Hija de Karina García se defendió de críticas en internet que la vinculan con supuesto proxenetismo: “Fue solo una publicidad que hice”

La hija de Karina García decidió hablar abiertamente sobre los señalamientos que la vinculan con actividades indebidas, aclarando su postura y denunciando el uso de inteligencia artificial para crear montajes falsos

La joven dijo que el video en el que promueve citas con extranjeros solamente fue una promoción de una campaña - crédito @famososhastalaz/IG

La controversia en torno a Isabella Vargas, hija de la influencer Karina García, ha escalado en los últimos días, impulsada por una serie de acusaciones que han circulado en redes sociales.

La joven, con más de un millón de seguidores en Instagram, decidió responder públicamente a los señalamientos que la vinculan con la promoción de videollamadas con extranjeros, así como a las insinuaciones de que su madre le facilitaría clientes para encuentros personales.

La situación se intensificó después de que Isabella Vargas fuera señalada por Yina Calderón de ser “prepago”, con el argumento de que “los propios clientes de ella (Isabella) se los presenta la mamá”.

La empresaria de fajas fue certera con el comentario en el que insinuó, aparentemente, que la primogénita de la paisa es prepago - crédito @carlosflow53/TikTok

Ante la magnitud de las críticas, la joven optó por romper el silencio y, mediante un video publicado en sus historias de Instagram, abordó directamente las acusaciones.

En sus declaraciones, enfatizó la gravedad de los ataques y denunció el uso de inteligencia artificial para crear montajes que la involucran en situaciones falsas.

“Hay gente enferma de la cabeza que está utilizando la inteligencia artificial para hacer cosas (...) es un llamado para que paren eso, ya es suficiente con el hate hacia mi mamá, nosotras siempre nos quedamos calladas, siempre es lo mismo, que prepago, puta, de que me busca clientes, pero hacer montajes como si yo estuviera teniendo relaciones con otra persona, eso sí se pasa de la línea”, afirmó Isabella Vargas.

Karina García, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' poco muestra a sus hijos en redes sociales aunque comparte varios planes con ellos - crédito @issaflow_ y @karinagarciaoficiall/Instagram

Respecto a la polémica por las videollamadas, la joven aclaró que su participación se limitó a una acción publicitaria y negó rotundamente dedicarse a ese tipo de actividades.

Yo no me dedico a eso, yo no lo hago, simplemente fue una publicidad que hice, quería dejarles eso claro, paren este tema, dejen de meterse con cosas tan delicadas, yo no me meto con nadie”, expresó en el mismo video.

Isabella Vargas también señaló que, habitualmente, prefiere no responder a los comentarios negativos que circulan sobre ella en redes sociales, pero consideró que en esta ocasión los límites habían sido superados.

La reacción de la joven generó una respuesta dividida entre los internautas: mientras muchos usuarios la respaldaron y defendieron su postura, otros persistieron en las críticas.

Hija de Karina García cumplió los 18 años y recibió regalo de parte de Altafulla - crédito @issaflow_/IG

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente los seguidores dejaron mensajes como: “Lo creen a uno dormido para no darse cuenta del negocio”; “siguen queriendo tapar el sol con un dedo”, entre otros más.

Un poco sobre la historia de Isa Vargas, hija de Karina García

Isabella Vargas, primogénita de la creadora de contenido nacida en Yolombó, Antioquia, entró al radar mediático luego de que empezara a indagar sobre las antiguas parejas de Karina García y los quienes serían los padres de sus dos hijos.

Isa Flow, como se hace llamar la joven en redes sociales también se dedicaría a ser creadora de contenido, manteniéndose muy activa en las redes sociales, en las que tiene más de 800 mil seguidores en total.

Mientras en su cuenta de tiktok sube trends bailando y contando detalles de su día a día, en su cuenta de Instagram suele subir fotografías de sus viajes y momentos especiales.

Isabella, hija de Karina García, contó la historia detrás de su viaje a Estados Unidos - crédito issaflow_/Instagram y Canal RCN

“Qué impresionante, ambas son hermosas”, “Isa heredó la belleza de su madre”, “La niña es una fotocopia de Karina, no lo puedo creer” y “Qué mujeres tan bellas, de tal palo, tal astilla”, fueron algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en el perfil de la joven.

El mayor escándalo que salpicó a la joven en su momento mientras García estaba en La casa de los famosos Colombia, fue el video en el que promocionó llamadas con empresarios y extranjeros a jovencitas.

Hija de Karina GarcíaIsabella Vargas Controversia Karina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

