Fiscalía acusó a ficha clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: alias El Hermano habría sido el articulador del crimen

González Cruz alias El Hermano enfrenta cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores en delitos - crédito Montaje Infobae

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra William Fernando González Cruz, identificado como alias El Hermano, a quien vincula como uno de los presuntos articuladores del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho ocurrido el 7 de junio de 2025 y por el cual el entonces senador perdió la vida el pasado 11 de agosto, tras permanecer dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.

Según la Fiscalía, la decisión judicial se basa en diversas pruebas materiales que lo relacionan directamente con la planificación, seguimiento y respaldo logístico antes, durante y después del homicidio.

La investigación estableció que González Cruz habría sostenido reuniones previas al ataque con Elder José Arteaga Hernánfez, alias Chipi, señalado como cabecilla de la banda criminal implicada en el crimen.

El documento acusatorio de la Fiscalía señala: “Por su parte, William Fernando González Cruz estaría en el lugar el día y hora de los hechos a modo de campanero (seguridad perimetral) y sería el encargado de garantizar la huida del lugar de Arteaga Hernández y Katerine Andrea Martínez Martínez en el vehículo de placas NAB202. Cristian Camilo González Ardila sería otro de los encargados de sacar del lugar al menor infractor, una vez se llevara a cabo el atentado”.

Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025 y perdió la vida el 11 de agosto del presente año - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De acuerdo con los elementos recopilados, el día del hecho alias El Hermano ocupó un sitio estratégico en un automóvil, asistiendo la salida de varios participantes tras la agresión armada, y facilitando que parte de los responsables escaparan hacia un local ubicado en el barrio Santa Fe.

Además, la Fiscalía detalló que González Cruz fue la persona encargada de vender uno de los teléfonos celulares empleados en la coordinación de la operación, con la intención de entorpecer la trazabilidad de las comunicaciones y desviar la investigación de las autoridades.

Durante una audiencia reservada, la fiscal del caso expuso que la acción fue cometida por una organización criminal con estructura y funciones predefinidas.

Según su intervención, “tomaron la determinación de ejecutar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la República, en ejercicio de sus funciones y precandidato presidencial.

Miguel Uribe Turbay permaneció dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe - crédito archivo Infobae Colombia

Para tal efecto se utilizó un arma de fuego tipo pistola Glock modificada para aumentar su letalidad, además de automóviles y motocicletas como medios de apoyo”.

La acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación agrupa cargos contra González Cruz por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, empleo de menores en delitos y ocultación de elementos probatorios.

Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, implicada en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada en Bogotá

La indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el homicidio del entonces senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay ha permitido establecer vínculos con otros esquemas delictivos que operaban en Bogotá.

Uno de esos hallazgos apunta a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, quien actualmente permanece detenida por su supuesta implicación en el magnicidio ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital.

Las autoridades establecieron que Martínez Martínez habría coordinado la preparación de un atentado terrorista frustrado en Teusaquillo.

Imágenes del momento de la captura de Catherine Martínez en Caquetá - crédito @Marovaan/X

Según la investigación, la procesada participó en la logística, realizó tareas de observación en la zona seleccionada, y recibió de sus cómplices una bomba tipo lapa y su respectivo detonador, elementos que luego entregó a un menor, con la finalidad de que este ejecutara la instalación del explosivo.

La acción preventiva de la Policía Nacional permitió detectar la operación el 3 de junio en el centro de la ciudad. La intervención de los uniformados impidió que el artefacto fuera colocado, neutralizando el plan antes de que produjera consecuencias.

Posteriormente, un fiscal seccional de Bogotá imputó a Martínez Martínez el delito de terrorismo, aunque la persona señalada no aceptó los cargos. La acusada permanece detenida en un centro penitenciario, vinculada también al proceso por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En paralelo, se conoció que Élder José Arteaga Hernández, conocido como alias el Costeño o Chipi, implicado igualmente en el caso Uribe Turbay, registra antecedentes ligados a homicidios y bandas criminales.

Destaca entre ellos el crimen de un ciudadano mexicano reportado el 30 de junio de 2024 en El Poblado, Medellín, situación que genera interrogantes sobre posibles omisiones judiciales previas que pudieron evitar el magnicidio del congresista perteneciente al Centro Democrático.