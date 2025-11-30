Incendio en pleno centro de Bogotá moviliza a Bomberos y cierra vías en San Victorino

Bomberos atienden un incendio en San Victorino, las causas están en investigación . - crédito captura de video

Un incendio estructural registrado en la madrugada de este domingo 30 de noviembre en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, activó una respuesta inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. La emergencia se presentó cerca de la calle 11 con carrera 12, una zona conocida por su alta actividad comercial y tránsito constante.

De acuerdo con la información preliminar, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona. A través de su canal oficial, la entidad confirmó el despliegue de recursos y personal especializado para contener el incendio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la magnitud total del incendio ni el grado de afectación estructural o material. Tampoco se han reportado personas heridas, según los datos disponibles al cierre de esta edición.

El tránsito vehicular en la zona se vio afectado. La cuenta de X Bogotá Tránsito informó que, sobre la 1:49 a. m., “Se realiza cierre vial preventivo en la carrera 12 con calle 11, debido a incendio estructural.”

Bogotá Tránsito informó que se realizó un cierre vial preventivo en la carrera 12 con calle 11 debido al incendio estructural. - crédito @BogotaTransito/X

La segunda emergencia en el centro de Bogotá del mes

Este es el segundo incendio registrado en noviembre en el centro de la capital. El primero ocurrió el 7 de noviembre, en la carrera 6 con calle 2, sector Las Cruces, donde un incendio en un taller de ebanistería afectó varias viviendas.

Más de 40 personas y 13 vehículos de emergencia participaron en la atención de aquella emergencia. Además, el Equipo Técnico de Rescate activó el procedimiento EIR después de que un muro colapsara y afectara a un bombero, quien no presentó lesiones de consideración tras la evaluación inicial.

El Equipo de Investigación de Incendios lleva a cabo labores para determinar el origen y causa del incidente, tanto en el caso de Las Cruces como en el reciente incendio de San Victorino.

En videos difundidos en redes sociales, se observó en aquel incendio cómo las llamas alcanzaron varios metros de altura, mientras que el humo formó una columna visible desde distintas partes del centro de Bogotá. Las imágenes muestran la magnitud del incendio, que amenazó con extenderse a viviendas y locales contiguos, generando alarma entre los comerciantes y transeúntes.

Incendio en el sur de Bogotá consumió fábrica - crédito redes sociales/X

Qué hacer en caso de incendio

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda que, ante cualquier incendio, se llame de inmediato a la Línea de Emergencias 123 y se sigan estas medidas de seguridad:

Conservar la calma y evaluar la situación antes de actuar.

Intentar controlar el fuego con un extintor, evitando agua si el fuego es eléctrico.

Verificar que las salidas estén seguras antes de abrir puertas.

Evacuar gateando si hay humo, cubriendo nariz y boca con un trapo húmedo.

Nunca utilizar ascensores, usar siempre escaleras.

Seguir instrucciones del personal especializado y ayudar a niños, ancianos y personas con movilidad reducida.

Prevención de incendios en viviendas

Según Bomberos, la mayoría de los incendios en edificaciones son accidentales, causados por chispas, veladoras, fugas de gas o colillas de cigarrillo. Por ello, se recomienda:

Evitar encender veladoras sin supervisión y mantenerlas fuera del alcance de niños o animales.

No sobrecargar tomacorrientes o electrodomésticos.

Vigilar planchas y otros aparatos eléctricos.

Fumar solo en exteriores y nunca en camas o sillones.

Mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor, como estufas.

Vaciar papeleras regularmente para evitar acumulación de productos combustibles.

Bomberos atendiendo una emergencia. - @BomberosBogota/X

Atención con las fugas de gas

Ventilar inmediatamente y llamar a un técnico si se percibe olor a gas.

Cerrar la llave de paso del gas al salir de viaje.

Observar que la llama de la estufa sea azul; si es naranja, puede indicar fallo.

Vigilar constantemente lo que se cocina para prevenir escapes y accidentes.