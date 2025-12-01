Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque: así está el ranking de expresidentes con mayor reconocimiento según encuesta Invamer

Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, César Gaviria, expresidentes de Colombia - crédito Miguel López/AP/@JuanManSantos/X/Adrián Escobar/Mauricio Dueñas/EFE /X

Una amplia mayoría de los colombianos manifestó reconocimiento de los expresidentes recientes, con claras diferencias en la percepción favorable y desfavorable de cada uno, según los resultados de la encuesta Invamer revelados el 30 de noviembre de 2025.

El estudio, realizado a 3.800 adultos en 148 municipios, permitió medir la imagen de varios exmandatarios, reflejando los contrastes en la opinión pública sobre figuras como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Según informó la encuesta, Álvaro Uribe Vélez fue identificado por el 97,8 % de los encuestados, registrando un 50,1 % de imagen favorable y un 41,7 % de imagen desfavorable.

Imagen de los expresidentes de Colombia, según encuesta Invamer - crédito Invamer

Apenas 2,2 % indicó no conocerlo. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, mantuvo así el mayor nivel de reconocimiento entre los expresidentes.

En el caso de Juan Manuel Santos, el 95,5 % afirmó conocerlo y 41,6 % tuvo una percepción positiva de su gestión, mientras que el 45,7 % expresó una opinión negativa.

El 8,3 % prefirió no responder, mientras que 4,5 % declaró no conocerlo. Santos fue presidente entre 2010 y 2018, periodo en el que se firmó el acuerdo de paz con las Farc.

Iván Duque Márquez, presidente entre 2018 y 2022, fue conocido por el 94,7 % y recibió 36,7 % de imagen favorable contra un 49,9 % desfavorable. Entre los consultados, 8,4 % optó por no manifestar una opinión.

Iván Duque, expresidente de Colombia (2018-2022) - crédito Ivanduque.com/Sitio web

Más atrás en reconocimiento aparecen expresidentes de periodos previos. César Gaviria Trujillo, que ejerció el Ejecutivo entre 1990 y 1994, fue ubicado por el 81,0 % de los encuestados.

De ese total, el 24,8 % manifestó opinión positiva y el 42,7 % negativa. La encuesta también mostró que 19,0 % no lo conoce.

Por su parte, Andrés Pastrana Arango –que lideró el país entre 1998 y 2002– obtuvo un nivel de conocimiento de 85,2 %. Su imagen favorable se ubicó en 23,9 % y la desfavorable en 49,4 %. Un 11,9 % indicó que no sabía o no respondía y 14,8 % dijo no conocerlo.

El exmandatario Ernesto Samper Pizano, presidente entre 1994 y 1998, fue reconocido por el 79,7 %, con 22,5 % de imagen favorable y 44,2 % desfavorable. El grupo que no lo identificó fue del 20,3 %.

Según la ficha técnica del estudio, elaborada por Invamer S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio, el objetivo de la encuesta se centró en medir la percepción de los colombianos mayores de 18 años sobre personas e instituciones relevantes. Los datos corresponden a entrevistas personales realizadas en hogares de todas las regiones del país, entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

Entre los aspectos destacados, Uribe Vélez fue el único con una imagen favorable que superó el 50 %, aunque también presentó uno de los niveles más altos de rechazo. Santos y Duque mostraron mayor tendencia a la opinión desfavorable que favorable dentro del segmento que sí los reconoce.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

La encuesta consideró la percepción hacia un total de seis expresidentes, sin comparación directa entre otros líderes políticos actuales o instituciones del país dentro de este segmento del informe.

El mayor desconocimiento entre los exmandatarios medidos correspondió a Samper y Gaviria, ambos con aproximadamente uno de cada cinco ciudadanos sin referencia identificable hacia ellos.

Según el procedimiento reportado, el estudio no contempló contraprestaciones económicas a los encuestados y se aplicaron controles de supervisión sobre la totalidad de las respuestas recolectadas.

De acuerdo con la información suministrada, las valoraciones arrojadas por la encuesta ilustraron la persistente vigencia pública de los expresidentes recientes y la polarización presente en sus imágenes.

El informe consolidó los principales indicadores de opinión sobre quienes han ejercido la Presidencia de Colombia en las últimas décadas, en un contexto de alta recordación para los mandatarios más próximos.