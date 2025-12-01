Petro estalló contra John McNamara por supuestos vínculos con narcos colombianos: “En haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino”

El presidente Petro utilizó sus redes sociales para arremeter contra McNamara, acusándolo de asistir a fiestas y reuniones con la élite narcotraficante en fincas de Rionegro, Antioquia - crédito Presidencia - @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro arremetió el lunes 1 de diciembre contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en una serie de publicaciones a través de su cuenta de X, en las que se despachó y no dejó nada a la imaginación.

Aunque en el último mensaje mencionó directamente su nombre, el mandatario colombiano dejó claro que sus críticas estaban dirigidas al diplomático estadounidense que visitó Medellín y se reunió con figuras de la política antioqueña, algunas de las cuales mantienen posturas en contra del Gobierno nacional.

En un mensaje extenso y directo, Petro hizo fuertes acusaciones contra McNamara, al que señaló de que se fue a “emborrachar” por, según él, ser recibido en “fincas de Rionegro” donde supuestamente se embriagó en compañía de personajes de la clase dirigente que, a juicio del presidente, están vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico.

Petro lo calificó de ser un "tonto servil" que apoya a los narcos, al sugerir que McNamara está ignorando los esfuerzos del Gobierno colombiano por destruir esas alianzas criminales - crédito @petrogustavo/X

“Mientras emborrachen mucho al enviado especial de los EEUU en las fincas de Rionegro, en haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino, no podrá contarle a su presidente Trump que la acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora (sic)”, escribió Petro en uno extenso post, sin hacer mención directa de McNamara pero refiriéndose a él claramente por sus pasados mensajes en la misma plataforma.

El presidente continuó su ataque, al señalar que la élite colombiana, respaldada en parte por sectores de Estados Unidos, es responsable de una serie de crímenes que marcaron la historia del país: “Para encubrir este genocidio necesitaban imperiosamente el poder. Dominar medios, Congreso y jueces”.

Además, Petro fue más allá y criticó la política estadounidense respecto al narcotráfico en Colombia, acusando a Washington de no entender la verdadera naturaleza del problema: “El narco está en el poder político de Colombia, son tan ignorantes del asunto que echaron a quien quería ayudarlos e invitaron a Washington a los amigos de los narcos”.

El presidente Gustavo Petro recibió el jueves al encargado de negocios de EE. UU., John McNamara - crédito @infopresidencia/X

Petro lamenta inclusión en la Lista Clinton por presuntos vínculos con narcotráfico

Adicional a esto, el presidente también reprochó que la administración de Donald Trump haya sido responsable de decisiones erróneas en cuanto a las relaciones con Colombia. De acuerdo con su mensaje, esas decisiones se basaron en una percepción equivocada de la situación interna del país y de la lucha contra el narcotráfico.

“Haber dejado que metieran en la lista OFAC al presidente del país que lo acoge y que le dio la mano, es preocupante. No logró que su presidente conociera los datos reales de nuestra lucha contra el narcotráfico ni nuestra historia” expresó Petro.

Esto en referencia a su inclusión, junto con su familia, en la Lista Clinton —que identifica a individuos, empresas y organizaciones relacionadas con actividades ilícitas como el lavado de dinero, relación con el tráfico de estupefacientes, terrorismo y corrupción—, en su caso, debido a supuestos vínculos con el narcotráfico.

Frente a esta situación, el presidente afirmó que “no llora por eso” al referirse al trato que recibe de Estados Unidos, sino que le duele más el trato hacia su familia; sin embargo, se mostró firme al declarar que, como “socialista” que se considera, debe afrontar esas dificultades sin rendirse.

El presidente Gustavo Petro criticó al encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara, por sus visitas a Medellín - crédito @petrogustavo/X

Petro desafió a McNamara a entender la realidad de Colombia

El presidente Petro no se detuvo ahí y continuó con un tono sarcástico, sugiriendo que McNamara había caído bajo la influencia de los “encantadores” de la élite colombiana, lo que lo habría alejado de comprender realmente la situación del país.

“El enviado de EEUU en Bogotá debería despertarse, lo emborrachan con salsas y fiestas y lo comprendo, es el embrujo de Colombia y su belleza, pero ojo, todo colombiano despabila. Debe entender lo que pasa aquí para que sea buen oído y visión de su gobierno”, comentó Petro en su publicación.

En un tono más severo, Petro advirtió que el diplomático debería ser más cauteloso al elegir con quién se relaciona: “Despabile y busque la realidad como lo puede comprobar en el caso de Santiago Uribe Vélez, termina es abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos (sic)”.

Petro acusó al diplomático John McNamara de haberse dejado deslumbrar por las fiestas y el color de Colombia que lo cegaron - crédito @USEmbassyBogota/X

El presidente mostró su rechazo a lo que consideró un proceso injusto y, además, pidió que se indagara sobre el caso de “Los 12 apóstoles”, un grupo criminal que operó en el norte de Antioquia bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años 90 y al que se le responsabiliza de varios asesinatos, por lo cual Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado.

Petro cerró su extenso mensaje con una reflexión sobre su relación con la política estadounidense, señalando la falta de comprensión de la “realidad” colombiana. Recordó que en algún momento compartió ciertos ideales con las fuerzas especiales de Norteamérica, pero que esa conexión se rompió al descubrir la ignorancia sobre los verdaderos problemas del país.

“Yo sí leí el juramento de las fuerzas especiales de los EE. UU. , lo llevaba en mi billetera, pero me decepcionó y devolví el regalo,” expresó Petro, refiriéndose al compromiso de los soldados estadounidenses en la lucha contra la opresión, aunque lamentó que no comprendieran que la verdadera opresión en Colombia provenía de quienes hoy están en el poder.

Petro instó a McNamara a “despabilarse” y comprender la situación interna del país, sugiriendo que el diplomático estaba siendo influenciado por la élite colombiana - crédito @petrogustavo/X

El presidente resaltó que Colombia necesita una comprensión más profunda de su realidad interna: “Algún día habrá alguien en la Casa Blanca que entienda el problema y no se deje engañar”.