Ruta escolar inmovilizada en Bogotá deja a niños en la calle esperando y genera debate por procedimiento de tránsito

La situación generó un debate en redes sociales sobre la aplicación de normas y la seguridad en el transporte de menores, con opiniones divididas entre la defensa del operativo y críticas a la falta de coordinación con la institución educativa

Un operativo de tránsito en Bogotá que resultó en la inmovilización de una ruta escolar se volvió viral en redes sociales luego de que un usuario compartiera un video mostrando a tres menores de edad en el andén, junto a un agente de policía, mientras la grúa se llevaba el vehículo.

En el video se observa a los niños con uniforme escolar, acompañados de dos adultos, esperando mientras la camioneta escolar es trasladada. El hombre que grababa el hecho señaló: “Ponen a los niños a esperar, bajan a los niños de su ruta por llevársela… Pa que los papás miren esto. Eso no se hace”.

La grabación evidencia que la autoridad de tránsito procedió a inmovilizar la ruta escolar, mientras se aseguraba al parecer la presencia de un agente de policía y la supervisión de los menores en la vía pública.

Tres niños esperan sobre el andén mientras su ruta escolar es retirada por un operativo de tránsito en Bogotá. - crédito captura de video

Opiniones de usuarios en redes sociales

El caso generó debate entre los internautas. Algunos usuarios defendieron la acción de los agentes de tránsito, destacando la importancia de cumplir las normas de seguridad para vehículos escolares. Otros criticaron la forma en que se ejecutó el operativo, señalando que debería haberse coordinado con la institución educativa para garantizar transporte alternativo antes de la inmovilización.

Entre los comentarios registrados en el perfil del denunciante se encuentran:

  • “Lo contrario, mejor que hagan eso y eviten algo posiblemente peor por la integridad de los niños.”
  • “Si estaba mal de papeles o tenía mal llantas, quien sabe por qué se lo llevan pero algo no estaba en regla.”
  • “Solución... llamen a la institución educativa para que envíen otro transporte y recojan a los menores, y ahí si proceder a llevarse el carro que incumple las normas de ley. Para eso existe el celular, pero los señores agentes en su afán de cumplir la cuota hacen las cosas mal.”
  • Nadie dice que no tomen las medidas y se cumpla la ley, PERO dejar unos niños tirados en la calle, más allá de mezquino es cruel y peligroso. Debieron esperar a que enviaran una ruta de reemplazo antes de hacer semejante maldad. Por fortuna hoy no se está lamentado algo terrible.

Un usuario incluso recordó además la tragedia ocurrida en Fundación, Magdalena en 2014, en la que un bus escolar sin revisión técnico–mecánica dejó 33 menores muertos, lo que motivó un mayor control del transporte escolar en Colombia.

Usuarios de redes sociales reaccionan
Usuarios de redes sociales reaccionan al operativo, generando debate sobre la seguridad y el cumplimiento de normas en rutas escolares. - crédito X

Antecedentes del caso Fundación, Magdalena

El 18 de mayo de 2014, un bus que transportaba a niños desde una iglesia cristiana se incendió debido a que no contaba con revisión técnico–mecánica vigente, además operaba de manera irregular, tenía fallas graves en el sistema de combustible y seguridad y era conducido por una persona no autorizada para transporte escolar.

Tras la investigación, el conductor fue condenado a 10 años de prisión y la responsable de la ruta a 48 años, por negligencia grave. Este caso reforzó la regulación y control de rutas escolares en Colombia.

Motivos de inmovilización de rutas escolares

En Colombia, las rutas escolares pueden ser inmovilizadas por las autoridades de tránsito cuando se incumplen normas de seguridad, documentación o legalidad. Entre los motivos más comunes se encuentran:

  • Falta de revisión técnico–mecánica vigente.
  • Documentación incompleta o vencida (SOAT, tarjeta de operación, licencia del conductor).
  • Deficiencias en seguridad del vehículo (cinturones dañados, frenos o llantas en mal estado).
  • Exceso de pasajeros o transporte de menores sin autorización.
  • Alteraciones no autorizadas del vehículo.
  • Falta de medidas de seguridad especiales (señalización de ruta escolar, extintor, botiquín).
Opiniones divididas: algunos defienden la actuación de los agentes, otros critican la falta de coordinación con la institución educativa. - crédito X

Procedimiento legal durante la inmovilización

Según el Decreto 1079 de 2015 y la Ley 769 de 2002, cuando un vehículo escolar es inmovilizado no puede circular con niños dentro. Los menores deben ser bajados y ubicados en un lugar seguro, mientras se garantiza que un adulto responsable, la institución educativa o un transporte alternativo los recoja. Cada estudiante debe ocupar un puesto asignado, con cinturón de seguridad, y el vehículo debe cumplir todas las condiciones de seguridad antes de cualquier traslado.

Esta normativa busca proteger la vida e integridad de los menores, evitando situaciones de riesgo durante los operativos de tránsito. Sin embargo, casos como el ocurrido en Bogotá ponen de manifiesto la dificultad de ejecutar estas acciones de manera simultánea, generando debates entre seguridad y logística.

