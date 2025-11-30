Colombia

Vecinos hallaron un cadáver tras recoger una cobija abandonada frente a una iglesia en Medellín

Un cuerpo envuelto también estaba cubierto por un bomper de carro. La identidad de la víctima sigue siendo un enigma y las investigaciones avanzan para esclarecer el caso

Guardar
Un cuerpo sin vida fue
Un cuerpo sin vida fue hallado envuelto en una cobija morada frente a una iglesia Adventista en el barrio Sevilla de Medellín - crédito Colprensa

Un cadáver fue encontrado en la mañana del sábado 29 de noviembre, entre las 5:30 y las 6:00 a. m., en el barrio Sevilla, nororiente de Medellín.

El hallazgo ocurrió frente a una iglesia Adventista, ubicada en la carrera 51D con calle 73, donde miembros de la comunidad notaron la presencia de una cobija morada sobre la acera y se acercaron para revisar su contenido, según constató Q’Hubo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vecinos del sector relataron al citado medio que pretendían recoger la cobija para dársela a los perros de la zona, pero al moverla descubrieron una mano humana asomando entre varias bolsas y un bomper de carro que cubrían el cadáver.

Inmediatamente notificaron a las autoridades, que arribaron al lugar y confirmaron el deceso, procediendo con el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes.

Vecinos del sector descubrieron el
Vecinos del sector descubrieron el cadáver al intentar recoger la cobija para los perros de la zona y alertaron a las autoridades - crédito Policía Nacional

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida; sin embargo, habitantes del sector afirmaron al medio citado que podría tratarse de un hombre.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer la causa exacta del fallecimiento y facilitar su identificación, con el fin de que familiares puedan acercarse a reclamarlo.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, la aparición de este cuerpo elevaría a 16 el número de cadáveres hallados en circunstancias similares —envueltos y embolsados— durante 2025 en el Valle de Aburrá.

Restos humanos hallados en Anolaima, Cundinamarca, y cuerpo desmembrado en Bogotá activan investigaciones policiales

El hallazgo de restos humanos en zona rural del municipio de Anolaima (Cundinamarca) generó conmoción entre los habitantes de la vereda La Laguna, que encontraron, en la mañana del jueves 27 de noviembre, una bolsa con partes óseas en avanzado estado de descomposición.

La información fue confirmada por el coronel Miguel Díaz, segundo comandante de la Policía de Cundinamarca, en entrevista con Alerta Bogotá.

Las autoridades intentar confirmar si
Las autoridades intentar confirmar si los restos pertenecen a la mujer que figura en la cédula - crédito Arcanos Trujillo/Facebook

De acuerdo con Díaz, la hipótesis inicial apunta a que los restos corresponderían a una mujer de aproximadamente 27 años. Familiares de la presunta víctima indicaron que llevaba cerca de un mes fuera de casa; sin embargo, coincidieron en que solía ausentarse varias semanas, razón por la cual su desaparición no causó alarma inmediata. El oficial detalló que la mujer tenía antecedentes de episodios psiquiátricos y consumo problemático de sustancias.

El hallazgo de cadáveres en
El hallazgo de cadáveres en circunstancias similares genera preocupación entre la comunidad y las autoridades - crédito Fotomontaje Infobae (Policía Nacional)

Tras la inspección técnica en el lugar, la Policía reportó la ausencia de indicios de desmembramiento o señales claras de violencia. “Hasta el momento en la investigación no vemos ni desmembramientos ni, hasta ahora, el uso de violencia”, afirmó Díaz, y advirtió que serán los análisis forenses los que esclarecerán las causas reales de la muerte.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la aparición de una cédula junto a la bolsa, a nombre de Laura Natalie Navarro, aunque las autoridades continúan verificando datos sobre la identidad, el origen del hallazgo y la posible ubicación de los hechos.

Durante la entrevista, el mando policial precisó que la mujer, vinculada al documento encontrado, compartía domicilio con su madre, mientras su hijo menor estaba bajo custodia de la abuela. También se registraron antecedentes de altercados familiares y reportes por violencia intrafamiliar, asociados a su condición psicológica y consumo de sustancias, según reveló Díaz.

El caso es investigado por la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, que trabajan en la reconstrucción de la línea de tiempo y las circunstancias previas a la muerte, para determinar si el deceso ocurrió en la zona hallada o si los restos fueron desplazados desde otro lugar.

De otro lado, las autoridades activaron protocolos de urgencia el viernes 28 de noviembre, tras otro hallazgo de restos humanos en bolsas, esta vez en el centro de Bogotá. En la localidad de Los Mártires, un habitante de calle advirtió a uniformados sobre varias bolsas de basura sospechosas en la carrera Décima con calle Tercera. Tras la revisión, los policías descubrieron que los paquetes contenían partes de un cuerpo, que preliminarmente pertenecerían a un hombre.

Las bolsas estaban distribuidas en distintos puntos y, mientras continúa el proceso forense de identificación, la Policía analiza las grabaciones de cámaras de seguridad del sector para ubicar a los responsables que abandonaron los restos y reconstruir los eventos previos al hallazgo.

Temas Relacionados

Cuerpo envueltoCadáver Medellín Valle de AburráIglesia adventistaColombia-Noticias

Más Noticias

Periodista víctima del robo de su camioneta contó qué se dijeron entre sí algunos de los detenidos de ‘Los del carro rojo’: “Su jefe les pondría el abogado”

Infobae Colombia habló con Ana María Vélez, una de las víctimas de la empresa criminal que tenía azotadas varias zonas de Bogotá, y que luego de 40 días de seguimiento, permitió en un operativo capturar a siete de sus integrantes, además de recuperar tres vehículos de alta gama hurtados

Periodista víctima del robo de

Se estima que habrá 21,7 millones de movimientos migratorios en Colombia al cierre de 2025

El auge del turismo internacional y la expansión de las rutas aéreas han mejorado el panorama para el país en términos de flujos aéreos

Se estima que habrá 21,7

Guardia del Inpec asesinó a su pareja, patrullera de la Policía, en Valledupar, Cesar; intentó suicidarse y fue capturado

La uniformada fue víctima de feminicidio durante su descanso en el barrio Primero de Mayo. En videos en redes sociales se observa el momento en que el agresor se lanzó de un tercer piso

Guardia del Inpec asesinó a

Colegio Colombiano de Abogados rechazó críticas del Gobierno hacia el conjuez que definió la sanción a la campaña Petro: “No es con matoneo”

La participación de Majer Nayi Abushihab en la decisión del CNE desató cuestionamientos debido a su rol previo como abogado de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022

Colegio Colombiano de Abogados rechazó

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Con gol de Adrián Parra en el tiempo de adición, los pijaos superaron al actual campeón y es líder del grupo B con 10 puntos, quedando muy cerca de la final

Tolima eliminó a Santa Fe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Beéle desató risas en redes

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

Deportes

Tolima eliminó a Santa Fe

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

Retraso en vuelos preocupa a la Liga BetPlay: la Dimayor alertó posibles cambios en los cuadrangulares

Lanzan salvavidas al Atlético Huila: esta sería la sede que le daría una nueva oportunidad al equipo opita