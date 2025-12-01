Polémica por presunta base militar estadounidense en Isla Gorgona: director de la Ungrd aclaró la situación

El gobierno, a través de la Ungrd, asegura que en Gorgona solo se realizan obras de reconstrucción y actividades de investigación - crédito Carlos Carrillo/Instagram

El debate sobre el futuro ambiental y la soberanía de la Isla Gorgona se intensificó luego de que sectores políticos y organizaciones ciudadanas encendieran la polémica sobre la existencia de una presunta base militar en el Parque Nacional Natural. La controversia no surgió por el habitual atractivo turístico del lugar ni por el avistamiento de fauna, sino por graves acusaciones de militarización y supuestas violaciones a la conservación y a los derechos de las comunidades ribereñas.

La discusión alcanzó notoriedad pública tras un comunicado emitido por el Comité Salvemos Gorgona, donde se denunció el supuesto inicio de operaciones militares desde la denominada “Estación Militar de Gorgona”. Según el colectivo, la presencia militar constituye una ilegalidad, puesto que la licencia ambiental que autoriza el proyecto permanece suspendida y las modificaciones exigidas para mitigar los impactos ambientales no se han implementado.

El comité, asimismo, sostuvo que la instalación “apuntala el control estratégico de Estados Unidos en el Pacífico Oriental Tropical”, recordando los antecedentes de financiamiento de parte de Washington y advirtiendo que existen “impactos irreversibles” sobre los ecosistemas insulares.

El comunicado también alertó sobre el contexto internacional, señalando supuestos bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que —según líderes comunitarios como Klaus Alzamora— han afectado la seguridad de pescadores locales y atemorizado a numerosas familias de la región. Además, desde el comité se responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro y a su gabinete por la continuidad del proyecto, exigiendo la cancelación de cualquier acuerdo militar y la revocatoria definitiva de la licencia ambiental.

La controversia se avivó en las redes sociales, donde representantes del Moir como Jennifer Pedraza, Jorge Robledo y el activista Andrés Pachón, reiteraron sus denuncias de militarización. Robledo, desde su cuenta de X, advirtió: “En defensa del parque natural nacional Isla Gorgona, una joya ambiental única en el mundo que @petrogustavo no debe convertir en un proyecto militar de EEUU”. Por su parte, Pachón calificó la situación como un avance “por la puerta de atrás” para convertir la isla en una base de guardacostas al servicio de intereses estadounidenses.

En este escenario, el gobierno respondió con la visita del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, que viajó personalmente a la isla para inspeccionar y verificar el estado real de las obras. Desde el terreno, Carrillo recorrió las instalaciones y grabó videos que luego difundió en redes, detallando que en la isla lo que encontró fue la reconstrucción de cabañas, alojamientos y la construcción de un centro de investigación, así como la presencia de la Armada Nacional en funciones habituales.

“Amanece en Gorgona y no vine a ver ballenas. Vine a buscar una supuesta base militar”, señaló Carrillo, añadiendo que la dirección de parques “está haciendo un gran trabajo reconstruyendo las cabañas, los alojamientos, construyendo un centro de investigación. Eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Carrillo destacó que el polémico radar que genera disputas en torno a su destino será instalado con recursos propios de la Armada Nacional y será utilizado principalmente para monitorear y garantizar la soberanía marítima. Insistió en que la presencia de la Armada responde a tareas de control y protección en el parque natural y no a operaciones de fuerzas extranjeras: “Nada clandestino. Nada norteamericano. Nada de ‘Petro entregando Gorgona’”. Recordó, además, que en el pasado hubo proyectos financiados por capital extranjero, pero que actualmente no existen iniciativas de esa naturaleza bajo el gobierno Petro.

A pesar de las evidencias presentadas por la Ungrd, los sectores opositores, incluyendo a voceros del Moir y activistas ambientales, insisten en la existencia de peligros latentes derivados de la militarización, reclamando transparencia y el cese de toda acción hasta tanto no se resuelvan los procesos legales en curso y se garanticen los derechos de las comunidades y la integridad del ecosistema.

El caso Gorgona sigue tensionando la discusión nacional al poner en el centro temas como la soberanía, el manejo ambiental y el papel de la cooperación internacional en áreas estratégicas. Mientras, la isla permanece en el foco de una controversia en la que el equilibrio entre seguridad, desarrollo, conservación ambiental y transparencia gubernamental exige una atención y monitoreo permanentes.