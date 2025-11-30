Colombia

Gobierno nacional declaró como prioridad nacional la actualización de 130 aviones A320: “Colombia está respondiendo”

Desde el Ministerio de Transporte solicitaron a Airbus agilizar la entrega del software que todavía hace falta, para culminar las actualizaciones

Las actualizaciones buscan mejorar los estándares de calidad de las aeronaves en términos de seguridad - crédito Presidencia

El Gobierno nacional declaró como prioridad nacional la actualización del software de 130 aeronaves Airbus A320, proceso que se ha estado llevando a cabo durante toda la jornada del 29 de noviembre de 2025 y que ha afectado en cierta medida el flujo aéreo. En consecuencia, la administración exigió a Airbus acelerar las respectivas actualizaciones para completar el proceso y recuperar la normalidad en las operaciones.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, que ha estado al frente de la verificación del desarrollo de las modernizaciones de las aeronaves, indicó que la entrada en operación de estos aviones depende de que los procesos se completen de manera exitosa. Con las actualizaciones, se pretende garantizar los mejores estándares de calidad en términos de seguridad.

“Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100% de los estándares exigidos. Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”, explicó la jefa de cartera, citada en un comunicado del Ministerio de Transporte.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte de Colombia, indicó que ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100% de los estándares exigidos - crédito Ministerio de Transporte

Se trata de una contingencia global que avanza bajo estricta supervisión técnica y con seguimiento constante de las autoridades nacionales. Un elemento que ha favorecido la gestión local es la presencia en el país de uno de los 24 talleres autorizados por Airbus en todo el mundo para realizar esta actualización, lo que, según la cartera, ha permitido reducir los tiempos de respuesta y agilizar parte del proceso.

Nuevos datos: así van las actualizaciones del software

De acuerdo con el ministerio, el avance de la actualización varía según la aerolínea. Latam, por un lado, ya completó el proceso en cinco aeronaves, mientras que Jetsmart cuenta con una unidad actualizada. En el caso de Avianca, de un total de 124 aviones, 90 ya han sido actualizados y se encuentran habilitados para operar, 11 están en proceso de actualización con finalización prevista para la noche del 29 de noviembre, y 23 permanecen a la espera del software que debe suministrar Airbus.

Cada aeronave, una vez completada la actualización y tras la verificación técnica de la Aerocivil, queda plenamente operativa. El Gobierno, junto con las aerolíneas y la Aerocivil, mantiene un monitoreo constante para minimizar las afectaciones, garantizar información clara a los pasajeros y asegurar una operación aérea confiable y segura en todo el territorio nacional.

Jetsmart tiene una aeronave actualizada - crédito Jetsmart/Europa Press

Por otro lado, el Ministerio de Transporte informó a través de un comunicado que el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por la ministra de Transporte, con el fin de estar al tanto del avance de las actualizaciones del software y garantizar la pronta entrada en operaciones de todas las aeronaves que pasen por ese proceso.

Según indicó la cartera, en el PMU también participaron representantes de la Aeronáutica Civil, así como de las aerolíneas Avianca, Latam y Jetsmart.

Nuestra prioridad absoluta es la seguridad aérea. Por eso exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo avión que regrese a operación lo hará únicamente cuando cumpla al 100% los requisitos de la Aerocivil”, explicó la ministra, citada en el comunicado.

El 51% de la flota de Avianca está en operación - crédito Europa Press

El presidente y COO de Avianca Group, Gabriel Oliva, se pronunció sobre la situación, indicando que la aerolínea ya tiene un 51% de su flota completamente actualizada y que los técnicos están trabajando para culminar todo el proceso en los “próximos días”.

Nosotros sabemos que esta situación está afectando a muchos planes de viaje, de número importante de pasajeros. Y es por eso que hemos dispuesto todas las opciones posibles para poder reacomodarlos, para poder reprogramar sus vuelos y que puedan solicitar reembolsos de la manera más sencilla”, expuso en un comunicado.

