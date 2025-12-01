Colombia

Gustavo Petro le envió polémico mensaje al embajador encargado de Estados Unidos en Bogotá: “Lo emborrachan con salsas y fiestas”

El presidente colombiano advirtió que John McNamara es engañado por sectores que, según el mandatario, están ligados al paramilitarismo, lo que podría afectar la cooperación bilateral entre ambos países

Guardar
El presidente Petro advierte sobre
El presidente Petro advierte sobre el riesgo de manipulación de funcionarios estadounidenses por sectores ligados al paramilitarismo y narcotráfico en Colombia - crédito Presidencia de Colombia/Amcham Colombia

En una de sus publicaciones realizadas en la red social X, en la madrugada del lunes 1 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dirigió sus críticas al enviado diplomático de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, en la que le advirtió sobre los riesgos de que funcionarios extranjeros sean manipulados por sectores que, según él, mantienen lazos históricos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

En su mensaje, el mandatario replicó una investigación periodística que aborda las supuestas alianzas de sectores empresariales con el grupo paramilitar Convivir Las Garzas, acusados de asesinatos, robos y violencia sexual en el suroeste del departamento de Antioquia durante la década de los 90.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora. Para encubrir este genocidio necesitan imperiosamente el poder. Dominar medios de comunicación, congreso y jueces”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Posteriormente, Petro vinculó los episodios más violentos de la historia política del país con la acción de grupos paramilitares y sus patrocinadores, por lo que acusó a ciertos sectores de engañar a funcionarios del país norteamericano, sugiriendo que la percepción en Washington sobre el narcotráfico en Colombia es errónea.

“El genocidio que cometieron los dueños del capital con el paramilitarismo a su servicio, que Trump hubiera llamado narcoterrorismo, hace que sus autores acaben con la JEP y que pongan trabas a la verdad. Se dedican a engañar gringos para que no les pase nada a pesar de ser los verdaderos capos o jefes políticos de los capos”, sostuvo.

Para el presidente colombiano, este es un concepto que no se ha desarrollado en los funcionarios norteamericanos.

“El narco está en el poder político de Colombia, son tan ignorantes del asunto, que echaron a quien quería ayudarlos a acabar los narcos e invitaron a Washington a los amigos de los narcos”, indicó.

Seguido a ello, el mandatario cuestionó la actitud del enviado diplomático estadounidense, a quien describió como susceptible al “embrujo” cultural de Colombia, lo que, a su juicio, podría dificultar una comprensión adecuada de la realidad nacional.

Así mismo, lo vinculó en eventos organizados por figuras relacionadas, según él, con el paramilitarismo, como el hoy condenado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El enviado de EE. UU. en Bogotá debería despertarse, lo emborrachan con salsas y fiestas y lo comprendo, es el embrujo de Colombia y su belleza, pero ojo, todo colombiano despabila, debe entender lo que pasa aquí para que sea buen oído y visión de su gobierno. Despabile y busque la realidad y no a los caballistas de paso fino con sus haciendas en Rionegro porque como lo puede comprobar en el caso de Santiago Uribe Vélez, termina es abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos, espero sus servicios de inteligencia sean buenos, para que le aparten a esa gente que va a las fiestas, hay que saber mucho para meterse con gente rica en Colombia, no vaya a ser que termine como dice Trump, con narcoterroristas de verdad”, comentó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJohn McNamaraEstados UnidosDonald TrumpParamilitarismoSantiago UribeAlvaro UribeLista ClintonColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Cepeda no escapó del trancón y llegó a la inauguración del alumbrado del puente de Boyacá en moto de la Policía

El masivo flujo de personas desde Bogotá causó un trancón de varias horas, según testimonios en redes sociales, durante la inauguración del alumbrado en este emblemático lugar

Andrés Cepeda no escapó del

Comienza la negociación del salario mínimo en Colombia: en pesos esta es la diferencia de las propuestas de trabajadores y empresarios

La discusión salarial para 2026 enfrenta a representantes laborales y empresariales, quienes defienden incrementos de 10 % y 7 %, respectivamente

Comienza la negociación del salario

Gustavo Petro reaccionó a encuesta Invamer que sitúa a Iván Cepeda como líder en intención de voto: “Romperemos las cadenas”

El senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se ubica en el primer lugar con un 31,9%, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2%

Gustavo Petro reaccionó a encuesta

Karina García se corona como la ganadora de la primera edición de ‘La mansión de Luinny’: “Fue una experiencia increíble”

La colombiana se robó la atención durante su paso por la competencia y recibió el apoyo de sus seguidores, posicionándola en el primer lugar para llevarse el jugoso premio

Karina García se corona como

Así fue como Cali y Medellín celebraron la tradicional alborada, pese la lluvia y las restricciones

Ambas ciudades se llenaron con fuegos pirotécnicos gracias a esta tradición que marca el inicio de la Navidad

Así fue como Cali y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Karina García se corona como

Karina García se corona como la ganadora de la primera edición de ‘La mansión de Luinny’: “Fue una experiencia increíble”

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Salida de Pedro del ‘Desafío’ hizo llorar a televidentes y compañeros: Lina le pidió perdón y Kevyn se mostró devastado

Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, aclaró qué piensa de Jhonier: “También está muerto para mí”

La Jesuu se arrepintió de presentarle ‘El Agropecuario’ a Aida Victoria y lanzó fuerte advertencia contra él: “Me avisa si quiere más”

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025