Fiscalía imputó cargos a un falso veterinario señalado de causar la muerte a una canina en Bogotá

El fiscal de Gelma presentó pruebas materiales que relacionan a Restrepo Parra con intervenciones quirúrgicas sin formación profesional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La obtención de pruebas fue el punto de partida fundamental para que el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) estableciera la responsabilidad penal de Brayan Alexander Restrepo Parra en la muerte de una canina en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el proceso investigativo permitió reunir elementos materiales probatorios que vinculan a Restrepo Parra con graves lesiones ocasionadas a tres animales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cronología de los hechos señala que, el 31 de agosto de 2024, el acusado realizó intervenciones quirúrgicas en un establecimiento de Kennedy, pese a carecer de formación en veterinaria o permisos profesionales.

Las caninas, identificadas como Princesa, Luna y Bella, sufrieron diferentes complicaciones médicas tras los procedimientos.

La investigación de Gelma vincula a Brayan Alexander Restrepo Parra con la muerte de una perra en Kennedy - crédito Fiscalía

En medio de la audiencia, el fiscal relató los hechos, por el que le atribuye el delito de maltrato animal agravado: “Este delegado va a proceder a denunciar los hechos jurídicamente relevantes, esbozando su actuar, señor, donde el día 31 de agosto de 2024, aproximadamente a las doce horas, el señor Brayan Alexander Restrepo Parras se encontraba ejerciendo en medicina veterinaria en la ciudad de Bogotá, momento en el cual maltrata gravemente a través de intervención quirúrgica a las caninas Princesa, Luna y Bella".

El funcionario agregó que: “Dicha intervención, realizada sin conocimientos propios requeridos para ejercer la profesión de la medicina veterinaria, además de requerir la respectiva titulación por parte de una universidad y sin tener el respectivo registro profesional”.

Las autoridades precisaron que estas intervenciones “menoscabaron su salud”, siendo Princesa la más perjudicada. Su estado crítico obligó a los responsables de su bienestar a proceder con una eutanasia humanitaria.

Con estas evidencias, el fiscal del grupo Gelma imputó a Restrepo Parra el delito de maltrato animal agravado. Durante la audiencia, el implicado decidió no admitir el cargo.

El caso ocurrió el 31 de agosto de 2024 en un local de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá - crédito Fiscalía

Rescate y otra imputación de cargos

En el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, el rescate de tres perros en estado crítico puso en evidencia casos graves de maltrato animal en el mes de noviembre.

Entre el 9 y el 11 de noviembre, las autoridades ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Las Brisas, encontrando a los animales en condiciones alarmantes: los caninos sufrían desnutrición, deshidratación y presentaban signos de violencia física y sexual.

José Álvaro Restrepo fue identificado como el supuesto responsable de la falta de cuidados y las agresiones que sufrieron los animales.

De acuerdo con la Fiscalía, un fiscal del grupo Gelma le imputó el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal agravado. La decisión judicial establece que Restrepo deberá someterse a una medida de aseguramiento, aunque esta no implica privación de la libertad.

En el caso de 'Tony' ocurrido en Pereira (Risaralda), el fiscal imputó el delito de muerte a animal agravado a Jorge Andrés Marín Henao - crédito Fiscalía

Simultáneamente, otro caso generó alerta en Pereira (Risaralda), donde Jorge Andrés Marín Henao fue imputado por el delito de muerte a animal agravado. Según la investigación, el 23 de agosto del 2025, en una vía pública, Marín Henao habría disparado a ‘Tony’, un perro de raza criolla, luego de que el animal le ladrara. La Fiscalía sostiene que el agresor reaccionó de manera violenta y utilizó un arma de fuego, causándole la muerte al can.

En su audiencia, Marín Henao no aceptó los cargos que se le presentaron. Ambos procesos avanzan en los respectivos despachos judiciales, mientras las autoridades recalcan la gravedad de los delitos cometidos contra animales y la respuesta penal que investiga estos hechos.

“El señor Jorge Andrés Marín Henao, siendo servidor público y un miembro activo del Ejército Nacional, y también una persona entrenada precisamente para comprender el uso excepcional, señor juez, racional y reglado de las armas de fuego, decidió accionar su pistola nueve milímetros contra un ser vivo indefenso que conforme a la, eh, evidencia técnica, pues no representaba algún tipo de amenaza en contra del mismo. El canino Tony era un animal doméstico, señor juez, de ocho años. Ladró como ladraría cualquier canino, su señoría”, se escucha en la audiencia en contra de Henao.