Hijo del senador Miguel Ángel Pinto, que milita en el Centro Democrático, salió en respaldo de Cabal, Guerra y Valencia tras polémico comunicado

El candidato a la Cámara por Santander Miguel Ángel Pinto Rueda, hijo del Senado homónimo, del partido Liberal, salió en respaldo de las precandidatas del Centro Democrático - crédito @SoyMiguelPintoR/X

La disputa interna por la candidatura presidencial del Centro Democrático, y la controversia por la supuesta renuncia de Miguel Uribe Londoño, que derivó su expulsión, habría dejado en evidencia lo que sería la desconexión dentro del partido. El episodio, que involucra un fuerte desmentido por parte del implicado en este caso, también daría cuenta de la fragilidad de los consensos en la colectividad y la presión por definir liderazgos de cara a las próximas elecciones.

El propio Uribe Londoño rechazó de manera enfática las versiones que lo daban por fuera de la contienda. “Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso”, afirmó en sus redes sociales, al salirle al paso a las informaciones frente a lo que, al parecer, fue una conversación con el aspirante Abelardo de la Espriella.

El dirigente, en su mensaje, insistió en que su permanencia en la carrera presidencial no está en duda y cuestionó la legitimidad de las informaciones que circularon sobre su salida: “He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”, sostuvo Uribe Londoño en el clip que se replicó en las redes sociales.

Miguel Uribe Londoño pidió al CD rectificar información sobre su salida, pues negó tener intención de renunciar para adherir a Abelardo de la Espriella - crédito prensa Miguel Uribe

Hijo del senador Miguel Ángel Pinto respaldó a Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia

En este sentido, el respaldo a las precandidatas del partido no tardó en aparecer. Miguel Ángel Pinto Rueda, hijo del senador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández y que aspirará a la Cámara de Representantes por Santander en la lista del Centro Democrático, publicó un mensaje en sus redes sociales, con el que salió a darle un espaldarazo a las congresistas de la República que todavía confían en recibir la designación y así representar los intereses del partido.

“Hoy, en medio de la alegría, ratifico mi respaldo a estas tres grandes mujeres del Centro Democrático que siguen en la consulta y firmes a sus valores e ideales. Admiro el carácter de María Fernanda Cabal, la experiencia de Paola Holguín, y la disciplina de Paloma Valencia. Que gane la mejor. Colombia necesita liderazgo y coherencia", afirmó Pinto Rueda, que ya ha sostenido encuentros con el expresidente de la República y líder de la colectividad, Álvaro Uribe.

Miguel Ángel Pinto Rueda, hijo de senador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández, respaldó a las precandidatas del Centro Democrático - crédito @SoyMiguelPintoR/X

Y, de la misma forma, hizo una mención especial a Andrés Guerra, que declinó su presencia en este proceso. “Cuánta integridad y coherencia en una misma persona, espero compartir junto a él en el congreso 2026”, dijo Pinto Rueda en su publicación. La disputa por la candidatura sigue abierta, pero no ajena a la complejidad de las negociaciones internas y la pugna por el liderazgo en el partido, a juzgar por los comunicados provenientes desde los diferentes actores.

La controversia en las redes sociales se encendió con el duro comunicado del Centro Democrático, en el que relató la secuencia de hechos que, según su versión, llevaron a la interpretación de una renuncia. “El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella”, fue uno de los apartes que desató la controversia.

Centro Democrático expulsó a Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial del partido uribista - crédito @CeDemocratico

El comunicado añadió que Uribe agradeció la transparencia y autorizó a De la Espriella a proceder como considerara conveniente. Además, el partido relató que Uribe Londoño se excusó de participar en un foro y solicitó una reunión con el expresidente, que no pudo atenderlo por motivos personales y le ofreció tratar cualquier asunto por mensajes; lo que fue entendido como una manera de ir apartando al padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, que negó tales procederes.

“El Centro Democrático agradece la franqueza del Dr. De la Espriella y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, fue la conclusión con la que sentenciaron la desvinculación del político antioqueño, que quiso enarbolar las banderas de su hijo, el senador Uribe Turbay y que, de acuerdo con la medición de la firma Invamer, es el que mejor registra en la encuesta de intención de voto por este partido, con un 4,2%.