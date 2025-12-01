Gustavo Petro le envió polémico mensaje al embajador encargado de Estados Unidos en Bogotá: “Lo emborrachan con salsas y fiestas”

El presidente Petro advierte sobre el riesgo de manipulación de funcionarios estadounidenses por sectores ligados al paramilitarismo y narcotráfico en Colombia - crédito Presidencia de Colombia/Amcham Colombia

En una de sus publicaciones realizadas en la red social X, en la madrugada del lunes 1 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dirigió sus críticas al enviado diplomático de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, en la que le advirtió sobre los riesgos de que funcionarios extranjeros sean manipulados por sectores que, según él, mantienen lazos históricos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

En su mensaje, el mandatario replicó una investigación periodística que aborda las supuestas alianzas de sectores empresariales con el grupo paramilitar Convivir Las Garzas, acusados de asesinatos, robos y violencia sexual en el suroeste del departamento de Antioquia durante la década de los 90.

“La acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora. Para encubrir este genocidio necesitan imperiosamente el poder. Dominar medios de comunicación, congreso y jueces”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Posteriormente, Petro vinculó los episodios más violentos de la historia política del país con la acción de grupos paramilitares y sus patrocinadores, por lo que acusó a ciertos sectores de engañar a funcionarios del país norteamericano, sugiriendo que la percepción en Washington sobre el narcotráfico en Colombia es errónea.

“El genocidio que cometieron los dueños del capital con el paramilitarismo a su servicio, que Trump hubiera llamado narcoterrorismo, hace que sus autores acaben con la JEP y que pongan trabas a la verdad. Se dedican a engañar gringos para que no les pase nada a pesar de ser los verdaderos capos o jefes políticos de los capos”, sostuvo.

Para el presidente colombiano, este es un concepto que no se ha desarrollado en los funcionarios norteamericanos.

“El narco está en el poder político de Colombia, son tan ignorantes del asunto, que echaron a quien quería ayudarlos a acabar los narcos e invitaron a Washington a los amigos de los narcos”, indicó.

Seguido a ello, el mandatario cuestionó la actitud del enviado diplomático estadounidense, a quien describió como susceptible al “embrujo” cultural de Colombia, lo que, a su juicio, podría dificultar una comprensión adecuada de la realidad nacional.

Así mismo, lo vinculó en eventos organizados por figuras relacionadas, según él, con el paramilitarismo, como el hoy condenado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El enviado de EE. UU. en Bogotá debería despertarse, lo emborrachan con salsas y fiestas y lo comprendo, es el embrujo de Colombia y su belleza, pero ojo, todo colombiano despabila, debe entender lo que pasa aquí para que sea buen oído y visión de su gobierno. Despabile y busque la realidad y no a los caballistas de paso fino con sus haciendas en Rionegro porque como lo puede comprobar en el caso de Santiago Uribe Vélez, termina es abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos, espero sus servicios de inteligencia sean buenos, para que le aparten a esa gente que va a las fiestas, hay que saber mucho para meterse con gente rica en Colombia, no vaya a ser que termine como dice Trump, con narcoterroristas de verdad”, comentó.