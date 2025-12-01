Iván Cepeda, De la Espriella y Sergio Fajardo lideran intención de voto, según encuesta Invamer: expertos analizaron los resultados

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Faltan seis meses para las elecciones presidenciales en Colombia y, según la firma Invamer, el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con 31,9%.

En segundo lugar se ubica el abogado Abelardo de la Espriella, con 18,2%, mientras que Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, obtiene 8,5%.

Al respecto, Infobae Colombia consultó con analistas y académicos sobre los resultados de la encuesta y los posibles escenarios que se podrían presentar en 2026.

Intención de voto que lidera Iván Cepeda

Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, indicó a este medio de comunicación que una de las razones de que el candidato Iván Cepeda lidere la intención de voto se debe al proceso que se ha venido realizando en el Pacto Histórico.

“La razón por la que Iván Cepeda encabeza la intención de voto responde al proceso que ha vivido personalmente como candidato en la consulta del Pacto Histórico. La exposición mediática que genera una campaña de este tipo, la presencia de su nombre en los medios y el desarrollo de un proceso electoral cuyos resultados le han sido favorables le han brindado altos niveles de reconocimiento”, señaló Muñoz.

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, por su parte precisó que Iván Cepeda “viene de ganar la consulta del Pacto Histórico, lo que reactivó a quienes respaldan tanto su figura como el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Y agregó: “El Pacto Histórico está mucho más organizado que la centroderecha, la derecha o el centro. Eso les da una ventaja, porque Cepeda conoce bien a su electorado y sabe a quién le habla. No hay una variedad tan amplia de precandidatos en esa coalición, y eso también le favorece”.

Diego Baquero, Politólogo y fundador de Cauce, consultora de asuntos públicos, expresó a Infobae Colombia también indicó que la consulta del Pacto Histórico “que realizaron en octubre ayudó a consolidarlo como el candidato principal. Esto muestra que, desde la izquierda, ya tienen un rumbo claro y una estrategia definida apoyando a Cepeda.