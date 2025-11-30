Colombia

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

El atacante samario se reportó en la conquista del Sporting de Lisboa, que alcanzó al Porto en el primer lugar del tablero de posiciones, y con ello sigue poniendo a pensar al seleccionador nacional Néstor Lorenzo, que ya debe tenerlo en consideración para la Copa del Mundo de 2026

El delantero Luis Suárez fue
El delantero Luis Suárez fue la gran figura de su equipo, Sporting, en la goleada ante Estrela Amadora - crédito Pedro Nunes/REUTERS

En una nueva muestra del gran momento que vive en el fútbol portugués, el delantero samario Luis Javier Suárez se reportó el domingo 30 de noviembre en la goleada de su equipo, el Sporting de Lisboa, ante el Estrela Amadora (4-0): partido en el que marcó doblete y, con ello, contribuyó para que su equipo, conocido por haber sido la cuna del astro Cristiano Ronaldo, se mantenga en la segunda plaza del tablero, con los mismos puntos del Porto F.C.

Suárez, que hace parte del proceso de la selección Colombia de mayores, con miras a su participación en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, se sigue consolidando como artillero de los “Leones”, como se le conoce a esta divisa, actual campeona de la liga lusitana. No en vano fue figura clave de su equipo, que dio espectáculo en la fecha 12 del torneo y continúa siguiéndole el paso a los “dragones” en disputa de los lugares de privilegio.

El atacante samario se reportó a los 11' en su primero de los dos tantos en la goleada (4-0), por la fecha 12 de la Liga de Portugal - crédito Sport TV

El Sporting resolvió el partido desde la primera mitad, cuando Eduardo Quaresma abrió el marcador a los 7’ con un cabezazo tras un saque de esquina de Francisco Trincão. Pero luego vendría Suárez con sus dianas: apenas cuatro minutos después, recibió un pase del propio Trincão, tras una pared y, con potente disparo de pierna derecha, en medio de dos centrales, definió con frialdad para ampliar la distancia y poner el 2-0 parcial ante el golero Renan Ribeiro.

La superioridad del dueño de casa se mantuvo y, a los 25′, Iván Fresneda amplió la ventaja con un tanto de cabeza, luego de una acción combinada entre Quenda y Catamo. El dominio lisboeta continuó tras el descanso, y la cuarta anotación, en los pies del atacante cafetero, llegó a los 54′: Suárez, en una acción similar, recibió un pase de Morita, se internó en el área chica y definió mano a mano con el portero del Estrela, para poner cifras finales al encuentro.

El delantero samario anotó a los 54' el segundo tanto en su cuenta, en la goleada (4-0) por la fecha 12 de la Liga de Portugal - crédito Sport TV

Luis Javier Suárez y su racha con el Sporting de Lisboa

Con estas anotaciones, el atacante de 27 años llegó a 16 anotaciones en un total de 21 partidos con su club, si se cuentan los disputados por la Champions League, y los de la Copa y Supercopa de Portugal. Aunque de estas celebraciones, nueve se han dado en la competición liguera. Su último con Sporting había sido el del 26 de noviembre, en la goleada (3-0) ante el Club Brujas de Bélgica, por la quinta jornada de la fase de grupos del torneo continental.

Con este resultado, el Sporting de Lisboa alcanzó los 31 puntos y, como se mencionó, igualó al Porto F.C. en la cima de la clasificación; además de superar al tercero en la tabla: Benfica, en el que actúa el compañero de Suárez en la ‘Tricolor’, el volante Richard Ríos, que tiene 28 unidades en la clasificación. Una intensa lucha por los primeros lugares del campeonato, en el que hay representación colombiana en otros clubes del balompié portugués.

Luis Javier Suárez se convirtió
Luis Javier Suárez se convirtió en el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF

Suárez llegó a este elenco procedente del Almería de la segunda división de España, como una de las apuestas para la presente campaña. Y no desentonó. Por su parte, en lo que concierne con sus participaciones con Colombia, el samario ya completa nueve apariciones, en las que acumula cuatro goles: todas convertidas en un solo juego, el del 9 de septiembre de 2025, cuando se fue de ‘póker’ en la goleada 3-6 a Venezuela, en el cierre de las eliminatorias.

Su más reciente presencia con el combinado nacional fue el del 11 de octubre, en la goleada 4-0 ante su similar de México, cuando jugó 69 minutos en el choque se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Texas (Estados Unidos).









