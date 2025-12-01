Colombia

Envían a la cárcel a un exconcejal de Chinchiná, Caldas, señalado de explotar sexualmente a menores de edad

La Fiscalía presentó pruebas que incluyen videos y fotografías de al menos tres menores sometidos a vejámenes, mientras Pedro Davis Sánchez presuntamente inducía y pagaba a las víctimas por material sexual

Pedro Davis Sánchez Medina, exconcejal
Pedro Davis Sánchez Medina, exconcejal de Chinchiná enfrenta investigaciones por explotación sexual de menores. - crédito Fiscalía

Pedro Davis Sánchez Medina, exconcejal de Chinchiná, Caldas, fue enviado a prisión preventiva por un juez penal de control de garantías, tras ser señalado de explotar sexualmente a menores de edad entre los años 2023 y 2025.

La decisión judicial se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación recopilara múltiples evidencias que involucran al político en delitos graves relacionados con el abuso y la explotación de niños, niñas y adolescentes.

Durante los operativos de allanamiento, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos que contenían registros audiovisuales y fotografías que evidenciarían los abusos cometidos.

Según la Fiscalía, por lo menos tres menores de 12, 13 y 15 años fueron sometidos a vejámenes, mientras eran grabados por Sánchez Medina. “En el curso de la investigación se conoció que el exfuncionario habría inducido a las víctimas para que realizaran actividades sexuales mientras les tomaba fotografías y registros audiovisuales”, detalló el ente acusador.

Víctimas de entre 12 y
Víctimas de entre 12 y 15 años habrían sido sometidas a vejámenes y grabadas. - crédito Aldeas Infantiles SOS Perú

Retribución económica y comercialización internacional

La investigación reveló que el exconcejal presuntamente ofrecía pagos que oscilaban entre 180.000 y 500.000 pesos a las víctimas, a cambio de la producción de material audiovisual con contenido sexual.

Además, parte de este contenido era compartido y comercializado con contactos en el extranjero, lo que agrava la gravedad del caso y evidencia una posible red de explotación sexual internacional.

Delitos imputados al exconcejal

Un fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó a Sánchez Medina los siguientes delitos:

  • Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.
  • Pornografía con personas menores de 18 años.
  • Uso de menores de edad en la comisión de delitos.
  • Actos sexuales con menor de 14 años.

El exconcejal no aceptó los cargos que se le imputaban, sin embargo, la Fiscalía y el juez consideraron que representa un grave riesgo para la sociedad y para los menores.

El exconcejal fue enviado a
El exconcejal fue enviado a prisión preventiva mientras avanza su proceso judicial. - crédito Colprensa

Captura en Bogotá con apoyo internacional

Pedro Davis Sánchez Medina fue capturado en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, en una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de agencias internacionales.

Tras la captura, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, como medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Contexto del caso y medidas de protección

Los hechos que se investigan ocurrieron entre 2023 y 2025 y afectaron directamente a niños y adolescentes de 12, 13 y 15 años. La Fiscalía destacó que la gravedad del caso radica en la manipulación y explotación directa de menores, así como en la producción de material sexual comercializado internacionalmente.

Las autoridades señalaron que este tipo de delitos requieren máxima atención y medidas preventivas para garantizar la protección de la infancia y prevenir la circulación de material de explotación sexual.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas audiovisuales y denunció los hechos. - crédito Colprensa

Reacciones y seguimiento judicial

La noticia de la captura y prisión del exconcejal de Chinchiná ha generado preocupación en la comunidad local y nacional, dado que involucra a un exfuncionario público. La Fiscalía aseguró que continuará investigando posibles redes de explotación y comercialización de material sexual infantil, y que se buscará que los responsables sean llevados ante la justicia.

El caso también pone de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de protección a niños y adolescentes, así como de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la explotación sexual infantil.

Pedro Davis Sánchez Medina enfrenta ahora un proceso judicial por múltiples delitos graves, mientras que las autoridades continúan asegurando la evidencia y protegiendo a las víctimas menores de edad. El caso sigue abierto y se espera que en las próximas semanas se realicen audiencias clave para avanzar en la investigación.

