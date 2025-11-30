Precio del dólar en Colombia: diciembre de 2025 podría llegar con buenas noticias, pero expertos alertan por el salario mínimo

Al cierre de la jornada del 30 de noviembre de 2025, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio se ubicaba en $3.694,50, mientras que el de venta estaba en $3.833,21 - crédito Rayner Peña R./EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 28 de noviembre en Colombia con un promedio de $3.744,36, tras un mes caracterizado por una marcada volatilidad cambiaria. La moneda presentó fluctuaciones notables durante ese mes, impulsadas por factores tanto externos como internos. La revaluación anual del peso colombiano se aproximó al 10%, mientras que en noviembre fue del 1,53%, lo que situó la tasa de cambio por debajo de los $3.800 y la acercó a un piso de equilibrio estimado en $3.700.

De acuerdo con expertos, la volatilidad del dólar en noviembre respondió a una combinación de incertidumbre fiscal y política en Estados Unidos, junto con dinámicas propias del mercado colombiano, con algunos destellos de sostenibilidad mediana en el mes”.

Dentro de los factores internacionales, se destacó el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos y el debate sobre el déficit fiscal, que generaron dudas sobre la emisión de bonos y la confianza en la deuda americana. Al respecto, expertos como el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho explicaron a Infobae Colombia que “Estados Unidos, básicamente, mantuvo al mundo en incertidumbre con el hecho de tener un gobierno cerrado debido al ímpetu que también ha habido en ese país en materia de gasto público y, sobre todo, al estado de su situación fiscal, que no es, desde luego, la más adecuada, ya que tiene un déficit fiscal altísimo”.

La tasa de interés del Banco de la República es el costo al que el Emisor presta y recibe dinero de los bancos comerciales para influir en la economía - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

A nivel local, la tasa de interés del Banco de la República en Colombia, sostenida en 9,25%, favoreció el ingreso de capitales extranjeros. Además, el aumento de remesas y una bonanza cafetera —impulsada por crisis de inventarios en países productores como Vietnam, Indonesia y Brasil— contribuyeron a la entrada de dólares al país.

Sin cambios drásticos para diciembre

Por su parte, el profesor asistente de Economía de la Universidad Javeriana, Adrián Garlati, coincidió en que el dólar se mantuvo relativamente estable en la última semana de noviembre y no prevé cambios drásticos en diciembre.

“No, no creo que eso vaya a cambiar radicalmente. Quizá, pueda subir un poco, pero lo más previsible es que en una de esas en realidad se mantenga, porque hay expectativa de que el Banco de la República suba tasas, porque hay unas expectativas inflacionarias hacia el año que viene, especialmente, dado los rumores de que va a haber un aumento significativo en el salario mínimo y hay miedo de que eso signifique que el banco va a mantener o incluso subir las tasas”, afirmó Garlati.

El economista también resaltó que el diferencial de tasas entre Colombia y Estados Unidos (rango actual de entre 3,75% y 4%) incentiva la entrada de dólares al país, lo que podría llevar a una leve baja en la cotización, aunque no anticipa una caída abrupta. “Quizá, a lo largo de diciembre sí se baje un poquito, pero nada se va a desplomar. No creo que vaya a llegar a $3.500, pero sí seguramente algo se baje debido a este diferencial de tasas que está habiendo en la economía últimamente”, puntualizó.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia, clave para el aumento del salario mínimo de 2026, se instalará de manera formal el 1 de diciembre - crédito Ministerio del Trabajo

Dólar en niveles de 2022 y en precio de compra

A su vez, el economista Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado, destacó que el dólar se mantiene en la parte inferior del rango de caída observado en los últimos meses.

“En los últimos días, se ha mantenido en la parte inferior del rango de esta caída que ha venido teniendo. Es decir, no es un dólar que se haya subido más allá de $3.820, se mantiene en la parte inferior de esa tendencia. Es un dólar que todavía mantiene niveles que no veíamos casi desde el año 2022”, explicó.

De cara al próximo año, el experto proyecta una tendencia bajista, aunque advierte que el comportamiento dependerá de las tasas de interés en Estados Unidos y de la percepción de riesgo en Colombia. “Para el otro año la tendencia es bajista todavía. Obviamente, depende de las tasas de interés en Estados Unidos y depende, obviamente, de la percepción de riesgo que hay en Colombia. Yo creería que el dólar se puede acercar al fin de año a $3.900 y, para mí, son precios de compra, y debería subir un poco”, sostuvo.

En cuanto a las proyecciones para diciembre y el cierre de 2025, el profesor Henry Amorocho estima que el comportamiento bajista del dólar persistirá, aunque con volatilidad dentro de un rango similar al actual. “Para el mes de diciembre este comportamiento bajista va a estar volátil, pero va a estar volátil, básicamente, en un rango parecido al que cierra, que es de $3.773 hasta $3.850”, indicó.

El dólar bajó de precio a nivel global en 2025 - crédito Reuters

Además, anticipa que la cotización podría cerrar cerca de una mediana de $3.820 al 31 de diciembre de 2025, influida por la dinámica de remesas y exportaciones de café al final del año.

Contexto político y económico

El contexto político y económico interno también juegan un papel relevante en la evolución del dólar. Amorocho advirtió sobre la incertidumbre generada por el debate en el Congreso de la República de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro, que busca cubrir un faltante presupuestal de $16,9 billones.

Según el académico, la falta de consenso y la posibilidad de que la ley no sea aprobada podrían provocar un aumento en la cotización del dólar en los primeros días de diciembre. Y es que, de no aprobarse la ley, la volatilidad podría incrementarse, en especial, por las salidas de divisas asociadas al turismo y las importaciones de fin de año.

Dentro de las cifras clave del periodo analizado, Amorocho resaltó la revaluación de la moneda colombiana, cercana al 10% en el año y del 1,53% en noviembre. El rango estimado para el dólar en diciembre oscila entre $3.773 y $3.850, con una mediana proyectada de $3.820. La tasa de interés local, fijada en 9,25%, es un factor determinante para el ingreso de capitales, mientras que el aumento de remesas y las exportaciones de café han fortalecido la posición cambiaria del país.