Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

El artista estuvo acompañado de un hombre que tiene la admiración de todo el país - crédito Profe Montoya / Instagram

La presencia de Luis Fernando Montoya en el concierto de J Balvin en Medellín se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, teniendo en cuenta el significado del encuentro, pues el famoso exentrenador de fútbol se convirtió en uno de los símbolos de la violencia desmedida en el territorio nacional.

Y es que el profesor Montoya, recordado por su liderazgo en el Once Caldas y por la tragedia que lo dejó en silla de ruedas hace más de 15 años, asistió por primera vez a un espectáculo en vivo, invitado especialmente por el artista paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el concierto, el propio profe Montoya utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a J Balvin, lo que se convirtió en tendencia por la forma en cómo se dirigió al artista del género urbano, demostrando su agradecimiento y apoyo.

En su publicación, el profesor escribió: “Gracias José @jbalvin por la invitación el día de ayer, fue todo un honor estar presente disfrutando del show. Felicitaciones por el concierto tan increíble, por la gran persona que eres y por todo lo que has logrado. Todo fue un éxito”, dijo el exentrenador en la publicación que estuvo acompañada de dos fotografías de su encuentro.

La respuesta del artista no se hizo esperar, pues aprovechó la publicación para decir las siguientes palabras: “Te quiero, te admiro sos un maestro de vida”, respondió J Balvin, con lo que quedó consignado el intercambio de admiración mutua entre los famosos.

El intercambio de palabras emocionó a los internautas - crédito Instagram

Así fue el encuentro entre dos grandes

La interacción entre el cantante y el exentrenador se convirtió en un símbolo de inspiración para muchos, debido a que Luis Fernando Montoya es recordado porque tuvo que protagonizar una difícil prueba por causa del ataque armado que cambió su vida.

Y es que el famoso fue víctima de un acto de extrema violencia el 22 de diciembre de 2004, en el momento en el que él y su esposa fueron sorprendidos por un ladrón que los amenazó con un arma de fuego para exigirles la entrega de sus pertenencias. Montoya no dudó en proteger a su pareja, por lo que el criminal le disparó afectando su columna y movilidad en todo su cuerpo.

Ante este panorama, la asistencia de Luis Fernando Montoya al concierto de J Balvin en el Atanasio Girardot fue interpretada por los seguidores como un acto de reconocimiento y empatía.

El encuentro fue ampliamente difundido en redes sociales, en las que los internautas resaltaron la acción de J Balvin y la capacidad de la música para unir a personajes ampliamente admirados por los internautas.

Así, la reacción del público no se hizo esperar, puesto que llenaron de mensajes de admiración y agradecimiento las plataformas digitales, lo que confirmó el impacto de este encuentro en la comunidad y resaltó la importancia de estos gestos que se convierten en referentes de solidaridad y respeto.

El encuentro fue aplaudido por los internautas - crédito Profe Montoya / Instagram

Cabe mencionar que J Balvin documentó el encuentro a través de sus historias de Instagram, en las que demostró el respeto hacia una figura admirada en el territorio nacional.

Allí, el artista de Medellín compartió videos en los que se mostró visiblemente emocionado al recibir la visita del profe Montoya: “Con esto yo ya tengo energía. Tengo la mejor visita. Nos trajo toda la motivación y toda la energía. Primer concierto en su vida, lo pude sacar. ¡Gracias, gracias!”, publicó por medio de sus redes sociales.

El encuentro fue rápidamente destacado por miles de usuarios, que reiteraron la capacidad del cantante para conectar con historias de vida más allá del escenario musical.