal. Explicó que “en la práctica, esto se convierte en lo comido por lo servido. Sube el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real”. Aclaró que “este fenómeno se conoce como indexación, un círculo en el que el alza salarial genera más inflación y la inflación obliga a nuevos aumentos, sin que haya un avance concreto en el bienestar”.