Colombia

Podría ser el ganador: resultados del Sinuano Noche este 29 de noviembre

No se pierda los resultados del sorteo de esta lotería que está por cambiar la vida de alguno de sus jugadores

Guardar
Los números ganadores de Sinuano
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

En el reciente sorteo de la lotería colombiana Sinuano Noche, los números ganadores desataron la emoción entre los participantes que noche tras noche buscan un cambio de fortuna.

Este popular sorteo nocturno es seguido de cerca por miles de colombianos, quienes sueñan con obtener uno de los ansiados premios en juego.

El sorteo del Sinuano Noche sigue consolidándose como un evento clave en la rutina diaria de sus seguidores, quienes esperan con ansias el próximo sorteo en busca de que su suerte los ayude a cambiar su destino.

A continuación los números ganadores

Los ganadores: 3, 3, 7, 2.

Fecha: 29 Noviembre 2025.

Cuándo y cómo jugar Sinuano

La Lotería El Sinuano Noche, organizada por la Lotería de Córdoba, ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar significativas sumas de dinero dependiendo de la cantidad de números acertados. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábados a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, según el horario local.

Para participar en El Sinuano Noche, los interesados pueden adquirir sus boletas en los puntos de venta de SuperGiros a nivel nacional o a través de su página web. Es importante que los jugadores verifiquen si es necesario realizar un registro previo al momento de la compra.

El sistema de premios de esta lotería es escalonado. Si un jugador acierta los cuatro números, recibirá 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio será 400 veces lo apostado. Para quienes logren acertar dos números, el premio es 50 veces la apuesta y por un solo número acertado, el jugador recibirá cinco veces lo invertido.

Origen de Sinuano

La Lotería El Sinuano Noche es un juego de azar que ha ganado reconocimiento en Colombia, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo lleva el nombre del río Sinú, un importante curso de agua que ha sido vital para las comunidades locales a lo largo de la historia. El río Sinú no solo ha proporcionado recursos naturales, sino que también ha influido en la cultura y economía de la región.

El término "Sinuano" se deriva directamente del río Sinú, que atraviesa la región caribeña de Colombia. Este río ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades que se asientan a sus orillas, ofreciendo no solo agua, sino también un medio de transporte y una fuente de sustento a través de la pesca y la agricultura.

La lotería, que lleva el nombre de este emblemático río, refleja la conexión cultural y económica que las comunidades de la Costa Caribe tienen con el Sinú. La Lotería El Sinuano Noche se ha convertido en una tradición para muchos habitantes de la región, quienes participan con la esperanza de ganar premios que pueden cambiar sus vidas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano Nochecolombia-noticiasLotería Colombiacolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

La definición de los cupos internacionales dejó a varios equipos a la espera de conocer si jugarán Libertadores o Sudamericana, mientras Bucaramanga aseguró participación por segundo año seguido

Millonarios disputará la Copa Sudamericana

ELN liberó a 11 secuestrados en el Catatumbo tras 10 meses de cautiverio en medio de crisis de seguridad

La misión humanitaria confirmó que los liberados estaban en buen estado de salud, en medio de una crisis de seguridad que afecta especialmente a comunidades rurales y firmantes del Acuerdo de Paz en la región

ELN liberó a 11 secuestrados

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 30 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Cortes de la luz en

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

La cantante barranquillera recordó que escribió la pieza en la capital colombiana

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció

Detienen a dos hombres tras presunto caso de robo en Medellín: uno de los capturados sería un reconocido creador de contenido

Juan Diego Gutiérrez, conocido por sus videos de maniobras ilegales en moto, fue arrestado junto a otro hombre tras ser señalado de participar en un presunto intento de hurto

Detienen a dos hombres tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Deportes

Millonarios disputará la Copa Sudamericana

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0