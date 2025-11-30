Insólito caso de intolerancia en Cali: dos mujeres se “mechonearon” por presunta deuda de $2.000

El origen de la disputa se dio por una presunta deuda de $2.000 - crédito @ColombiaOscura/X

Un impactante hecho de intolerancia se conoció el sábado 29 de noviembre de 2025, en el barrio Calimio, en el oriente de Cali, que involucró a dos mujeres, que se agredieron mutuamente en una de las calles del sector.

La violenta confrontación, que duró más de dos minutos, fue captada en video y difundida en redes sociales, según la información compartida en dichas plataformas.

De acuerdo con la información conocida, el altercado habría tenido como detonante una deuda de $2.000, lo que llamó la atención del caso.

La disputa comenzó cuando, según las redes sociales, una de las mujeres enfrentó a la otra para reclamar el dinero, lo que desató una discusión que escaló a agresiones físicas entre ambas involucradas.

La intervención de una mujer no sirvió ante el violento enfrentamiento - crédito Fotomontaje Infobae (@ColombiaOscura/X)

Las imágenes de la confrontación se viralizaron rápidamente, generando reacciones entre usuarios y dejando en evidencia la presencia de hechos de intolerancia en la zona.

Hasta el momento, no se conocieron reportes oficiales de las autoridades locales sobre el suceso, mientras que la comunidad expresó preocupación en redes sociales por el nivel de violencia registrado en el hecho.

“Qué espectáculo tan de quinta, qué vulgaridad, récord Guinness en intolerancia”; “Por 2 lucas Que gamineria tan HP” ; “Por 2 mil pesos.😨, esos son los mismos que votan por la izquierda,para que nadie tenga esos 2 mil pesos de más en su billetera" ; “La propia gamineria humana, váyanse de Cali q dan pena” ; “Que sea una advertencia para los malapaga (sic)” , fueron algunos comentarios al respecto.

Cali registró un incremento en muertes por intolerancia

Cerca del 20% de las muertes violentas registradas en Cali, con corte al 7 de octubre de 2025, tienen su origen en hechos de intolerancia, según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, un 20% de las muertes violentas en la ciudad son por intolerancia - crédito Alcaldía de Cali

Este dato revela una situación que va más allá de lo estadístico, al reflejar las dificultades que existen para resolver conflictos de forma pacífica en la ciudad.

El fenómeno, que incluye riñas, agresiones físicas, lesiones personales y disputas vecinales o familiares, representa un reto para la convivencia y la percepción de seguridad ciudadana. Cada uno de estos episodios, marcados por la intolerancia, puede degenerar en tragedias personales y colectivas.

De acuerdo con Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, “en Cali, cerca del 70% de las muertes están asociadas a la criminalidad y contra esto tenemos un gran despliegue de nuestra fuerza pública; sin embargo, entre el 15 y 20% se asocian a hechos de intolerancia. Por eso es tan importante trabajar en acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. En eso nos hemos concentrado, en dar una mejor atención, en llevar los servicios de las Casas de Justicia a los barrios”.

Según explicaciones de la secretaría, los principales contextos donde surgen las riñas son conflictos familiares, de pareja y vecinales, usualmente relacionados con disputas económicas y de convivencia. Factores adicionales de riesgo, como el consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas, suelen estar presentes en estos incidentes.

La Alcaldía de Cali invita a la ciudadanía a utilizar los servicios gratuitos de conciliación que diariamente ofrecen las Casas de Justicia para resolver sus diferencias con diálogo y respeto - crédito Alcaldía de Cali

“Hago un llamado a los caleños para que en esas decisiones de la esfera personal, escojamos gestionar los conflictos de manera pacífica y no violenta. Las Casas de Justicia ofrecen de manera gratuita asesoría y mediación, para que estos conflictos no escalen a problemas mayores”, señaló García.

En el mencionado periodo, las Casas de Justicia han atendido a 74.000 personas, lo que representa un incremento del 18% frente al año anterior.

Además, se llevaron a cabo 2.705 conciliaciones en 118 jornadas, en donde los ciudadanos acceden sin costo a mediaciones y acuerdos pacíficos, acompañados por profesionales en derecho y conciliadores en equidad de varias universidades aliadas.

“El propósito es intervenir y resolver conflictos relacionados con deudas, custodia de hijos, problemas vecinales o familiares, injurias y calumnias. Así se evitan largos procesos judiciales o que puedan desencadenarse agresiones, riñas, homicidios asociados a la intolerancia y/o comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia”, afirmó García.