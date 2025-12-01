Abelardo de la Espriella afirmó que si su candidatura no estuviese vigente, Iván Cepeda ganaría en primera vuelta: “Sigo adelante gracias al fervor popular”

Abelardo de la Espriella aseveró que es el candidato más fuerte para enfrentar al candidato del petrismo Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae

El abogado y precandidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella reiteró su postura frente a los señalamientos relacionados con su participación en la contienda electoral.

A través de su cuenta de X, publicó un mensaje en el que destacó: “Para las mentiras, los hechos. Una a una han sido derrumbadas por la contundencia fáctica”.

El mensaje de De la Espriella también hizo referencia a su principal contrincante, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, a quien identificó como el “candidato de Petro y de las Farc”: “La realidad es que, si mi candidatura no estuviese al ruedo, Cepeda estaría ganando en primera vuelta”.

En la publicación, De la Espriella rechazó los rumores sobre una supuesta derrota ante Cepeda, destacando avances en sus cifras de apoyo y la movilización alrededor de su campaña en distintas regiones del país.

Dijo: “La nueva mentira riñe con la estadística, la aritmética y el sentido común”, argumento respaldado según él por la masiva participación en sus eventos.

El abogado también señaló que “el Pueblo ya encontró a su Tigre, y juntos vamos a derrotar al eje del mal”.