Colombia

Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque: así está el ranking de expresidentes con mayor reconocimiento según encuesta Invamer

La encuesta evidenció disparidades en la imagen de los exmandatarios, con opiniones divididas en torno a los tres expresidentes que tienen mayor recordación nacional

Guardar
Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos,
Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, César Gaviria, expresidentes de Colombia - crédito Miguel López/AP/@JuanManSantos/X/Adrián Escobar/Mauricio Dueñas/EFE /X

Una amplia mayoría de los colombianos manifestó reconocimiento de los expresidentes recientes, con claras diferencias en la percepción favorable y desfavorable de cada uno, según los resultados de la encuesta Invamer revelados el 30 de noviembre de 2025.

El estudio, realizado a 3.800 adultos en 148 municipios, permitió medir la imagen de varios exmandatarios, reflejando los contrastes en la opinión pública sobre figuras como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la encuesta, Álvaro Uribe Vélez fue identificado por el 97,8 % de los encuestados, registrando un 50,1 % de imagen favorable y un 41,7 % de imagen desfavorable.

Imagen de los expresidentes de
Imagen de los expresidentes de Colombia, según encuesta Invamer - crédito Invamer

Apenas 2,2 % indicó no conocerlo. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, mantuvo así el mayor nivel de reconocimiento entre los expresidentes.

En el caso de Juan Manuel Santos, el 95,5 % afirmó conocerlo y 41,6 % tuvo una percepción positiva de su gestión, mientras que el 45,7 % expresó una opinión negativa.

El 8,3 % prefirió no responder, mientras que 4,5 % declaró no conocerlo. Santos fue presidente entre 2010 y 2018, periodo en el que se firmó el acuerdo de paz con las Farc.

Iván Duque Márquez, presidente entre 2018 y 2022, fue conocido por el 94,7 % y recibió 36,7 % de imagen favorable contra un 49,9 % desfavorable. Entre los consultados, 8,4 % optó por no manifestar una opinión.

Iván Duque, expresidente de Colombia
Iván Duque, expresidente de Colombia (2018-2022) - crédito Ivanduque.com/Sitio web

Más atrás en reconocimiento aparecen expresidentes de periodos previos. César Gaviria Trujillo, que ejerció el Ejecutivo entre 1990 y 1994, fue ubicado por el 81,0 % de los encuestados.

De ese total, el 24,8 % manifestó opinión positiva y el 42,7 % negativa. La encuesta también mostró que 19,0 % no lo conoce.

Por su parte, Andrés Pastrana Arango –que lideró el país entre 1998 y 2002– obtuvo un nivel de conocimiento de 85,2 %. Su imagen favorable se ubicó en 23,9 % y la desfavorable en 49,4 %. Un 11,9 % indicó que no sabía o no respondía y 14,8 % dijo no conocerlo.

El exmandatario Ernesto Samper Pizano, presidente entre 1994 y 1998, fue reconocido por el 79,7 %, con 22,5 % de imagen favorable y 44,2 % desfavorable. El grupo que no lo identificó fue del 20,3 %.

Según la ficha técnica del estudio, elaborada por Invamer S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio, el objetivo de la encuesta se centró en medir la percepción de los colombianos mayores de 18 años sobre personas e instituciones relevantes. Los datos corresponden a entrevistas personales realizadas en hogares de todas las regiones del país, entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

Entre los aspectos destacados, Uribe Vélez fue el único con una imagen favorable que superó el 50 %, aunque también presentó uno de los niveles más altos de rechazo. Santos y Duque mostraron mayor tendencia a la opinión desfavorable que favorable dentro del segmento que sí los reconoce.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

La encuesta consideró la percepción hacia un total de seis expresidentes, sin comparación directa entre otros líderes políticos actuales o instituciones del país dentro de este segmento del informe.

El mayor desconocimiento entre los exmandatarios medidos correspondió a Samper y Gaviria, ambos con aproximadamente uno de cada cinco ciudadanos sin referencia identificable hacia ellos.

Según el procedimiento reportado, el estudio no contempló contraprestaciones económicas a los encuestados y se aplicaron controles de supervisión sobre la totalidad de las respuestas recolectadas.

De acuerdo con la información suministrada, las valoraciones arrojadas por la encuesta ilustraron la persistente vigencia pública de los expresidentes recientes y la polarización presente en sus imágenes.

El informe consolidó los principales indicadores de opinión sobre quienes han ejercido la Presidencia de Colombia en las últimas décadas, en un contexto de alta recordación para los mandatarios más próximos.

Temas Relacionados

Encuesta InvamerÁlvaro UribeExpresidentes de ColombiaImagen expresidentes de ColombiaEncuestaJuan Manuel SantosColombia-Noticias

Más Noticias

Madre de bebé de 14 meses habló del asesinato de su hijo, a manos de su propio padre: “Esta es mi venganza por no querer volver conmigo”

Miguel Ángel Meza admitió haber asesinado a su hijo Salvador, y su confesión revela una cadena de negligencias oficiales y una historia de acoso y maltrato

Infobae

“La mala para el América”, ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el equipo por el maltrato recibido

Kevin Viveros fue formado por la cantera de los Diablos Rojos, pero disputó únicamente 21 partidos entre 2018 y 2019 como titular

“La mala para el América”,

Juez negó una tutela a Daniel Quintero y el exalcalde expuso alternativas para ser candidato presidencial: “Aceptar el aval de un partido”

El dirigente político, tras la decisión judicial sobre su impedimento para recoger apoyos por firmas, anunció la posibilidad de respaldarse en partidos, que estarían en disposición de postularlo

Juez negó una tutela a

Fallecimiento de ciclista por infarto en Patios, La Calera, pone en evidencia la ausencia de ambulancias en esta popular ruta

Según testigos al momento del hecho no se encontraba ninguna ambulancia en el sector, por lo que no se le pudo brindar atención oportuna al deportista

Fallecimiento de ciclista por infarto

Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón por video sosteniendo relaciones en ‘La mansión de Luinny’: “Hipócritas”

La ‘influencer’ paisa recordó lo que ocurrió con Karina García y los ataques de la empresaria de fajas en contra de la modelo cuando se involucró de la misma manera con Altafulla en ‘La casa de los famosos’

Melissa Gate arremetió contra Yina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Prueba de ADN confirmaría que

Prueba de ADN confirmaría que imitador de José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años: esto dijo su expareja

Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón por video sosteniendo relaciones en ‘La mansión de Luinny’: “Hipócritas”

Así reaccionó Yina Calderón tras perder la final de ‘La Mansión de Luinny’ frente a Karina García

Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Hija de Karina García se defendió de críticas en internet que la vinculan con supuesto proxenetismo: “Fue solo una publicidad que hice”

Deportes

Luis Díaz estrenará camiseta en

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

“La mala para el América”, ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el equipo por el maltrato recibido

Así fue el golazo de volea de Jordan Barrera, su primero con Botafogo, ante Corinthians en la Liga de Brasil

Nuevo entrenador de Santos Borré en Brasil le prohíbe a su equipo entrenar con camiseta rosada: polémica por comentario homofóbico

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025