Colombia

Madre de bebé de 14 meses habló del asesinato de su hijo, a manos de su propio padre: “No sabía qué más hacerme”

Miguel Ángel Meza admitió haber asesinado a su hijo Salvador, y su confesión revela una cadena de negligencias oficiales y una historia de acoso y maltrato

Yakeline García denunció amenazas y
Yakeline García denunció amenazas y acoso persistente de su expareja sin recibir respuesta efectiva de la Fiscalía ni la Comisaría de Familia

La tragedia que rodeó la muerte de Salvador Meza, un bebé de apenas 14 meses, reveló una cadena de omisiones institucionales y un trasfondo de violencia intrafamiliar que marcó a su familia y conmocionó a Cali en octubre de 2021.

El caso culminó con la captura y confesión de Miguel Ángel Meza, padre del menor, en una zona rural de Tumaco, Nariño.

Entre los detalles conocidos del crimen revelan que, tras su aprehensión, Miguel Ángel Meza confesó el asesinato y proporcionó las coordenadas del lugar donde había ocultado el cuerpo del pequeño Salvador.

De acuerdo con la narración de su madre, Yakeline García, la justicia actuó con agilidad en este caso: “El juicio fue muy rápido, lo condenaron a 33 años. Él decía que hizo eso con el niño porque ya no sabía qué más hacerme para que yo no estuviera bien. Sabía que yo no lo iba a perdonar y que no podía permitir que yo fuera feliz sin él”, relató García entre lágrimas al programa Séptimo día.

La muerte de Salvador Meza
La muerte de Salvador Meza expone graves fallas institucionales en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar en Cali

La tragedia de Salvador se inscribe en una historia marcada por la violencia intrafamiliar. García compartió que la relación con Meza, a quien conoció una década antes del crimen, derivó en control y hostilidad poco después de casarse.

En sus palabras: “Me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba mis horas de salida del trabajo. Me decía que dejara de trabajar, que si lo hacía era porque me gustaba ver a los hombres, y empezaba a tratarme mal, a insultarme”.

La madre explicó que intentó concluir la relación, pero tras descubrir su embarazo decidió ofrecer una nueva oportunidad a la vida en común. Esta decisión no alteró la dinámica violenta que ya se había instalado. Una vez culminada su licencia de maternidad y de regreso al trabajo, García recibió otro golpe: “Encontré mi casa vacía: Meza había retirado todos los muebles”, recordó, hecho tras el cual decidió separarse definitivamente.

Las denuncias de Yakeline García contra su expareja no recibieron respuestas contundentes de las instituciones encargadas. Tras la separación, Meza inició un periodo de acoso constante.

Miguel Ángel Meza fue condenado
Miguel Ángel Meza fue condenado a 33 años de prisión por el homicidio de su hijo Salvador, en un proceso judicial rápido

El 23 de octubre de 2021, aprovechó una autorización de la Comisaría de Familia para visitar al menor por una hora. En un descuido de la madre, se llevó al niño sin permiso, lo que derivó en una frenética búsqueda y desesperación total para la familia.

Ante la ausencia prolongada del niño, García se comunicó con Meza, quien respondió:“No se lo voy a entregar. Esta es mi venganza por no querer volver conmigo. Olvídese del niño para siempre”, recordó en el programa mencionado García sobre el mensaje recibido de su expareja.

La mujer aseguró que, pese a advertir a las autoridades sobre las amenazas, la Fiscalía le indicó que debía asistir a la Comisaría de Familia y que el padre tenía derecho a llevarse al menor, lo que, según García, impidió una intervención oportuna.

Durante la extorsión emocional que siguió al secuestro, Meza exigió a García fotos íntimas a cambio de pruebas de vida del pequeño. Las autoridades determinaron más tarde que el homicidio ya se había producido en ese momento.

Los antecedentes criminales del responsable, entre los que se cuentan concierto para delinquir y violencia intrafamiliar, agravan el perfil de riesgo que la madre había denunciado sin éxito.

El drama culminó con la localización del cuerpo de Salvador bajo un puente en el corregimiento La Dolores, en la vía Cali-Palmira. García reflexionó sobre el crimen: “Miguel no parecía ser un mal papá, pero hizo todo eso por hacerme daño a mí. Es decir, que por encima del amor a sus hijos estaba su necesidad de lastimar a la mujer que supuestamente amaba”.

