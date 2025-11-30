Vecinos hallaron un cadáver tras recoger una cobija abandonada frente a una iglesia en Medellín

Un cuerpo sin vida fue hallado envuelto en una cobija morada frente a una iglesia Adventista en el barrio Sevilla de Medellín - crédito Colprensa

Un cadáver fue encontrado en la mañana del sábado 29 de noviembre, entre las 5:30 y las 6:00 a. m., en el barrio Sevilla, nororiente de Medellín.

El hallazgo ocurrió frente a una iglesia Adventista, ubicada en la carrera 51D con calle 73, donde miembros de la comunidad notaron la presencia de una cobija morada sobre la acera y se acercaron para revisar su contenido, según constató Q’Hubo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vecinos del sector relataron al citado medio que pretendían recoger la cobija para dársela a los perros de la zona, pero al moverla descubrieron una mano humana asomando entre varias bolsas y un bomper de carro que cubrían el cadáver.

Inmediatamente notificaron a las autoridades, que arribaron al lugar y confirmaron el deceso, procediendo con el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes.

Vecinos del sector descubrieron el cadáver al intentar recoger la cobija para los perros de la zona y alertaron a las autoridades - crédito Policía Nacional

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida; sin embargo, habitantes del sector afirmaron al medio citado que podría tratarse de un hombre.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer la causa exacta del fallecimiento y facilitar su identificación, con el fin de que familiares puedan acercarse a reclamarlo.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, la aparición de este cuerpo elevaría a 16 el número de cadáveres hallados en circunstancias similares —envueltos y embolsados— durante 2025 en el Valle de Aburrá.

Restos humanos hallados en Anolaima, Cundinamarca, y cuerpo desmembrado en Bogotá activan investigaciones policiales

El hallazgo de restos humanos en zona rural del municipio de Anolaima (Cundinamarca) generó conmoción entre los habitantes de la vereda La Laguna, que encontraron, en la mañana del jueves 27 de noviembre, una bolsa con partes óseas en avanzado estado de descomposición.

La información fue confirmada por el coronel Miguel Díaz, segundo comandante de la Policía de Cundinamarca, en entrevista con Alerta Bogotá.

Las autoridades intentar confirmar si los restos pertenecen a la mujer que figura en la cédula - crédito Arcanos Trujillo/Facebook

De acuerdo con Díaz, la hipótesis inicial apunta a que los restos corresponderían a una mujer de aproximadamente 27 años. Familiares de la presunta víctima indicaron que llevaba cerca de un mes fuera de casa; sin embargo, coincidieron en que solía ausentarse varias semanas, razón por la cual su desaparición no causó alarma inmediata. El oficial detalló que la mujer tenía antecedentes de episodios psiquiátricos y consumo problemático de sustancias.

El hallazgo de cadáveres en circunstancias similares genera preocupación entre la comunidad y las autoridades - crédito Fotomontaje Infobae (Policía Nacional)

Tras la inspección técnica en el lugar, la Policía reportó la ausencia de indicios de desmembramiento o señales claras de violencia. “Hasta el momento en la investigación no vemos ni desmembramientos ni, hasta ahora, el uso de violencia”, afirmó Díaz, y advirtió que serán los análisis forenses los que esclarecerán las causas reales de la muerte.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la aparición de una cédula junto a la bolsa, a nombre de Laura Natalie Navarro, aunque las autoridades continúan verificando datos sobre la identidad, el origen del hallazgo y la posible ubicación de los hechos.

Durante la entrevista, el mando policial precisó que la mujer, vinculada al documento encontrado, compartía domicilio con su madre, mientras su hijo menor estaba bajo custodia de la abuela. También se registraron antecedentes de altercados familiares y reportes por violencia intrafamiliar, asociados a su condición psicológica y consumo de sustancias, según reveló Díaz.

El caso es investigado por la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, que trabajan en la reconstrucción de la línea de tiempo y las circunstancias previas a la muerte, para determinar si el deceso ocurrió en la zona hallada o si los restos fueron desplazados desde otro lugar.

De otro lado, las autoridades activaron protocolos de urgencia el viernes 28 de noviembre, tras otro hallazgo de restos humanos en bolsas, esta vez en el centro de Bogotá. En la localidad de Los Mártires, un habitante de calle advirtió a uniformados sobre varias bolsas de basura sospechosas en la carrera Décima con calle Tercera. Tras la revisión, los policías descubrieron que los paquetes contenían partes de un cuerpo, que preliminarmente pertenecerían a un hombre.

Las bolsas estaban distribuidas en distintos puntos y, mientras continúa el proceso forense de identificación, la Policía analiza las grabaciones de cámaras de seguridad del sector para ubicar a los responsables que abandonaron los restos y reconstruir los eventos previos al hallazgo.