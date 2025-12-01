Julián López pidió a la Procuraduría evitar una ‘farsa’ electoral en el Partido de la U: “Exigiré que se decida con reglas claras”

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pidió a la Procuraduría General de la Nación que intervenga para garantizar un proceso electoral transparente dentro del Partido de la U - crédito @Julianlopezte/X

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se pronunció en contra de la decisión del Partido de la U de suspenderlo por tres meses, al pedir la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que se supervise y garantice un proceso electoral transparente en la colectividad de cara a las elecciones legislativas de 2026.

La solicitud se registró en medio de tensiones internas dentro del partido, que han escalado desde la creación del movimiento Nueva U, liderado por López, y las acusaciones de deslealtad y abuso de poder que lo llevaron a enfrentar un proceso disciplinario.

López, que es una de las figuras más influyentes dentro del Partido de la U, fundó un grupo denominado Nueva U con la intención de generar una renovación dentro de la colectividad; sin embargo, la dirección del partido lo interpretó como un intento de escisión, acusándolo de utilizar los símbolos oficiales del partido de manera indebida.

A pesar de estas acusaciones, López defiende su postura, al aclarar que Nueva U no es un nuevo partido, sino un equipo político que busca abrir un debate interno sobre la democracia y los valores dentro del Partido de la U.

La controversia alcanzó su punto máximo cuando López fue suspendido de sus funciones por el Consejo Nacional Disciplinario del partido, lo que limitó su participación en las actividades internas.

Esta sanción vino acompañada de una serie de acusaciones por parte de la cúpula del partido, liderada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que es una de las figuras más poderosas dentro del colectivo.

Toro y sus aliados acusaron a López de hacer un uso indebido de su posición para desestabilizar el partido, mientras que él mismo respondió señalando que todo se trataba de una “persecución política” motivada por sus posiciones disidentes.

Julián López pide intervención para evitar que las elecciones internas del Partido de la U caigan en irregularidades

Ante esta situación, Julián López envió un comunicado público en el que solicitó a la Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach, que intervenga para asegurar que las elecciones internas del Partido de la U, con miras a las elecciones legislativas de 2026, se lleven a cabo de manera justa, respetando los derechos políticos de todos los miembros y sin que intervengan intereses personales ni presiones externas.

A pesar de la sanción y la advertencia del partido político, el presidente de la Cámara se mostró en desacuerdo con esta medida y pidió que se respetara su cargo. A pesar de la situación, continuó desempeñando sus funciones en el Legislativo y dejó claro que nadie iba a arrebatarle su lugar.

En la misiva, López dejó claro su deseo de que el proceso de selección de candidatos sea transparente y sin el uso de “medidas provisionales sin fuerza legal” que puedan ser interpretadas como una forma de exclusión.

El comunicado de López expresó: “He solicitado a la Procuraduría General de la Nación una intervención preventiva para que en el Partido de la U se respeten el debido proceso y mis derechos políticos. Aspiro al aval para las elecciones de 2026 y exigiré que se decida con reglas claras, sin vetos ni presiones, y sin usar medidas provisionales sin fuerza legal como excusa”.

“Seguiré honrando el mandato de quienes me eligieron y trabajando con firmeza por el Valle del Cauca y su desarrollo. Haré valer mi derecho a competir en igualdad de condiciones y a representarlos”, se lee en la carta.

Además de la solicitud de intervención, López reiteró su compromiso con el Valle del Cauca, una de las regiones más importantes para el partido. En sus pasadas declaraciones, dejó claro que su intención es continuar trabajando por el desarrollo de la región y por sus electores, a quienes considera como los principales responsables de su mandato.

La disputa interna en el Partido de la U; sin embargo, plantea la interrogante de cómo este conflicto podría afectar la capacidad del partido para presentar una candidatura unificada de cara a las siguientes elecciones, tanto legislativa como presidencial.