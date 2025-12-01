Colombia

Tras el impresionante concierto de siete horas de J Balvin en Medellín, este fue el mensaje del alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Brutal”

El mandatario de la capital de Antioquia destacó en sus redes sociales la calidad del evento y agradeció al cantante por fortalecer el vínculo con su ciudad natal

El alcalde de Medellín reconoció
El alcalde de Medellín reconoció públicamente el éxito del espectáculo de J Balvin en el Estadio Atanasio Girardot, resaltando la conexión del artista con la ciudad y el impacto del evento en la comunidad local - crédito @AlcaldiadeMed/X

El 29 de noviembre de 2025, el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, fue escenario de un concierto de J Balvin.

El evento reunió a artistas invitados, como Daddy Yankee, Farruko, Maluma y Feid. La programación comenzó a las 8:00 p. m. y concluyó a las 3:00 a. m. Varias figuras públicas resaltaron la relevancia del evento y el impacto de J Balvin. Artistas como la cantante Karol G dirigió un mensaje en el que reconoció el valor del encuentro musical y el recorrido artístico de su colega.

El acontecimiento también generó reacciones en el ámbito político, ya que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió en X una felicitación al músico y expresó: “Estuvo brutal el concierto”.

Gutiérrez utilizó sus redes sociales para expresar su reconocimiento al artista J Balvin tras la realización del multitudinario concierto en el Estadio Atanasio Girardot. El mandatario destacó tanto la calidad del espectáculo como el vínculo del músico con la ciudad.

A través de un mensaje público, Gutiérrez manifestó su agradecimiento a Balvin, subrayando la importancia de la relación del cantante con Medellín y el aprecio demostrado hacia su tierra natal.

“Hermano @JBALVIN! Felicitaciones por el Show. Estuvo brutal el concierto. Gracias por querer tanto a Medellín”, publicó el alcalde de la capital del departamento de Antioquia en su perfil en la red social X.

Fico Gutiérrez felicitó a J
Fico Gutiérrez felicitó a J Balvin por concierto en Medellín en sus redes sociales - crédito @FicoGutierrez

En el ámbito político, la reacción ante el concierto no se limitó a las palabras del alcalde. La periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, también se refirió al evento. Dávila elogió la actuación y el alcance internacional del artista, afirmando: “Gigante J Balvin en Medellín”, aludiendo a la magnitud y repercusión que tuvo el espectáculo en la ciudad.

Vicky Dávila también destacó el
Vicky Dávila también destacó el concierto del artista en Medellín - crédito @VickyDavilaH

Luego del concierto, la Alcaldía de Medellín utilizó sus redes sociales para recordar la visita previa de J Balvin, conocido como “el niño de Medellín”, quien meses atrás había participado en la inauguración de un estudio musical público en el área metropolitana.

Esta iniciativa se desarrolló gracias a la alianza entre la Fundación Vibra en Alta de J Balvin, la Alcaldía y 2k Foundations.

“Abrimos el primer estudio público de grabación en a comuna 1, Popular, junto a la Fundación Vibra en Alta de J Balvin. ¡Medellín está mejorando!“, escribió la Alcaldía de la ciudad en una de sus publicaciones en la red social X.

Alcaldía de Medellín recordaron proyecto
Alcaldía de Medellín recordaron proyecto que inauguraron con J Balvin - crédito @AlcaldiadeMed

Además de mensajes provenientes del ámbito político, varios artistas aprovecharon la ocasión para felicitar a J Balvin. Entre ellos, Karol G compartió en sus redes sociales un mensaje en el que resaltó la influencia de Balvin en la música urbana y su papel como referente para nuevas generaciones de músicos.

“Hoy José hace historia en Medellín. Con tu trabajo, tus logros y tu éxito, muchos aprendimos a soñar en grande y a creer que todo podía ser posible. Te mereces pararte en ese escenario y vibrar con toda tu gente como nunca antes. Hoy medallo celebra un grande”, escribió la artista en una historia de su perfil en Instagram.

Karol G aplaude el regreso
Karol G aplaude el regreso triunfal de J Balvin a Medellín y le dedica un mensaje que emociona a todos - crédito @karolg/IG

El espectáculo, titulado Hecho en Medellín, Ciudad Primavera, incorporó la entrega de más de 40.000 flores a quienes asistieron, haciendo referencia a la tradición floral local. Las flores formaron parte de la ambientación, el vestuario y las figuras inflables presentes durante la noche.

Para esta presentación, se diseñó un montaje técnico de grandes dimensiones, con una plataforma circular de 360 grados, ubicada en el centro del estadio, completamente iluminada y conectada por varias pasarelas.

El concierto se prolongó por siete horas, terminando a las 3:00 de la madrugada. A lo largo de la noche, se sumaron al espectáculo veintiséis artistas invitados y, según comentó DJ Pope, fue necesario modificar la selección musical hasta el final debido a la cantidad de participantes.

Durante el festival, DJ Snake, originario de Francia, incluyó en su repertorio reconocidas canciones colombianas como El Preso y Los Sabanales. El evento también reunió a figuras internacionales y nacionales, entre ellas el rapero estadounidense 50 Cent, así como Reykon, Eladio Carrión, Kris R, Ryan Castro, Tito el Bambino, Jowell y Randy. Lennox se presentó solo, ya que Zion no pudo asistir por motivos de salud.

