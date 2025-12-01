Corte Suprema avaló extradición de alias Dollarino, máximo capo de la mafia italiana en Latinoamérica que fue capturado en Cartagena

Alias Dollarino era el encargo de coordinar los envíos de grandes cargamentos de droga desde Colombia, Panamá y Brasil - crédito Policía Nacional

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Italia de Emanuele Gregorini, conocido como alias Dollarino, señalado como el principal líder de la mafia italiana en Latinoamérica.

De acuerdo con el auto emitido por el alto tribunal, revelado por W Radio, su decisión responde a una solicitud del Tribunal de Milán, que acusa a Gregorini de asociación criminal de tipo mafiosa y otros delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Además, la extradición también se fundamenta en una sentencia del Tribunal de Velletri (Roma, Italia) por el delito de falsedad ideológica.

“En consecuencia, la Sala no advierte vulneración al principio de cosa juzgada, ni encuentra obstáculo alguno derivado del ejercicio previo de jurisdicción penal por parte del Estado colombiano, que impida continuar con el trámite de extradición”, se lee en el documento citado por la cadena radial.

En el análisis jurídico, la Sala Penal concluyó que no existe vulneración al principio de cosa juzgada ni obstáculos derivados de la jurisdicción penal colombiana que impidan la continuación del trámite de extradición.

Alias Dollarino fue capturado el 18 de marzo de 2025 en Cartagena, luego de que las autoridades realizaran el cotejo de sus datos biométricos a través de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad colombiana.

Con este aval judicial, el expediente de Gregorini ha sido remitido al despacho del presidente Gustavo Petro, quien tendrá la última palabra frente a la entrega de alias Dollarino a las autoridades italianas.